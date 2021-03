"Quédese calladita": el alcalde de Cádiz, acusado de machista por silenciar a una concejala del PP

Al alcalde de Cádiz, José María González, 'Kichi', se le acusa de machista por parte del PP gaditano después de que en el pleno del pasado viernes mandara callar a la concejala Carmen Sánchez, portavoz de los populares en el Ayuntamiento. "Quédese calladita" fue la expresión de la discordia, que ha provocado que el Partido Popular haya anunciado la ruptura en materia de igualdad y defensa de la mujer.

El incidente se produjo en el pleno telemático, y más concretamente en el punto en el que se trataba la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Taxi. Carmen Sánchez intentaba intervenir y el alcalde le pidió que silenciara su micrófono porque estaba interviniendo Martín Vila, teniente de alcalde. "Quédese calladita mientras que habla el señor Vila, que es quien tiene el turno de palabra". La reacción de la edil no se hizo esperar y le respondió así: "Señor alcalde, no me hable así porque me parece bastante machista".

Vuelven a tapar la voz de la oposición muteando los micrófonos y tratando de manera machista a mi compañera @carsaba !!!



Kichi le dice “Quédate Calladita”



Es una auténtica vergüenza su actitud anti democrática !! Así no señor Alcalde.... pic.twitter.com/HZ1O6jW8XD — José Carlos Teruel (@jctbcdz) 26 de marzo de 2021

El presidente del Grupo Municipal Popular (GMPP) de Cádiz, Juancho Ortiz, ha anunciado que rompe cualquier tipo de cualquier tipo de negociación y relación en materia de igualdad y defensa de la Mujer con Adelante Cádiz y Kichi, porque "no se dan las condiciones para que sigamos hablando con ellos en estas materias".

La diputada nacional del PP por Cádiz, María José García Pelayo, también condenó la expresión usada por el alcalde: "No es un ataque a Carmen Sánchez sino a todas las mujeres, y quiero decirle al alcalde de Cádiz que ni las mujeres del Partido Popular ni las mujeres de Cádiz aceptamos llamadas al orden de los machos alfas. Ningún hombre ni ningún político va a hacer que nos callemos". García Pelayo ha pedido “unas disculpas sinceras con Carmen Sánchez y con todas las mujeres, y cuando da disculpas condicionadas a si se sintió ofendida demuestra más machismo. Pues claro que se sintió ofendida, y todos nosotros. No nos va a callar".

El alcalde ha reiterado sus disculpas a la concejala del PP, Carmen Sánchez, por si se pudo sentir ofendida por las declaraciones realizadas en el Pleno celebrado el pasado viernes. "Quiero trasladarles mis disculpas, tanto a la concejala como a todas las mujeres que se hayan podido molestar por mis palabras, como ya hice en la propia sesión plenaria", le ha recordado a la diputada por el PP, María José García Pelayo.

"Lo cierto", ha señalado González, es que "el Partido Popular vuelve a contar su parte de la historia omitiendo todo el contexto". Así ha explicado que esas declaraciones se realizaron dentro de un contexto de rifirrafe político durante el Pleno en el que "el PP ni respetaba el turno de palabra de los compañeros y compañeras ni dejaba moderar el debate y mandé callar a la concejala como lo hubiera hecho con cualquier otro compañero". El alcalde ha insistido en que las declaraciones "fueron fruto del enfrentamiento político y no de género".

🎥Hasta dos veces pidió disculpas a la edil del PP durante el pleno. Así que dejen de manipular para intentar sacar rédito político acaparando el discurso feminista que se les queda grande. Aún así, @JM_Kichi reitera las disculpas públicamente.

👉https://t.co/uuA45ylCoi pic.twitter.com/QBp6BMPfHb — Adelante Cádiz ciudad (@AdelanteCadiz) 29 de marzo de 2021

Mara Rodríguez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, se expresa en la misma línea que García Pelayo: "El Grupo Municipal Socialista no puede sino lamentar las palabras vertidas por el señor alcalde en el pleno ordinario. Las mujeres de este grupo también han sido destinatarias en otras ocasiones de palabras malsonantes y desafortunadas por miembros del Equipo de Gobierno. Esto denota que queda mucho por hacer en materia de igualdad, de feminismo y en cuanto a educación. Llama la atención que el alcalde nos pidiera en la junta de portavoces previa al pleno un tono amable y educado, pero hay que predicar con el ejemplo. Tuvo una conducta reprobable, que esperemos que no se vuelva a repetir".