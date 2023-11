20-N en Facha-Park

La verdad es que Cuelgamuros quedaba muy lejos. Había que echar el día entre ida y vuelta de Madrid o de provincias, más el almuerzo, el cafelito, la lavandería a la que había que darle propina para que te plancharan bien los cuellos de la camisa azul, un dineral. Ahora, a la calle Ferraz, donde han abierto el Facha-Park, el 20-N sale baratito, porque mantienen el dos por uno de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera pero puedes ir en metro si no tienes un bautista que te acerque en el Tesla con tu bandera de los Reyes Católicos y el terno del fachaleco correspondiente.

Además, como queda cerca del centro, estimulamos al comercio local y a la camarada Isabel Díaz Ayuso, que aunque es un poco rojilla también es de los nuestros, de los españoles de bien, de los españoles muy españoles, que diría el suavón de Mariano Rajoy. A mí no me cae mal Albertito Núñez Feijoo, ¿qué quieren que les diga?, aunque sólo sea porque es gallego como el Caudillo y como don Manuel Fraga Iribarne. Él nos viene anunciando, como el pan nuestro de cada día, este apocalipsis que estamos viviendo, aunque las hordas marxistas se nieguen a admitir la realidad, la de que la tierra es plana, las vacunas sólo sirven para vender mascarillas, me gusta la fruta, y en realidad las bolsas se han desplomado tras la investidura del Gobierno, que ha pasado de Frankestein a Drácula, como se veía venir.

Gracias a que Perro Sánchez sacó al Generalísimo del Valle de los Caídos, hemos podido disfrutar de una semana de puertas abiertas entre Ferraz y la calle de San Jerónimo. Facholand está siendo un gran acierto: Ortega Smith mola más que Pluto; Esperanza Aguirre, más que Minnie Mouse. Y donde se ponga el menda de Desocupa, que se quiten el Pato Donald y el Tío Gilito. Qué trepidante ese desfile de cruces gamadas, qué realistas les han salido los antidisturbios. Y en lugar de la música de La Sirenita, el rezo del rosario, como Dios manda. Lo único que falló fue esa señora superheroína porque por mucho que aullase a voz en grito no llegó a convertirse en La Increíble Hulk, como todos esperábamos.

Mis niños, la verdad, han disfrutado mucho. Como que les voy a comprar el videojuego Militares Retirados, con sus dos niveles: el de convocar golpes de Estado pero de mentirijillas y el de fusilar a 26 millones de españoles, que ese es la caña. Lleva, además, el bonus track de buscar luego en qué cunetas los enterramos.

Han disfrutado mucho, Jacobo, Mencía y Pelayo, con sus trajecitos de balillas italianos pero de Tommy, gritando (qué graciosos) que te vote Txapote, Pedro Sánchez a prisión o a la horca, sal con las manos en alto, Marlaska maricón. Hasta se han aprendido de carrerilla el Cara al Sol, que yo ya estaba hasta el yugo y las flechas de las cancioncillas feminazis y bolivarianas de Rozalén.

Mis niños, la verdad, han disfrutado mucho. Como que les voy a comprar el videojuego Militares Retirados, con sus dos niveles: el de convocar golpes de Estado pero de mentirijillas y el de fusilar a 26 millones de españoles, que ese es la caña

Por cierto, tendré que llamar al AMPA del colegio para que activen el pin parental y evitar que les expliquen en clase que si no existiera esa maldita clase media que paga hipotecas y se va de vacaciones, a este paso, estaríamos todos con un Cetme en las trincheras y a ellos los evacuarían a Moscú o, en el mejor de los casos, a la Argentina del compañero Javier Milei.

Ojalá pase pronto este tiempo de felones: hasta Alejo Vidal-Quadras se ha pasado a la otra acera, al decir que le dispararon los iraníes, en lugar del Gobierno y del PSOE, como denunció valientemente Rosa Díez, esa veterana socialista de las buenas.

Pasará este día sagrado y las alegres tardadas en Ferraz, pero seguro que seguiremos estos años luchando con nuestros pequeños contra esta terrible dictadura, por la libertad de las cañas y la soberanía de Una, Grande y Libre. Sólo espero que cuando vayamos a Baqueira, haya una concentración de jueces de deportes de invierno contra la amnistía, por si no hay nieve en las pistas y no se nos ocurre otra forma de cómo putodefender a España.