El dique de Pedro Sánchez

Después de los resultados electorales de la noche del 9 de junio hay cosas que perdurarán y otras que se olvidarán pronto, muy pronto. Si no, díganme cuántas veces se han acordado en estos años de los resultados de las ultimas europeas de 2019. Y esa es la pena y el peor síntoma, la mayoría de la gente que ha votado lo ha hecho en clave española, y los que no, porque Europa no les importan nada. Abstención alta, desinterés elevado.

Sin embargo, la UE, la ciudadanía europea, ha parado la primera andanada de la extrema derecha. Los partidos extremos de derechas se han atrevido por primera vez en la historia de la UE a atacar de manera coordinada, y concertada para gobernar, los propios cimientos y valores fundacionales de la Unión. De hecho, las Comunidades Europeas fueron fundadas para eso, para que nunca más se diera en Europa el totalitarismo de las fuerzas fascistas.

Lo más positivo ha sido eso, los partidos que pusieron los cimientos de la Unión han vencido conjuntamente. Lo que no es tan claro es que estén dispuestos, en particular los conservadores de derechas, a poner remedio para que no se pueda volver a producir tal amenaza, para que no siga creciendo esa desafección por Europa y la democracia.

Se para de momento. Sin embargo, las derivadas nacionales en Francia, Alemania, Italia, países fundadores, son alarmantes y sus consecuencias de alcance imprevisible.

En España no ha habido apenas debate europeo. Una vez más, las elecciones han sido planteadas tan solo como un stress test al Gobierno y concretamente a su presidente, al que tenían previsto exigir la dimisión o un adelanto electoral si se hubieran dado los resultados que el PP acariciaba. No ha sido así. Aun siendo cierto que el PP ha vencido, el discurso de la victoria de sus portavoces ha sido fantasmagórico.

Al final de la noche, la visión desde la UE es que Pedro Sánchez vuelve a exhibir músculo. El líder progresista con mejores réditos entre todos, necesario, en palabras de Úrsula Von der Layen, una vez conocidos los resultados, para la construcción del dique europeo contra el fascismo

Y ahora ¿qué? Hay pocas esperanzas de que Núñez Feijoo y su grey cambien el paso. Es más de esperar que aprieten aún más, convencidos de que seguirán contando con el apoyo ortopédico de medios de comunicación y jueces. Pero el PSOE tiene que hacer algo. El paisaje territorial de su derrota es desolador, sobre todo en Madrid y Andalucía, no augura un buen futuro; la desatención a esta realidad, junto con la ausencia de las medidas legislativas pendientes de adoptar en una legislatura que tiene que empezar, son vitales para evitar el caos institucional y una parálisis que solo alimenta los extremos.

El desastre a su izquierda gubernamental es inquietante, mientras que sus ex socios, Podemos, resisten y dan señales de recuperación. La mayoría de investidura ha quedado en dispar suerte. Solo los resultados socialistas en en Catalunya parecen confirmar su acierto en el dossier catalán para desconcierto de la estrategia popular.

Y esa será la derivada nacional de los resultados europeos. Del resultado en las europeas quizá nos olvidemos pronto, pero no de sus consecuencias en Catalunya y a su vez, de las consecuencias de Catalunya en la continuidad del gobierno de coalición. Si hay gobierno en Catalunya, habrá Presupuestos. Sin lo uno ni lo otro, solo caben nuevas elecciones.

Al final de la noche, la visión desde la UE es que Pedro Sánchez vuelve a exhibir músculo. El líder progresista con mejores réditos entre todos, necesario, en palabras de Úrsula Von der Layen, una vez conocidos los resultados, para la construcción del dique europeo contra el fascismo.

Pero Pedro Sánchez tiene ante sí el reto de construir su propio dique, un dique de hormigón, más duradero que las emociones.