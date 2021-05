¿Efecto Ayuso o defecto PSOE?

La victoria de Isabel Díaz Ayuso la catapulta como estrella del panorama. Ya sea para alabarla o para explicarse el éxito de alguien tan disparatada se dice que ella es "un fenómeno social". Único y aparte. Tan difícil de imitar por el PP de Casado como de contrarrestar por el PSOE de Sánchez aun sumando a su izquierda. Porque se sale de la lógica, porque más que una política es, a lo Trump, un faltón personaje mediático con quien conecta la masa, desde el rico empresariado a currantes de bar o parados. Siendo verdad su esencia frívola y frivolizadora y verdad que ella es fruto de estos tiempos frenéticos y superficiales, ninguna prisa, ruido o reparo debe ocultarnos algo clave que se orilla: no habríamos llegado a esto sin la crisis de proyecto socialista que hace años se parchea pero no se remedia y cuyo siguiente estrago llegará en Andalucía.

El carisma o sosería de un candidato cuentan y hay lógica en querer cambiar a quienes, como Ángel Gabilondo o Susana Díaz, no han convencido al electorado para gobernar. Pero ese no es el meollo del tema. El meollo no se quiere abordar. Apuntarlo, molesta. Decir que la socialdemocracia tiene los papeles perdidos, la brújula averiada es recibido como ataque, pese a que el verdadero peligro, destructivo, es seguir, ciego y sordo a la crítica, hacia el abismo. Y esto lo sabe cualquier progresista que aspire no solo a la victoria de unas siglas, sino a que los gobiernos construyan una realidad con menos diferencias sociales, con más igualdad de oportunidades y, para eso, con más justicia fiscal y con servicios públicos robustos.

La socialdemocracia tiene los papeles perdidos, la brújula averiada y el peligro no es decirlo, sino seguir ciegos y acríticos hacia el abismo. Porque, sin proyecto, ¿dónde han quedado el socialismo francés, alemán, italiano, inglés, griego…?

Spain no es different. ¿Qué hay del socialismo francés, alemán, italiano, inglés, griego…? Aquí, hace diez años, el 15M fue la reacción social a la claudicación del gobierno Zapatero ante las imposiciones de la Troika –Comisión y Banco Central Europeos más Fondo Monetario Internacional– para responder a la estafa financiera de 2008 con rescates millonarios a los bancos y salvajes recortes, entre ellos, educativos y sanitarios.

Y eso que Zapatero ha sido, siempre insisto, el mejor presidente. Pero desde la primera victoria socialista en el 82, con González, militantes, simpatizantes, ciudadanos progresistas, incluso de otras preferencias que acogieron esperanzados esos gobiernos de izquierda tras 40 años de Franco, vieron la mutación del ideario, del proyecto que se aceleró tras caer, en 1989, el muro de Berlín. Los líderes y partidos socialistas asumieron el lema reaccionario de Francis Fukuyama de que el colapso del bloque del Este era "El fin de la historia" y, por tanto, la consagración neoliberal.

¿Os parece arqueología? ¿Acaso no seguimos en esto? A ver, ¿qué alternativa se plantea a la realidad que sufre cada vez más gente, aquí en España, del desempleo, de la explotación salarial, de los accidentes laborales y la desprotección porque el privilegiado que logra un puesto de trabajo sin migrar no puede protestar? ¡Si no derogan ni la reforma laboral!

Ser de izquierda o no, esa es la cuestión

¡Si el Rasputin Iván Redondo lanzó la campaña de Gabilondo orillando el debate en serio sobre qué libertad tiene quien carece de buena escuela o sanidad gratuita y universal! ¡Si le compraron a la derecha más insolidaria el clamor anti-impuestos que condena a seguir empeorando a las capas trabajadoras a las que la izquierda apela! Claro que, Redondo, el ideólogo de Moncloa, ¿es de izquierda? ¿Importa o no?, esa es la cuestión.

El PSOE no puede hacer campaña comprándole a la derecha más insolidaria el clamor anti-impuestos que condena a las capas trabajadoras a las que la izquierda apela a seguir empeorando sus vidas.

Son demasiados años del PSOE –y los partidos socialistas europeos– transmitiendo, por acción y omisiones, que no hay alternativa al ultracapitalismo deshumanizado. Que aspirar a otras dinámicas productivas y redistributivas son utopías de buenistas. Propias de radicales y/o fracasados. Décadas de gobierno central y autonómicos donde ni se reparó a las víctimas del franquismo, ni se explicó en los colegios ese régimen de terror. Porque las ideologías eran una tontería, ¿recordáis? Una antigualla. Daba igual apostar por una sólida red de escuelas públicas que derivar millones a concertados católicos, aunque segregaran por género, origen y capacidad, económica o intelectual.

¿Los jóvenes que hoy celebran, ante las sedes del PP y Vox, su éxito y colaboración para impulsar políticas clasistas, machistas, homófobas y racistas carecen de ideología? Ahora, ¿con qué tirón se apela a una reacción antifascista?

Andalucía: crónica del siguiente fracaso

Aunque la dirigencia socialista dé un paso sin aparente vuelta atrás al reaccionar al chasco en Madrid con el adelanto de primarias en Andalucía y su apuesta por Juan Espadas frente a Susana Díaz, el fracaso está cantado. Y, aquí al sur, inasequibles al desaliento, muchos seguimos deseando que alguien reaccione a tiempo de evitarlo.

Porque, primero, está por ver si la apuesta de Ferraz y Moncloa por el alcalde de Sevilla será la de la mayoría de los 45.759 afiliados a la agrupación del PSOE más numerosa del país.

Si Espadas presidiera la Junta de Andalucía sus políticas no transformarían nada porque no está en su ADN, ni en el del PSOE-A del que procede. Como alcalde no se ha centrado en evitar que Sevilla tenga 6 de los 15 barrios más pobres de España.

Después, si Espadas ganara, hay amplio consenso en que no sería rival para el actual presidente de la Junta, JuanMa Moreno (PP), a quien no opone alternativa ideológica, ni de programa. La gestión de Espadas prima el turismo y la gentrificación –hasta aprobar convertir el antiguo centro de torturas del franquismo en un hotel–, los eventos de relumbrón (gala europea MTV, premios Laureus a deportistas del mundo), obras a costa de talas masivas y criminalización de los ecologistas, perfil bajo frente al cierre de aulas públicas por la Junta de Andalucía y, lo peor, no centrarse en acabar con la injustificable realidad de que Sevilla siga teniendo seis de los quince barrios más pobres de España.

Si en una increíble pirueta del destino, Espadas ganara, sus políticas no transformarían nada porque no está en su ADN, ni en el del PSOE-A del que procede: el mismo de Susana Díaz, el del clientelismo y la venda acrítica mucho más dañinos que los muy dañinos ERE.

¿Es más fácil que el PSOE rectifique, que las izquierdas alternativas de Andalucía, ahora desunidas y a la gresca, al fin converjan o que el equivalente a Más Madrid, que aquí no tiene ni un diputado, de pronto emerja por sorpresa? Lo veo todo improbable y complicado. Pero, fundamental y urgente.

Nada fiable se construye con los ojos tapados. Así que vendas fuera. Que los errores de la izquierda los sufre mucha gente concreta.