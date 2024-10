Rey traidor y botarate

De verdad que he estado por pasar de los audios de Juan Carlos y Bárbara Rey. Vivimos una coyuntura histórica endemoniada con epicentro en Oriente Próximo cuya complejidad me ha alcanzado al entrevistar a las palestinas Sanaa Alwaara, Manal Tamimi y Aya Khalaf para quienes los atentados de Hamás el 7 de octubre del 23 y sus 1.200 muertos no son “terrorismo” sino “resistencia legítima palestina tras 75 años de ocupación por Israel” quien ahora, además, ha asesinado a 42.000 gazatíes. Estando de acuerdo con ellas en tantas cosas, me digo que “la violencia es injustificable” que “violencia solo engendra violencia”. Al tiempo me achaco: “Pero, ¿acaso hacemos huelga de hambre o nos encadenamos por los saharauis que siguen pacíficos a la espera del referéndum que la ONU aprobó? ¿O por los saharauis, niños incluidos, que el gobierno PSOE-Sumar está deportando a Marruecos?” Estos dilemas me interpelan.

También la oleada racista para aupar al fascismo a los gobiernos del mundo. ¿Su estrategia? Un antiinmigrantimo que tunea el antisemitismo del siglo XX en este XXI. En menos de un mes nos la jugamos con la elección en EEUU entre Harris y Trump. Ahora, ya, 17 países UE impulsan redoblar el rechazo a los migrantes. Lo hacen contra la ley internacional, contra toda lógica económica y cargándose el pacto de Granada de hace un año, ya muy restrictivo. Ojo que ahí no están solo países liderados por fascistas, sino también la Francia de Macron o la Alemania y Dinamarca de líderes socialdemócratas.

En tal panorama alivia y se agradece que, este miércoles, el presidente Pedro Sánchez defendiera la inmigración y a los inmigrantes en la sesión del Congreso que el PP pidió sobre el tema aunque luego Feijóo pasó para instrumentalizar de nuevo el dolor causado por ETA. Muy bien que Sánchez dijera: “Los españoles somos hijos de la migración, no vamos a ser padres de la xenofobia”. Ahora solo queda que, en coherencia, cambie las políticas migratorias que sus gobiernos vienen aplicando. Empezando por regularizar pronto y bien a los 500.000 inmigrantes cuya ILP afronta tantos obstáculos.

Reembolso y sin título de “rey emérito”

Entre unas cosas y otras, ¿estamos para audios de Juan Carlos y Bárbara Rey? ¿Hay algo de interés social bajo el flash de sordidez de esas fotos tomadas por el hijo de la vedete? ¿Alguna enjundia tras comprobar que quien durante años fue llamado “campechano” en realidad es un “botarate” incapaz de ver cómo ella le tira de la lengua y acumula material para chantajearle sin la sutileza de Mata Hari?

Pues, para empezar, está esa gratitud suya “al silencio de Armada” que siembra más dudas de las que hace años se acumulan sobre el papel de Juan Carlos I en el 23-F: ¿Lo derrocó? ¿Lo alentó? ¿Ambas cosas? Hoy que tanto y con justicia se denuncian los bulos y las máquinas del fango, tenemos derecho a saber la verdad de nuestra historia y para ello necesitamos que se desclasifiquen los documentos sobre el golpe de Estado como Podemos anuncia que va a reclamar registrando una proposición de ley.

Está también el tema del dinero: ¿Pagó el gobierno con dinero de una caja secreta de los servicios de inteligencia, es decir, con nuestros impuestos, los chantajes amorosos al rey? ¿El gobierno de ese Felipe González grosero al clamar “No tengo ni puta idea” o también el de Aznar? ¿Sólo de esta amante o de más? ¿Por qué importe total? ¿Piensa devolverlo Zarzuela o igual que se niegan a pedir perdón a México por la colonización argumentando que hace mucho tiempo también quiere correr un tupido velo sobre este robo de anteayer?

Partidismo político del ex rey Juan Carlos

Pero es que nuevos audios revelan, además, la traición de que el rey mintiera al proclamarse siempre “rey de todos los españoles”, cuando era partidistamente de derechas. Queda patente cuando dice que “Hay que estar ojo avizor” porque “intelectuales, periodistas, sectores del PSOE contrarios a Felipe (González) y liderados por Guerra (Alfonso), un grupo de IU importante, intelectuales” instigan para proclamar la república. Así traiciona él la confianza de esa España progresista, esa España de izquierda, tantas y tantos represaliados por el franquismo y sus familias, tantas y tantos militantes antifranquistas y sus familias que, llegada la Transición, cedieron, aceptaron la ignominia de que, aún muerto, el dictador les impusiera a su sucesor como jefe del Estado, un Borbón nada menos, al frente de la España democrática.

Es insultante, una traición a la confianza de tanta gente de izquierdas y republicana que aceptó la monarquía y respetó, agradeció y admiró a Juan Carlos que éste, mientras, en aquellos años 90, los acusara en falso de instigar la proclamación de la Tercera República.

Quienes nacimos recién muerto Franco, hijos de antifranquistas, y crecimos en esta monarquía sabemos lo poco o nada que se reivindicó la república. El discurso navideño del rey, que año a año se ha ido despeñando al patetismo de la falsa ejemplaridad, era entonces visto con respeto, gratitud, hasta admiración por muchos progresistas (mientras me consta que “familias de orden” pasaban olímpicamente). Mucho izquierdista, sin ser monárquico, sí era “juancarlistas”. Creyeron de veras que encarnaba la concordia. Me rebela la tomadura de pelo a gente valiosa y generosa, alguna tan querida, vivos y muertos.

No hubo tal peligro de insurrección republicana, al contrario, faltó el más mínimo control a la Corona por la adhesión ciega de una sociedad a quien se infantilizó e inoculó la impotencia de que sin rey sería incapaz de salir adelante, que volvería a matarse como en la guerra del 36.

Nuevas ficciones apuntalan a Felipe VI

Hoy se nos mantienen otras ficciones, piezas de un decorado de cartón piedra que se resquebraja: como que el rey Felipe VI está distanciado de su padre cuando hay testimonios y testimonios de que sus vínculos se mantienen, o que la reina Sofía ha salvaguardado la dignidad de la institución y gracias a ella llega intacta a hijo y nieta, como dijo estos días la ministra de Defensa, Margarita Robles. Tal mensaje refuerza el rol de mujer sumisa, consentidora de menosprecios, nefasto para vencer la violencia de género y sus feminicidios. No tiene más dignidad quien consiente una vida de ofensas como Sofía de Grecia que quien libre, incluso sin mediar infidelidades, se divorcia, como los padres de la actual reina Leticia. O la propia Leticia.

Hoy se crean nuevas ficciones para apuntalar la monarquía como que Felipe VI ha roto con Juan Carlos I, que doña Sofía lega intacta la dignidad de la institución a su hijo y nieta por soportar fingiendo una vida de afrentas o que estos dos últimos reyes Borbón encarnan los valores de la Segunda República.

Pedro Sánchez ha llegado a decir que la monarquía de la España democrática representa los valores de la II República. Felipe VI y Leticia Ortíz han participado en el homenaje a los republicanos españoles exiliados que liberaron París de los nazis. Acabemos con la hipocresía.

Debemos, ciudadanos y dirigentes de un Estado democrático maduro cuya soberanía radica en el pueblo, exigir que al ex rey Juan Carlos se le retire el inmerecido honor de ser “rey emérito”, así como que deje de costarnos dinero. Nosotros sí que merecemos poder decidir ya sin miedo si mantener a Felipe VI o liberarnos de la arcaica monarquía, jaula de oro de intrigas y apariencias, funesta herencia para chavalas como la princesa Leonor y su hermana la infanta Sofía.

El enfrentamiento visceral del PP con el PSOE este miércoles en el Congreso, las luchas internas dentro de cada partido no alientan la esperanza sobre una España que se cuide a sí misma sin encomendarse a patrones/padrinos. Pero tras el miércoles hubo un jueves en que el Parlamento aprobó por unanimidad la ley de la ELA. Las y los españoles no somos menos capaces para gestionar nuestros destinos y diferencias que estadounidenses, italianos, franceses, alemanes, portugueses, brasileños, mexicanos, chilenos, hindúes, surcoreanos, sudafricanos, nigerianos, senegaleses… Las repúblicas triplican a las monarquías. Con o sin reyes, ahora y a futuro, tenemos que respetarnos y hacer que nos respeten. Sin ello, fastos como los de hoy, 12 de octubre, son una burla.