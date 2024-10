“No tengo ni puta idea”: la reacción de Felipe González sobre los audios entre Juan Carlos I y Bárbara Rey cuando él era presidente

En la primera mitad de los años noventa se produjo la conversación entre el rey Juan Carlos y la artista Bárbara Rey en la que el entonces Jefe del Estado celebró que Alfonso Armada –uno de los condenados por participar en la intentona golpista del 23F– no dijera “ni una palabra” sobre el monarca tras su efímero paso por la cárcel. En la primera mitad de los años noventa el inquilino del Palacio de la Moncloa era Felipe González, pero el expresidente, según dijo este jueves, no tiene “ni puta idea” de esas conversaciones íntimas.

Su Gobierno, de hecho, fue el que había indultado en 1988 a Armada. También fue su Gobierno el que se vio implicado en una controversia sobre el uso de fondos reservados (los cuales se habrían usado, entre otras cosas, para pagar el silencio de la artista). En unas declaraciones a la prensa a su llegada al Foro de la Toja este jueves, el expresidente –a quien reportaban los servicios de inteligencia– se ha mostrado muy molesto con los informadores que le preguntaban por esos audios.

“Que no tengo ni puta idea de lo que me habláis. No sé si lo entendéis: que no oigo esos audios, y ahora que me habláis de lo que van, menos los oiré. Hay algunos problemas serios” espetó González a la prensa intentando quitar importancia a esas grabaciones.

Los audios, publicados esta semana por OKDiario, también muestran a un Juan Carlos preocupado por el paradero del que fuera director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, quien tras haberse apropiado, precisamente, de millones de pesetas de los fondos reservados, estuvo huido de España entre 1994 y 1995, con González todavía en La Moncloa.

Militante del PSOE desde 1976, Roldán fue primero concejal socialista en Zaragoza, Delegado del Gobierno en Navarra hasta 1986 y, después, director general de la Guardia Civil hasta 1993: siempre fue cargo público durante los gobiernos de Felipe González.

“Yo espero que lo encuentren”, le dijo Juan Carlos I a Bárbara Rey en esa conversación sobre Luis Roldán. Después, sin embargo, el monarca matizó: “Aunque entre tú y yo, la Guardia Civil dice que es mejor que no lo encuentren. Mejor encontrarlo muerto”. Roldán cumplió cárcel hasta 2005, después de haber sido condenado a 28 años de cárcel por malversación, cohecho, fraude fiscal y estafa, un castigo que fue después ampliado a 31 años de prisión por el Tribunal Supremo.