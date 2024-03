¿Cómo hacer más sostenible el uso del plástico en la agricultura?

Es imposible imaginar la agricultura moderna sin plásticos. Cada año se utilizan 12 millones de toneladas. Pero, ¿qué pasa con las consecuencias para el medio ambiente? Las investigaciones llevadas a cabo muestran los beneficios y riesgos del uso de plásticos en la agricultura, e identifica soluciones que garanticen su uso sostenible.

Antes celebrado como símbolo de la invasión moderna, el plástico es ahora a la vez una bendición y una maldición de nuestro tiempo. El plástico está omnipresente en todos los sectores, y la agricultura no es diferente. La agricultura moderna, responsable de casi un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y gran consumidora de los recursos del planeta, está inextricablemente ligada al plástico. Una investigación de la Universidad de Viena revela que el plástico desempeña un papel polifacético: desde las películas de mantillo que protegen las plantas hasta los sistemas de riego que ahorran agua, el plástico está profundamente arraigado en nuestra producción de alimentos.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), cada año se integran en el proceso agrícola más de 12 millones de toneladas de plástico. Desde sujetar las plantas con abrazaderas hasta protegerlas con redes, el plástico ha encontrado su lugar en todos los ámbitos de la producción agrícola. Es innegable que su uso en la agricultura permite conservar importantes recursos. El más utilizado es el plástico para acolchado, que representa alrededor del 50% de todos los plásticos agrícolas. No sólo controlan las malas hierbas y las plagas, sino que también preservan la humedad del suelo, regulan la temperatura y mejoran la absorción de nutrientes, contribuyendo así a reducir la huella ecológica de la agricultura. Pero el uso intensivo de plásticos en la agricultura también tiene sus inconvenientes: merma de la fertilidad del suelo, disminución del rendimiento de las cosechas y la escalofriante posibilidad de que se filtren aditivos tóxicos en nuestra cadena alimentaria. Los plásticos convencionales persisten en el medio ambiente y los residuos se acumulan en nuestros suelos. Las plantas pueden ingerir partículas diminutas de plástico. Aunque la investigación sobre la absorción de nanoplásticos aún está en pañales, los datos preliminares sugieren que los plásticos pueden entrar en nuestra cadena alimentaria a través de la agricultura.

Para afrontar los retos que plantea la presencia de plástico en la agricultura, hay que adoptar una estrategia que promueva el uso racional del plástico, su recogida eficaz después de su uso y la innovación de métodos de reciclado de vanguardia. En los casos en que los plásticos permanezcan en el medio ambiente, su diseño debe garantizar una biodegradación completa. Además, es crucial que los aditivos plásticos tóxicos se sustituyan por alternativas más seguras.

La bioeconomía sostenible y circular ofrece soluciones prometedoras para mejorar la sostenibilidad de los plásticos utilizados en la agricultura

Aunque los materiales de origen biológico representan una alternativa tentadora, no están exentos de advertencias. Un giro precipitado hacia estos materiales sin tener debidamente en cuenta su ciclo de vida podría ejercer involuntariamente más presión sobre nuestros ecosistemas y redes alimentarias.

Los plásticos abandonados tienden a degradarse en partículas más pequeñas, conocidas como microplásticos. Los microplásticos pueden acumularse en el suelo y perjudicar a organismos beneficiosos –como las lombrices de tierra y los hongos micorrícicos-, esenciales para la salud del suelo y el crecimiento de las plantas. También pueden pasar a las cadenas alimentarias y acumularse en ellas, amenazando la inocuidad de los alimentos, la seguridad alimentaria y potencialmente la salud humana.

Necesitamos controlar mejor las cantidades de productos de plástico que se utilizan y que se filtran al medio ambiente y promover modelos más responsables en la agricultura, como la bioeconomía sostenible y circular.

La bioeconomía sostenible y circular –basada en el uso responsable y eficiente de recursos biológicos renovables como plantas, algas, hongos y bacterias- ofrece soluciones prometedoras para mejorar la sostenibilidad de los plásticos utilizados en la agricultura.

En un estado inicial, esto podría ser tan sencillo como eliminar los plásticos en algunos casos, por ejemplo, utilizando cultivos de cobertura y residuos vegetales como la paja en lugar de película plástica. Pero también podría significar utilizar plásticos biológicos, es decir, fabricados total o parcialmente a partir de recursos biológicos. Los plásticos biológicos pueden ser menos tóxicos y tener una menor huella ambiental y de carbono que sus equivalentes derivados del petróleo. Sin embargo, subsisten algunos problemas relacionados con el costo, la separación de residuos, la biodegradabilidad y la compostabilidad de esos materiales.

Por eso, las opciones biodegradables y compostables –aquellas que pueden ser descompuestas por microorganismos naturales como las bacterias y hongos- siguen siendo recomendables para algunos sistemas agrícolas y operaciones pesqueras, en especial cuando los plásticos no pueden evitarse en primer lugar, no pueden sustituirse por materiales reutilizables o más duraderos y no pueden retirarse fácilmente.

En las etapas posteriores, la biorremediación –en la que se utilizan organismos vivos como plantas y bacterias para reducir la contaminación por microplásticos y otros contaminantes- es un ejemplo innovador de la aplicación prometedora de la bioeconomía, que puede ayudarnos a mitigar la contaminación. Varios estudios han confirmado que algunos microorganismos y plantas pueden eliminar micro y nanoplásticos del suelo o del agua.

Dado que gran parte de los residuos plásticos pueden atribuirse a los sistemas agroalimentarios, la FAO está diseñando cada vez más soluciones y apoyando a los gobiernos en la gestión sostenible de los plásticos agrícolas.

Los datos existentes sugieren que tan solo una pequeña parte de los plásticos agrícolas se recoge y recicla; mientras que la mayor parte se entierra o se deposita en vertederos, con los consiguientes efectos negativos en los ecosistemas, la biodiversidad y la salud humana.

Resulta alarmante que muchos plásticos no se desechen en absoluto. Un buen ejemplo son las películas plásticas que los agricultores suelen utilizar para cubrir el suelo y ayudar a regular la temperatura, conservar la humedad e impedir el crecimiento de malas hierbas. Estas películas pueden ser difíciles de retirar tras la recolección, y a menudo dejan residuos de plástico en el suelo que provocan erosión, reducen la infiltración de agua y reducen la actividad microbiana.

Necesitamos nuevas soluciones que ofrezcan muchos de los beneficios derivados del uso del plástico, pero de manera más sostenible.

La agricultura sin plásticos es posible, gracias al nuevo material biodegradable y compostable que ha creado una empresa y que está siendo aplicado ya en cultivos de regiones como Murcia o Navarra. Se trata de un papel para el acolchado de suelos que sustituye al plástico convencional que no necesita retirarse del suelo tras usarse. Ahora hay que demostrar que este tipo de acolchado es una solución sostenible para el medio ambiente…

En cultivos hortícolas, el uso de AgroPaper puede equivaler a evitar el uso de 1 a 3 litros de materia activa (herbicidas) por hectárea.

Aunque la sustitución de los plásticos es insostenible en la actualidad, el uso juicioso de alternativas con un impacto ambiental mínimo parece una vía prometedora. Con un control obligatorio, avances tecnológicos e iniciativas educativas, debería ser posible reducir nuestra dependencia del plástico y su impacto ambiental adverso.