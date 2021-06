Andalucía por delante de cargos y partidos

Ha muerto Manuel Clavero: una de las figuras más relevantes en la historia contemporánea de Andalucía. Era conservador, pero a la manera de algunas grandes figuras conservadoras europeas (de antes, no de ahora): demócrata, dialogante, honrado, culto, capaz de llegar a acuerdos. Pero era, por encima de todo, andalucista. Dimitió como ministro del Gobierno de Suárez y se salió del partido gobernante (la UCD) para hacer campaña por el Sí en el 28F cuando ese Gobierno decidió pedir la abstención en aquel referéndum. Él no admitía que Andalucía fuera tratada como un pueblo de segunda categoría.

Su lealtad con Andalucía le cerró su "carrera" política. Y en su empeño imposible por crear un partido andaluz "de centro" se vio abandonado por casi todos los que le prometieron apoyo. En ese empeño se equivocó porque ese espacio político no existe.

A partir de entonces, se distanció de la política partidista aunque continuó siendo política y socialmente influyente. Y respetado.

Personalmente tuve mucha relación con él. Primero, no fácil, en su etapa como rector, cuando yo era representante de los profesores no numerarios, en los últimos años del franquismo. Él era una "persona de orden" (por eso se le permitió ser rector) pero no era un franquista y por ello tuvo importantes desencuentros con las autoridades del Régimen. Más recientemente, y durante casi dos décadas -hasta que su estado físico ya no lo permitió-, fuimos compañeros en el patronato de la Fundación Blas Infante, donde desarrolló una labor clave, sobre todo en una época en que estuvo en peligro la independencia política de esta. En 2012, en el acto final del XV Congreso sobre el Andalucismo Histórico, del que fui coordinador, le entregamos una cerámica trianera en reconocimiento a esa labor y a su defensa de la figura de Blas Infante. Fue una de sus últimas apariciones públicas, ya en silla de ruedas.

Con él se va una parte muy importante de la historia contemporánea de Andalucía. Afortunadamente para él, no tendrá que asistir a la tergiversación partidista que seguro va a sufrir (ya lo está sufriendo) su memoria. Que la tierra le sea leve.