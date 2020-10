Fernando Villén, ex director de la Faffe, se acoge a su derecho a no declarar ante la comisión del Parlamento

El exdirector de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), Fernando Villén, ha hecho acto de presencia este viernes en la comisión de investigación sobre la Faffe del Parlamento, donde estaba citado, pero se ha acogido a su derecho a no declarar y a no responder a las preguntas de los grupos políticos, por estar inmerso en el procedimiento judicial que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Tras acogerse a ese derecho a no declarar, ha pedido permiso al presidente de la comisión de investigación, Enrique Moreno (Cs), para abandonar la sala. Moreno ha expresado su respeto a su decisión y, acto seguido, Villén ha abandonado la comisión. Villén no era el único citado este viernes en la comisión, puesto que también lo ha sido, tres horas antes, la exdirectora económico-financiera de la Faffe Anna Valls Roc, que igualmente ha hecho acto de presencia, pero se ha acogido a su derecho a no declarar y a no responder a las preguntas de los grupos políticos, por estar inmersa en el procedimiento judicial, y ha abandonado la sala.

En una breve intervención, Villén ha indicado ante la comisión que hacía acto de presencia este martes por la consideración y el respeto que merecen los diputados y ha añadido que, desde el respeto, comunicaba, por consejo de su abogado, que no hará ninguna declaración ni contestaría a las preguntas de los grupos para evitar interferir con su defensa en el proceso judicial en el que está inmerso.

Ha pedido que su posición no se entienda como un "bloqueo a los trabajos" de la comisión, sino como el ejercicio de un derecho que le asiste. Ha expresado su disposición a comparecer ante la comisión una vez que finalicen el proceso judicial en el que está inmerso.

Tras ausentarse Villén, el presidente de la comisión otorgó la palabra a los grupos parlamentarios.

La diputada del PSOE-A Noelia Ruiz, que ha expresado el respeto de su grupo a la decisión de Villén de no declarar por estar inmerso en una causa judicial, ha aprovechado para poner de manifiesto que a la petición que se ha hecho al Gobierno andaluz de dar traslado a la comisión de toda la documentación sobre actuaciones judiciales en el marco de la instrucción por el caso de la Faffe, no la facilite argumentando una comunicación del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla donde se pone de manifiesto que las "diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral".

Ha denunciado que el diputado de Cs en la comisión Juan de Dios Sánchez ha hecho uso este viernes de esa "información reservada" durante su intervención al hilo de la citación de Anna Valls. Ha pedido al presidente de la comisión que llamara al orden a Sánchez por leer parte de un auto que tiene "carácter reservado" según el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Para Noelia Ruiz ha indicado que esta comisión de investigación "no tiene sentido, porque se está forzando en todos sus extremos" y sólo busca el "rédito político" y montar un "circo mediático", al tiempo que ha reprochado a Moreno que interpusiera una demanda contra algunos citados, como los expresidentes de la Junta, cuando se acogieron a su derecho a no declarar.

ENRIQUE MORENO ACUSA A PSOE-A DE "MENTIR"

Tras esta intervención de Noelia Ruiz, el presidente de la comisión ha querido dejar claro que los acuerdos adoptados en la comisión ha sido de manera democrática y ha señalado que esta comisión ha "carecido de sentido" para el

PSOE-A desde el inicio porque "no quiere investigar lo que ha ocurrido". Ha acusado a Ruiz de "mentir descaradamente" cuando lo acusa de presentar demanda contra citados que se acogieron a su derecho a no declarar y ha explicado que fue la Fiscalía la que interpuso esa denuncia.

Tras esas manifestaciones de Moreno, el diputado del PSOE-A Rodrigo Sánchez Haro alzó la voz para acusarlo de "mentir" porque la demanda no fue interpuesta por la Fiscalía, sino por la Presidencia del Parlamento, en manos de Cs. Moreno le advirtió de que si no lo respetaba como presidente de la comisión, lo expulsaría de la misma.

Por su parte, la diputada del PP-A Ana Vanessa García ha señalado que está claro que para el PSOE sólo tienen sentido las comisiones de investigación que van contra "todos los que no sean el PSOE o Podemos". Sobre la decisión de Villén de no declarar, la ha respetado, pero ha considerado que podría haber explicado quien montó la "estructura corrupta paralela a la Consejería de Empleo" y haber dejado de ser "el cabeza de turco" que ha elegido el PSOE. Ha añadido que Villén podía haber dicho quién le daba "las instrucciones para colocar a todos los amigos y familiares de cargos del PSOE que fueron enchufados en la Faffe" y quién le acompañó en esa "gran juerga de 15.000 euros de una noche en un prostíbulo".

La diputada de Ciudadanos Teresa Pardo ha manifestado que el PSOE-A siempre ha pretendido "parar" esta comisión, y ha garantizado que desde Cs van a hacer todo lo posible para arrojar luz sobre este caso y por qué el dinero de los parados "acabó en comilonas, joyas y prostíbulos". "Aquí el rédito político no existe, sino la justicia", ha dicho Pardo, quien ha replicado al PSOE-A que el auto al que se ha referido "es público y lo han sacado varios medios de comunicación". Ha criticado que Villén hable de "respeto" en el Parlamento cuando "qué respeto tuvo cuando se gastó dinero de todos los andaluces en prostíbulos".

Por su parte, el diputado de Adelante Andalucía Nacho Molina ha manifestado que los andaluces deben estar "avergonzados del espectáculo" que los grupos están dando en la comisión y ha indicado, sin restar gravedad al asunto de la Faffe, que no sólo el PSOE está salpicado por "casos graves de corrupción o presunta corrupción" o tiene una "mancha de deshonra en su expediente y en la historia en Andalucía", ya que esta comunidad está gobernada hoy por un partido, el PP, que acaba de ser condenado por un "uso indebido y fraudulento del dinero público". "El PP tiene manchas de corrupción y de vergüenza política", ha indicado.

La diputada de Vox Ángela Mulas ha acusado al PSOE-A de intentar "desviar la atención" y ha dicho que si no hubieran tenido nada que "ocultar", los expresidentes de la Junta hubieran comparecido en la comisión. Sobre Villén, ha considerado que se le podrían haber preguntado varios asuntos para tratar de "esclarecer una responsabilidad política y no penal". Ha añadido que podría haber explicado los gastos que se hicieron "con tarjetas de crédito en prostíbulos", la "falta de justificación en subvenciones" y por qué la Faffe era una "agencia de colocación para familiares y amigos de cargos del PSOE".