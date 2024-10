El Festival de Cine Francés de Málaga celebra su 30ª edición con un premio a Juliette Binoche y nueve preestrenos

El Festival de Cine Francés de Málaga ha inaugurado este viernes su 30ª edición con la entrega de su primer Premio Honorífico a la actriz francesa Juliette Binoche. Más de 300 personas han acudido a una gala presentada por el director del certamen, Sullivan Benetier, en la que la actriz española Ángela Molina ha sido la encargada de entregarle el premio a la invitada. Minutos antes se reunían numerosos malagueños que han asistido a la alfombra roja, donde ambas han protagonizado momentos históricos para este certamen.

“Es un honor y un placer estar en la Málaga de mi alma, para festejar este momento histórico con mi querida Juliette Binoche”, explicaba la actriz Ángela Molina, que además de haber trabajado con la actriz invitada, tiene una trayectoria internacional con una importante presencia de su trabajo en producciones francófonas.

“Quisiera, al poner en tus manos este premio, que recibieras una parte de lo que tú nos das. La emoción al sentir que la esmeralda de la esperanza se abre paso dentro de nosotros. Cuando tú estás en la pantalla basta escuchar tu voz para sentir refugio, basta necesitar algo de verdad para encontrarnos entre tus brazos, los brazos que nunca han dejado a nadie fuera, como si supieran que hacemos algo para todos, con todos. Así que muchísimas gracias, mi muy querida Juliette Binoche”, ha leído Molina en una carta que había preparado para recibir a la actriz.

Premio Honorífico y retrospectiva

Los más de 300 asistentes se han puesto en pie y han ovacionado durante más de 10 minutos a la estrella, Juliette Binoche, cuando asomaba por el escenario. “Lo que siento por Ángela es amor infinito en la sencillez, cuando hemos trabajado juntas nos lanzamos a lo más sencillo y a lo más profundo del sur”, explicaba la receptora del Premio Honorífico del 30FCFM, creado para reconocer la trayectoria de figuras que han revolucionado para siempre la historia de la cinematografía francesa.

“Es un honor maravilloso estar en la celebración de los 30 años del Festival de Cine Francés de Málaga. Yo a los 30 años concebí un hijo, los tuve en los 29, y a los 30 me asomé a esa ventana que es la creación que también supone tener un hijo. Y es que el amor siempre se encuentra en la creación, especialmente en el arte. Pero también en la cocina, en cosas como la elaboración de un queso, por ejemplo, especialmente en este mundo caótico. Así que lo que le deseo a este festival es que siempre sea creativo como es dar paso a luz de un hijo”, relataba la actriz en el escenario de la Sala 1 del Cine Albéniz, que ha acogido esta gala de inauguración.

“Agradezco muchísimo a los organizadores del festival por todo su trabajo, por creer y tener fe en el cine y en el arte francés. También a Dominique Besnehard que me hizo descubrir este festival, y que me hizo conectar con el certamen; para mí, una nueva oportunidad de tejer vínculos y lazos que espero que duren para siempre. También al alcalde y a la ciudad de Málaga. ¡Viva Málaga, y viva el arte y el cine!”, concluía la actriz, emocionada, y en compañía de Ángela Molina, junto a la que despedía al público malagueño. Previamente, la organización le mostraba las proyecciones de dos videos de cineastas que, a pesar de no haber podido asistir, no querían perder la oportunidad de mandarle un cariñoso saludo a la actriz; Rodrigo Sorogoyen, e Isabel Coixet.

Este reconocimiento nace con el objetivo de poder rendir homenaje a aquellas figuras que han sido imprescindibles para el desarrollo del cine en francés, y que han contribuido a la difusión de éste y su cultura a través del talento y la creación reconocida por unanimidad internacional.

Su presencia supone un hito para el Festival de Cine Francés de Málaga, que con motivo de su 30 cumpleaños se propone internacionalizar el certamen, así como profundizar en la difusión del cine francófono de forma que convivan grandes estrellas y momentos del séptimo arte, así como espacios que exploren la diversidad de las culturas francófonas, los nuevos formatos y las voces sociales de las generaciones más actuales.

Las entradas para la Sección Oficial, y Retrospectivas se pueden adquirir en la taquilla del Cine Albéniz y de forma online en unientradas.es y en festivalfrancesmalaga.es. Las entradas para la Sección de realidad virtual se pueden adquirir en la web del festival, que se celebrará hasta el próximo viernes.

Nueve preestrenos exclusivos en una semana de cine francés

Posteriormente se ha proyectado en exclusiva en España la comedia francesa Et plus si affinités, dirigida por Olivier Ducray, Wilfried Méance, que ha inaugurado la sección oficial del festival, fuera de concurso. Por delante, quedan siete días en los que el certamen preestrenará nueve films en exclusiva en España, ofrecerá secciones documentales, de cortometrajes y de realidad virtual abiertas al público, y anunciará su palmarés el 17 de octubre.

El 30 Festival de Cine Francés de Málaga contará, además, con las visitas de los directores Franck Dubosc, Edouard Bergeon y David Oelhoffen, que presentarán sus últimas creaciones cinematográficas; de la productora y galerista Anne-Dominique Toussaint; así como las artistas arøne y Marguerite Thiam que ofrecerán sus directos en una fiesta de clausura el 18 de octubre en La Térmica, abierta a todo el público.

Entre los invitados a la inauguración del certamen se encontraban el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; Mariana Pineda, concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga; y Manuel Mestanza, Diputado de Cultura de la Diputación de Málaga. Además de representantes de colaboradores y patrocinadores como Hamman Al Andalus, La Térmica, Mobalpa, Ateneo de Málaga, Escuela de Arte San Telmo, la alfombra roja ha contado con la presencia de invitados como los artistas y cineastas españoles Laura Baena, Alessandra García, La Dani, Rafatal, Rakesh Narwani, Ángelo Néstore, y Pinkchadora.

Organizado por la Alianza Francesa de Málaga, el 30FCFM cuenta con el principal apoyo y colaboración del Ayuntamiento de Málaga. Además, cuenta con otros patrocinios como los de la Diputación de Málaga, Soignon, Mobalpa, Fundación Caja Rural del Sur, Cerveza Victoria, Hammam Al Andalus, Saint James, ARTE, France 24, Unifrance, la Embajada de Francia, la Délégation Générale Wallonie-Bruxelles en Espagne, Explore France, el Polo de contenidos digitales, y Art Explora Festival. Las sedes en las que se desarrollarán las actividades del festival son el Cine Albéniz, el Centre Pompidou Málaga, La Térmica, el Ateneo de Málaga, Mk2 Cinesur, y en la propia Alianza Francesa de Málaga.