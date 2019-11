El Festival de Cine Europeo de Sevilla mira al sur: las películas mediterráneas sacan músculo en los premios

Si el año pasado el Festival de Cine Europeo de Sevilla (Seff) vino marcado por las contundentes demostraciones de vigor del cine ruso y de otras repúblicas ex soviéticas, en la edición de 2019 el palmarés ha venido a reflejar el buen momento que atraviesan los directores mediterráneos, especialmente Italia, que ha acudido a la capital hispalense con algunas de las propuestas más atractivas del programa.

La famosa invasión de los osos en Sicilia

De hecho, una de ellas, Martin Eden, del director Pietro Marcello, se ha alzado con el Giraldillo de Oro a la Mejor película, según el criterio del jurado formado por Lucía Alemany, Serge Bozon, Mirsad Purivatra, Elías León Siminiani y Ada Solomon. La adaptación que Marcello ha hecho del célebre relato de Jack London ha merecido el máximo reconocimiento del certamen "por la intensa y vibrante forma en la que retrata el arco vital de su protagonista en continuo diálogo con la historia de Italia y por su decidida apuesta por el potencial narrativo del material de archivo en el contexto de una película de ficción", según el acta.

Más premios italianos

El cine italiano se lleva además otras dos estatuillas: una al Mejor actor para Pierfrancesco Favino por su impecable interpretación del mafioso arrepentido Tommaso Buscetta en El traidor, de Marco Bellocchio, "por la manera en que su interpretación obliga a la audiencia a preguntarse: ¿De dónde viene esta súbita honestidad? ¿Cuánto tiempo será capaz de mantenerla? ¿Qué hondura alcanza dicha honestidad?"; y otro para una de los acontecimientos de esta edición, el filme de animación La famosa invasión de los osos en Sicilia, del dibujante y cineasta Lorenzo Mattoti, "por integrar luz y sombra al contar una historia que trata a su potencial audiencia joven como espectadores inteligentes", al decir del jurado.

El Gran Premio del Jurado, por su parte, ha recaído sobre la originalísima Technoboss, del portugués João Nicolau, una cinta llena de humor absurdo y disparatado que destaca "por la elaborada, ingenua y musical dulzura de su tono y por el humanismo que desprende una historia que pone su foco en las consecuencias que tanto el paso del tiempo como las nuevas tecnologías pueden tener en la vida del ciudadano común".

Mediterráneo ha sido también el premio ex aequo a la mejor actriz, que se han repartido Marta Nieto (protagonista de Madre, de Rodrigo Sorogoyen) "por la feroz intensidad con que encarna un conflicto interior, hondo y apenas verbal", y Zorica Nusheva (Dios existe, su nombre es Petrunya, de la macedonia Teona Strugar Mitevska) "por el poderoso uso del silencio, el lenguaje corporal y la fuerza interior para encarnar una actitud firme y desafiante en un contexto de obstáculos extremos". Esta última cinta ha obtenido también el premio Women In Focus a la Mejor película de la Sección Oficial.

Un ganador reincidente

Un viejo conocido del Festival de Cine de Sevilla, el israelí Nadav Lapid –Giraldillo de Plata en 2014 por La profesora del parvulario– tampoco se fue esta vez de vacío. Su último trabajo hasta la fecha, Synonymes, conquistó el premio a la Mejor dirección "por su energía, su búsqueda de nuevas posibilidades en el lenguaje cinematográfico y un cruce muy original entre identidad lingüística y personal".

El rumano Corneliu Porumboiu se llevó asimismo el premio al Mejor guion por su trabajo en la ingeniosa, entretenidísima La Gomera, "por su perversa inteligencia". El premio a la Mejor dirección de fotografía recayó finalmente sobre una de las apuestas fuertes del festival, esa inquietante distopía de oscura belleza tituladaAtlantis, del ucraniano Valentyn Vasyanovich, "por el contraste entre la quietud de su puesta en escena, la atrocidad de los espacios retratados y las acciones que tienen lugar en cada encuadre, y por el poder de transformar una contemplativa propuesta de ficción en una experiencia casi documental para el espectador".

Más premios mediterráneos: el Jurado Camp_Us del Festival de Sevilla 2019, compuesto por Daniel Alcaide, María Campo, Luis Antonio Galán, Luna Guerrero y Bárbara Guerrero, ha decidido otorgar el premio a la Mejor Película de la sección Las Nuevas Olas al filme Abou Leila, del argelino Amin Sidi-Boumédiène "por su incursión en el mito a través del viaje entre lo único y lo real". El Premio Especial en la misma modalidad fue para A Russian Youth, de Alexander Zolotukhin y el reconocimiento a la Dirección cinematográfica fue para Jaione Camborda por Arima.

Premio para 'Barzakh'

El Jurado Las Nuevas Olas_No Ficción del Festival de Sevilla 2019, compuesto por Guelfo Ascanelli,Maria Bonsanti yAlberto Hermida Congosto ha decidido otorgar además el premio a la Mejor película de Las Nuevas olas-No Ficción a Zumiriki, de Oskar Alegria. Una mención especial en esta modalidad ha recaído sobre Space Dogs, de Elsa Kremser y Levin Peter.

Y más: mientras que el premio Deluxe al Mejor director español de las Secciones competitivas fue para el sevillano Alejandro Salgado por su documental Barzakh, el jurado Fipresci, compuesto por Bojidar Manov, Yael Shuv yPaula Arantzazu Ruiz, ha decidido otorgar el siguiente premio a la Mejor película de Revoluciones permanentes a Bait, de Mark Jenkon.

Los jóvenes también han tenido sus premios. El público de la sección Europa Junior decidió premiar a la citada La famosa invasión de los osos en Sicilia, de Lorenzo Mattoti, mientras que el premio Cinéfilos del Futuro fue a parar a La vida escolar, de Grand Corps Malade y Mehdi Idir.

De Suleiman a Violadé

El público de la Selección Efa (European Film Academy) otorgó su Gran Premio del Público a And then we danced, de Levan Akin, que también ha logrado el premio Ocaña que concede la Asociación Cultura con Orgullo; y el Euroimages –compuesto por Ramón Pérez Martínez y Fernando Vílchez, a De repente el paraíso, una vez más un mediterráneo: el palestino Elia Suleiman. El jurado de la Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía (Asecan), formado por Manuel Blanco Pérez, Juan Antonio Hidalgo y Antonio Morales, concedió finalmente los siguientes premios. El Rosario Valpuesta al Mejor Cortometraje de Panorama Andaluz, para Litoral, de Juanjo Rueda. El Espacial Rosario Valpuesta a la Categoría Artística de Panorama Andaluz, para Foreigner, de Carlos Violadé.

Por último, el Jurado Cicae (Confédération Internationale des Cinemas d'Art et d'Essai) del Festival de Sevilla 2019, compuesto por Mario Jorge Alves, Edit Csenki yDomenico Dinoia ha decidido otorgar el premio a la Mejor ópera prima de las secciones Oficial y Nuevas Olas a Take me somewhere nice, de Ena Sendijarevic.

Concluye así la decimosexta edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, una cita consolidada en el calendario internacional de festivales y que esta vez miró, acaso más que nunca, hacia el sur.