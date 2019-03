El coordinador económico de Vox aboga por "redefinir el Estado del Bienestar" sin educación y sanidad públicas

El BOE publicó este miércoles las listas al Congreso y al Senado de los partidos que se presentan a las elecciones del 28 de abril y descubrió aquellos nombres que aún se mantenían en secreto. En la lista de Vox al Congreso por Málaga destaca Rubén Manso: sin vinculación con la provincia, es teniente del ejército de Tierra, economista, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, exinspector del Banco de España y aboga por "redefinir" el Estado del Bienestar. Su receta pasa por que el Estado deje de prestar servicios como la sanidad y la educación, según ha declarado públicamente. Vox anunció este jueves que Manso coordinará su programa económico.

Para Rubén Manso, "no es función del Estado proveer ningún bien o servicio, salvo tres o cuatro. Si me apuran tres, aunque admito un catálogo más grande. Justicia criminal, seguridad interior y seguridad exterior. Básicamente", explicó en una charla celebrada en la Asociación Española de Metales Preciosos el 14 de noviembre de 2012. "Todo lo demás, otros servicios que ustedes quieran pensar (sanidad, educación) puede ser el asegurador", dijo inmediatamente después.

En su intervención, Manso propone que el Estado deje de prestar esos servicios, y sugiere que sea sustituido por un sistema de gestión privada sostenido por fondos públicos. "No podemos permitir que se pierda un talento o una vida por falta de medios... Perfecto, estoy de acuerdo", señala: "Pero no tiene por qué ser el Estado el que lo provea, tiene que ser el Estado el que lo asegure. Es distinto". La redefinición del Estado del Bienestar pasaría por eliminar prestaciones y servicios que están en su origen, como la sanidad y la educación públicas.

"Hay que redefinir cuáles son las funciones de un Estado, porque el Estado se ha convertido en el empresario más grande, y es mal empresario. Pero no digo que deje de ser empresario porque sea malo, sino porque no son sus funciones", zanja.

El candidato de Vox admite que es "razonable" que el Estado asegure algunos bienes y servicios, como dispone la Constitución, pero señala que eso no implica que deba ser el proveedor. El artículo 43 de la Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud, y dispone que "compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios". El artículo 27.5 recoge que "los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes".

Según el nuevo coordinador de Vox, las "grandes decisiones de consumo" a lo largo de la vida son "asegurarnos la vejez, dar educación a los hijos, gozar de ahorros suficientes o un sistema de protección que nos garantice la sanidad". Según Manso, esas decisiones "se nos han arrebatado". "Nos hemos convertido prácticamente en menores de edad, donde prácticamente todo el producto de nuestro esfuerzo va a manos del Estado, que nos deja unas cuantas monedas para que podamos ir de copas, ir al cine... En fin, esos vicios menores que todos tenemos. Comprar tabaco...".

Para Manso, la mayoría de la población acepta "que el Estado tiene que solucionarnos la vida". Y añade: "Yo no quiero que el Estado me solucione la vida, entre otras cosas porque es lo que le da gracia a la vida: solucionarla, no que te la den hecho. Pero está claro que nos tenemos que plantear esta redefinición del Estado del Bienestar".

Manso expuso esta propuesta en la cuarta edición del Gold & Silver Meeting Madrid, titulada "Claves para sobrevivir a la Crisis Financiera", organizada por la Asociación Española de Metales Preciosos y OroyFinanzas.com, con la colaboración del Instituto Gemológico Español, Lingoro.com y Oro-Express.es. Allí defendió también la vuelta al patrón oro para fijar el valor de la moneda, una propuesta habitual entre algunos economistas neoliberales.

Vox anunció el jueves que Manso coordinará su programa económico, basado en la bajada de impuestos y la reducción del gasto público. El programa aún no se conoce.

De Eurobank a la asesoría financiera

Rubén Manso, sin vinculación con Málaga, ha sido designado por la dirección de Vox en el segundo puesto de la lista al Congreso. El primero lo ocupa Patricia Rueda, hasta ahora directora del Museo Automovilístico y de la Moda, un museo privado ubicado en los espacios de la antigua Tabacalera. En las pasadas elecciones andaluzas Vox obtuvo dos de los 17 diputados asignados a la provincia. En las elecciones generales Málaga tiene asignados 15 escaños del Congreso.

Doctor en Economía y Licenciado en Derecho, Manso ha sido profesor de la Escuela de Guerra del Ejército y de la Escuela Militar de Intervención del Ministerio de Defensa. También fue presidente del Consejo de Administración de Eurobank entre mayo de 2003 y abril de 2004, coincidiendo con la suspensión de pagos del banco y la intervención de las tres mutuas que controlaba la entidad.

Manso, inspector del Banco de España en excedencia, había desembarcado como director general adjunto días antes de que el banco fuera intervenido por el Banco de España. El ahora candidato de Vox ascendió a presidente como consecuencia de la suspensión de Eduardo Pascual. En abril de 2004, Manso fue destituido para, según dijo el banco, agilizar los pagos a los depositantes. En su etapa al frente del banco intervenido, el candidato fue criticado por algunos depositantes por la demora en los plazos para recuperar sus ahorros.

En 2017, la Audiencia Nacional concluyó que los máximos responsables de Eurobank descapitalizaron el banco antes de la quiebra y condenó a tres de ellos por delito continuado de administración desleal. Eduardo Pascual no fue juzgado porque continua huido de la justicia. Manso no fue imputado y declaró como testigo de la acusación.

Desde su salida de Eurobank dirige Mansolivar, una empresa de servicios financieros que él mismo fundó. En su web incluye una carta de presentación. Se titula "Desconfíen siempre del Gobierno" (igual que una monografía suya), y parafrasea a Ronald Reagan: "Las nueve palabras más peligrosas en idioma inglés son: Hola, soy del Gobierno y estoy aquí para ayudar".

"Necesitamos Estado", dice luego, "pero no que el Gobierno se apropie" del mismo. Manso señala que "la finalidad última" de "la organización estatal" es "la dominación de la mayoría por una minoría". "Más si cabe aún en los sistemas que magnifican el valor de la democracia como proceso para la toma de decisiones colectivas", concluye.