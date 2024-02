La ministra de Vivienda manda un mensaje contra el rascacielos de Málaga: “La prioridad no son más plazas de hotel”

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha señalado este jueves en relación con el proyecto del rascacielos del puerto de la capital malagueña que “es que en un momento como este y en una ciudad como esta la prioridad no está en más plazas hoteleras sino en más viviendas asequibles”.

Así lo ha señalado la ministra tras ser cuestionada por los periodistas en Málaga, donde ha participado en la jornada de CCOO sobre 'El derecho a la vivienda digna, adecuada y sostenible'.

En el marco de estas jornadas, el secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, ha pedido a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana que “no se autorice la construcción de esa torre del puerto, porque no está pensada para los malagueños”. Cuestionada sobre esta autorización, la ministra ha señalado que “el trámite administrativo concreto, no sé quién tiene que otorgarlo en este momento, pero no es del Ministerio”.

El polémico proyecto del rascacielos en el dique de Levante es objeto de una notable oposición por una parte relevante de la población malagueña, los partidos de la oposición y destacados actores de la sociedad civil, como el Colegio de Arquitectos o la Academia de Bellas Artes de San Telmo. También se ha pronunciado en contra Icomos, organismo asesor de la Unesco, por el impacto que tendría una torre de 135 metros de altura sobre el paisaje de la bahía. El rascacielos se colocaría sobre suelo público del puerto.

La modificación del Plan Especial del Puerto completó su tramitación ante el ayuntamiento de Málaga el pasado noviembre, con el único apoyo explícito del PP y la abstención de Vox. Ahora corresponde a Puertos del Estado emitir un informe sobre la pertinencia de construir ahí un edificio destinado a hotel. Finalmente, será el Consejo de Ministros el que levante, o no, la prohibición general de construir ahí, sobre la base de su “interés general”.

Hace dos semanas, el Gobierno contestó a una pregunta formulada por el diputado malagueño de Sumar, Toni Valero, a propósito de esta construcción. El Gobierno observó que hasta ahora se han cumplido los trámites, pero no fue más allá ni dio respaldo alguno al proyecto.