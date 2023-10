Una moción de censura devolverá al PP la alcaldía de un municipio de Almería con un candidato de casi 100 años

Los concejales del PP, Vox e Independientes han registrado una moción de censura en el Ayuntamiento de Chercos (Almería) con la que desalojarán al socialista Eduardo Mena al frente del Consistorio para poner en su lugar al exalcalde popular José Antonio Torres, quien cuenta ya con 98 años y podría cumplir 100 siendo primer edil en la localidad.

La moción de censura cuenta con el apoyo de la líder de Independientes por Chercos (IxC), María Encarnación Franco, quien hasta ahora integraba el equipo de Gobierno con las responsabilidades de Turismo y Promoción tras el acuerdo de investidura, que se formó con dos votos favorables del PSOE (que fue la lista más votada), el apoyo de la edil de IxC y la abstención de Ciudadanos, que obtuvo también un representante.

“La cosa iba muy bien y pintaba fenomenal, hemos trabajado bien, pero una pata de la silla se ha partido”, ha indicado en declaraciones a Europa Press el alcalde del municipio ante el cambio de postura de la edil independiente, con la que reconoce haber tenido “discusiones”, pero “de forma pacífica” en estos más de cuatro meses de gobierno local.

De hecho, el edil socialista no considera que se hayan producido desencuentros que hayan podido dar lugar a la ruptura del pacto de gobierno. “Ha habido cosas en las que no nos entendíamos, pero no ha sido motivo de pelea ni nada. Ella habrá tenido algún interés”, ha valorado Mena al considerar que “alguien se ha encargado de mover lo hilos para que eso pueda ocurrir”.

Un candidato que fue alcalde 28 años

Así pues, el actual regidor ha mostrado resignación ante el Pleno que tendrá lugar el próximo 14 de noviembre a las 12:00 horas para apoyar un cambio en la Alcaldía si, hasta entonces, nada varía conforme a la moción registrada este lunes, de la que también participan el concejal del PP Antonio Díaz y la concejal de Vox, María del Mar Tripiana.

Como balance de estos 136 días al frente del Consistorio, Mena ha valorado algunas acciones llevadas a cabo “en tiempo récord”, como la apertura de un museo de pintura que “es la envidia de la comarca” y ha concedido a Chercos un “atractivo para el turismo, que era la labor principal” que se había propuesto para este mandato. “Ahora nos paran los pies”, ha lamentado antes de asegurar que dicha moción de censura ha “sentado mal” en el pueblo.

Por su parte, el candidato del PP afrontó las últimas elecciones municipales en esta localidad tras obtener en 2019 el apoyo mayoritario que los vecinos, lo que hasta entonces le había permitido encadenar 28 años como alcalde. Nacido en este municipio almeriense del Valle del Almanzora, fue teniente de la Guardia Civil, de modo que llegó al Consistorio tras su jubilación.

Segunda moción de censura del PP en Almería

Esta moción de censura es la segunda que impulsa el PP después de que el pasado 24 de octubre el acuerdo alcanzado con miembros de Con Andalucía en Turre, otro municipio almeriense, permitiera a su candidato Arturo Grima obtener la Alcaldía de la localidad y sacar del gobierno local a la socialista María Isabel López, quien ganó las elecciones municipales con una mayoría simple.

La primera moción de censura que se ha consumado en Andalucía durante este mandato, desde las pasadas elecciones municipales, permitió al PP incrementar el número de alcaldías en la provincia, de modo que gobierna en 63 de los 103 municipios.

Con la de Turre, el PP ya cuenta con 53 alcaldes con mayoría absoluta, dos alcaldesas que gobiernan en minoría, Albox y Rioja, y con ocho que gobiernan con pactos como son Arboleas, Benahadux, Níjar, Garrucha, Canjáyar, Líjar y Carboneras.