El Parlamento de Andalucía aprueba exigir la dimisión o el cese de cargos públicos que vulneren el protocolo de vacunación

El Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una Proposición no de Ley (PNL) presentada por Ciudadanos por la que reclama al Consejo de Gobierno y a los partidos a comprometerse a la dimisión o cese de los cargos públicos que hayan vulnerado el protocolo de vacunación ante el coronavirus.

La petición traslada al Gobierno andaluz y a todos los partidos a que "asuman el compromiso ético de pedir la dimisión o cesar de manera inmediata a cualesquiera de sus cargos públicos, sean representantes electos o altos cargos, que se salten el plan de vacunación o que incumplan el protocolo de vacunación establecido, en provecho propio o beneficiándose de su posición".

En otro aspecto de la iniciativa se propone al Gobierno andaluz "publicar toda la información sobre los criterios y protocolos de vacunación, así como sobre los registros establecidos", además de "una auditoría de los procesos de vacunación tanto en entidades públicas como privadas".

El portavoz adjunto de Cs, Fran Carrillo, defensor de la iniciativa, ha bautizado como "vacunajetas" a todos los políticos que han ignorado el protocolo de vacunación y ha retratado la existencia de "dos pandemias: la vírica y la política, la que no quita problemas".

Tras advertir de "no presuponer la honestidad", Carrillo ha instado a "cumplir las normas, hacerlo con transparencia, y castigar a quien la incumple", al tiempo que ha recordado que la iniciativa presentada por su grupo ha sido aprobada en "ocho Parlamentos de España por unanimidad".

Carrillo, que ha instado a "castigar a los representantes, a apartarlos de sus cargos de los que no deberían aprovecharse", ha considerado que "el responsable mayor no evita que el Ministerio Insano de Sanidad no cumpla sus propios protocolos, que no hay protocolos".

"Dónde está todo lo que prometieron", ha sostenido el portavoz adjunto de Cs tras recordar que 1,3 millones de andaluces tiene una dosis y medio millón cuentan con las dos dosis, la vacunación completa.

"Aprovechando el caos se han colado los vacunajetas", ha reiterado Carrillo tras advertir de quienes "se han saltado a la torera el protocolo por el privilegio de su cargo horadando la credibilidad de la clase política", por lo que ha instado a "apoyar el cese de los cargos vacunajetas, tengan las siglas que tengan".

El diputado del PSOE, Juan Pablo Durán, ha considerado la PNL de Cs "un intento equivocado de desviar la atención hacia lo realmente importante" y ha esgrimido que el Ministerio de Sanidad publica en su página web que a fecha de 23 marzo Andalucía ha recibido 999.270 dosis entregadas, y ha recriminado a Fran Carrillo "por qué miente" al afirmar que no existe el protocolo de vacunación.

Tras indicar que Andalucía ha recibido 1,4 millones de dosis de vacunas, que hay 200.000 sin poner, 147.000 de éstas de AstraZeneca, se ha lamentado de que "al final el culpable es la política" y ha indicado tener "un listado de altos cargos de Andalucía que se han saltado el protocolo".

Esta afirmación ha ocasionado un rifirrafe con la parlamentaria del PP Beatriz Jurado, quien ha recibido el listado de manos de Durán, y ha matizado ésta que los altos cargos que aparecen en listado "se han vacunado por ser profesionales sanitarios", razonamiento que ha suscitado la reacción de Durán para afirmar que "no son médicos ni enfermeros, están gestionando en un despacho".

Beatriz Jurado, que ha defendido compartir "el objeto y los objetivos" de la PNL, ha sostenido que "lo más importante es la falta de un protocolo a nivel nacional" y ha afirmado que el inicio de la campaña de vacunación el 27 de diciembre fue posible al impulso de las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud.

Jurado ha reprochado al Gobierno "su falta de objetividad" en el reparto de las dosis al argumentar que "hace el reparto como le viene en gana", que ha puesto como ejemplo en el hecho de que "Cataluña tenga más dosis que Andalucía".

La parlamentaria del PP, que ha asegurado su voto afirmativo al "compromiso ético de que los vacunados de forma irregular dimitan", ha sostenido que "me apena que tengamos estos debates para criminalizar a los políticos" tras argumentar que los parlamentarios "estamos para debatir, no para condenar".

"Dejemos de poner el foco en los políticos y hagámoslo en la política en general", ha afirmado tras alegar que "la inmensa mayoría de los políticos están dando el do de pecho".

El diputado de Vox Eugenio Moltó ha considerado que "en Andalucía sólo hemos tenido un par de casos y parece que no han sido muy graves" y ha vuelto a describir "el Estado de las Autonomías como fallido" tras reclamar "decisiones para toda España de forma conjunta".

Moltó, quien ha considerado que "la transparencia en el ámbito andaluz ha funcionado mejor que a nivel nacional", ha puesto de modelo en ese sentido la página web de la Consejería de Salud.

El parlamentario de Vox ha reprochado que con la iniciativa, en el apartado de creación de un registro de vacunados, "estaríamos ante una ilegalidad" por incumplimiento de la Ley 3/2018 Orgánica de Protección de Datos, así como se mostrado contrario a contar con "un listado de insumisos sanitarios" y ha rechazado el certificado de vacunación por estimar que entraña un menoscabo del derecho a la no vacunación.

Moltó, tras anunciar la abstención de Vox, ha instado al Gobierno andaluz "a hacer esta iniciativa desde el Gobierno, que tiene competencia y capacidad".

El parlamentario de Adelante Andalucía Jesús Fernández ha recriminado que la Proposición no de Ley "es un texto con miras cortas" por lo que ha instado a "no estigmatizar por estos hechos a la política" tras considerar que "se centran solo en los sinvergüenzas y no en los servidores públicos".

Fernández, que ha advertido de la ausencia de referencias "al clero, al Jemad o a la familia real" como casos también de incumplimiento del protocolo de vacunación, ha rechazado "generalizar, que no compartimos, con toda la clase política".