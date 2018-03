Navegar por el mar de olivos con el aceite como protagonista

Jaén, representada en su recién estrenada imagen promocional por la 'diosa del Paraíso Interior' -una bella mujer de mirada enigmática, con ropaje de historia-, no envidia la playa. La variedad de su oferta turística, no solo cultural y de aceite, no deja lugar a la envidia y demuestra que hay vida más allá del sol y playa.

Pero no se trata solo de tener una riqueza cultural, histórica y natural que mostrar, sino de hacerlo de una forma novedosa y de atraer al visitante. De eso pueden dar fe los aficionados al spinning, que desde su habitual clase en el gimnasio, pueden recorrer el Sendero GR-247 Bosques del Sur.

Sudar junto a los compañeros descubriendo el parque natural más grande de España no está mal. La mirada al frente viendo pasar olivos, pequeños pueblos y aldeas, pinos carrasco, negral o laricio, y pedalear de pie cuando el monitor avisa de que se afronta una cuesta, ya es posible gracias a la colección de vídeos "GR-247 Ciclismo Indoor".