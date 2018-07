El PP de Sevilla vota contra la salida de los restos del general golpista Queipo de Llano de la basílica de la Macarena

El Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado la moción conjunta presentada por IU y por Participa Sevilla, con el apoyo de ambas y del PSOE, la abstención de Cs y el voto contrario del PP, exigir que se cumpla la Ley de Memoria Histórica de Andalucía y a retirar de la basílica de la Macarena los restos del general golpista Queipo de Llano y del que fuera militar franquista y hermano mayor de esta hermandad Francisco Bohórquez Vecina.

Al respecto, el portavoz de Participa Sevilla, Julián Moreno, ha pedido que se aplique la ley y que se pueda "ir a la basílica sin pisar la tumba de un fascista". "No se debe rendir homenaje al fascismo y al horror como se está haciendo con esa tumba. Justicia, verdad y reparación", ha sentenciado.

Igualmente, la portavoz de IU, Engracia Rivera, recuerda que hace 16 meses que entró en vigor la ley y pide que se cumpla cuanto antes porque "actualmente se incumple de modo flagrante". "Deben surgir las cosas que han estado bajo la alfombra desde hace 40 años", añade, agregando que "lo mismo que exigimos que los muertos de las cunetas y fosas estén con sus familias, entendemos que, aunque es un genocida, no puede estar en un sitio que no decida su familia".

De su lado, el portavoz de Cs, Javier Millán, aunque ha apostado por el cumplimiento de la ley, señala que no se puede considerar que ese traslado sea la "primera prioridad" y recuerda que Queipo está en un lugar de propiedad privada, por lo que espera que "el diálogo con la Hermandad procure una solución". Pide rigor y "no agitar un debate social que no lleve a nada".

El diputado del PP Eloy Carmona aboga por "honrar a quienes sufrieron las consecuencias de una terrible guerra" pero, en este asunto, considera que es la hermandad la que ha de analizar lo que hacer, como propietaria de la basílica, "con la familia del golpista". "Está actuando con la prudencia y los pasos adecuados que esto requiere", indica, apostando por que "la Junta vele por el cumplimiento de la ley" y sin ver necesario que se presenten mociones como ésta.

De su lado, la socialista Rocío Sutil ha lamentado que IU y Participa no hayan avisado al PSOE para que se integre en la moción y considera que han hecho un uso "un poco partidista en materia de memoria democrática". "Para nosotros, es una prioridad este tema por la dignidad de las víctimas", recalca, tras dar su apoyo y compromiso firme con la Ley de Memoria Histórica y recordar la proyección de la basílica, "de ahí la importancia de la retirada".

Ante las críticas recibidas por el PP por su postura, Carmona ha argumentado que la república es "un sistema maravilloso pero, cuando se empieza a teñir de color rojo o morado, empieza a ser sectario". "El PP nació en democracia y no tiene nada que ver con ningún dictador o genocida", sentencia, tras lo que el socialista Rafael Recio ha advertido de que "es tan malo decir que se tiene uso partidista como que no es una prioridad".