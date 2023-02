Entrevista alcalde de Sevilla

aaa

Ha cumplido un año como alcalde, ¿Sevilla es mejor ciudad que cuando accedió al cargo?

Sevilla está en mejores condiciones para asumir los grandes desafíos. Una ciudad del tamaño y del perfil de Sevilla (capital de Andalucía, cuarta ciudad de España…), que quiere pisar fuerte en las próximas décadas, tiene que asumir una serie de retos, y en este momento estamos en un punto de inflexión en cuanto a inversión pública y privada mucho mejor que hace un año. Por tanto, estamos en mejores condiciones para afrontar esos retos y desafíos.

¿Y en qué se ha notado su mano este año, en qué se diferencia esta Sevilla de la de Juan Espadas?

Yo lo que he intentado es que en muchas de las asignaturas pendientes que había, fundamentalmente en infraestructuras, se produjera un avance, como así ha sucedido. Y el método que he utilizado es reivindicar el papel que Sevilla tiene que jugar en España y en Andalucía, desterrar la idea de que ya tuvimos bastante con motivo de la Exposición Universal porque ya hace más de 30 años de eso, no podemos seguir escuchando ese mantra por parte de otras administraciones. He intentado mantener una postura reivindicativa, sólida, con diálogo, y creo que ahí están los resultados: el convenio del Metro, la mesa institucional con el Gobierno central y la Junta de Andalucía para abordar la posible Ley de Capitalidad, que la SE-40 se haya resuelto de una vez por todas, que se haya licitado el estudio para la demandada conexión entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto... Son proyectos que estaban fosilizados, hace un año nadie daba un duro por que se iban a resolver.

¿Entonces su trabajo hasta ahora no es la consolidación del proyecto de Espadas, como él mismo defendió en el acto con Pedro Sánchez?

Yo he sido una pieza importante dentro del gobierno de Juan Espadas, pero los desafíos y los retos a los que se enfrenta Sevilla son cambiantes. Y luego, indudablemente, yo tengo también mi impronta. Digamos que no puedo hablar de una ruptura con respecto a la acción de gobierno de Juan Espadas, pero sin lugar a dudas estoy poniendo el acento en determinadas cuestiones en las que quizás antes no se ponían de una manera tan intensa. Como ejemplo, uno de los grandes retos a los que se enfrenta esta ciudad para seguir siendo competitiva es aumentar la base empresarial, y estoy poniendo mucho énfasis en cuestiones como favorecer inocular el virus del emprendimiento entre nuestros jóvenes con proyectos de base tecnológica. También queremos ser una ciudad referente en Europa, y para eso tenemos que incorporar de una manera mucho más potente toda la transformación digital en empresas y en la administración. Lo que tengo claro es que nos encontramos en un momento crucial, con un volumen de inversión pública y privada que se está dando ahora mismo en Sevilla no es ni por inercia ni por casualidad.

¿Por qué es entonces?

Hay tres cuestiones que están dando su resultado, la primera es la simplificación administrativa y la tramitación telemática, hay una diferencia sustancial a cómo se hacía hace dos años. Segundo, el desbloqueo de más de diez proyectos en bolsas de suelo de la ciudad consolidada, algunos de los cuales llevaban hasta 15 años parados por temas judiciales o por la crisis financiera. Eso produce un efecto llamada ante los promotores que están invirtiendo por España y por Europa: si saben que hay una ciudad que tiene un gobierno proactivo a la hora de intentar resolver problemas judicializados, te conviertes en una ciudad atractiva para la inversión. Lo tercero es hacer visibles los sectores económicos pujantes que tenemos: Sevilla no es un erial industrial, sino que destaca en el sector aeronáutico y espacial, en energías renovables... No somos solamente una ciudad turística, destacamos en otros sectores económicos a los que hay que poner el foco y desarrollar una acción de marketing de ciudad. Si queremos ser una ciudad atractiva que atraiga inversión y talento, la gente tiene que saber que aquí, desde el punto de vista económico, más allá del turismo suceden y se están desarrollando otros proyectos empresariales.

¿Entonces es sólo una cuestión de marketing?

De marketing y de construir un relato de ciudad que no está construido. A las ciudades monumentales como Sevilla (le puede pasar a Florencia, a Atenas, a Amberes…) el patrimonio, como consecuencia del turismo, les pesa tanto que es muy complicado hacer un relato de ciudad vinculado a otros sectores económicos. Pero es que no es incompatible. Sevilla puede seguir siendo una ciudad turística, aunque hay que cambiar algunas cuestiones, indudablemente. Pero en paralelo puede seguir siendo una ciudad que sea punta de lanza en energías renovables, en TIC, en el tema aeronáutico y espacial. Porque es que ya lo somos.

Repite con frecuencia que Sevilla se tiene que quitar complejos, ¿eso implica que es una ciudad acomplejada?

Sevilla tiene que pisar más fuerte porque ha sido una ciudad acomplejada a la hora de pedir su papel, su rol en España y en Andalucía. Yo no tengo complejos con el papel que tenemos que hacer en la comunidad autónoma: somos la capital, lo dice el Estatuto. No podemos ser solamente una ciudad atractiva para que la gente venga atraída por nuestras fiestas mayores, que están muy bien, pero no puede ser que solamente se piense en términos de visita o de ocio, hay que pensar también en términos de inversión. Es una ciudad atractiva para vivir, tiene un tamaño medio, con una calidad de vida que está bien, un nivel de equipamiento y una oferta cultural bastante buena. Con todo ello tenemos que ser capaces de crear un ambiente en torno al emprendimiento, un ecosistema o atmósfera de cultura emprendedora. Todas estas variables te garantizan afrontar el futuro con muchísimo éxito, para mí es un objetivo irrenunciable. Y a partir de mayo, si sigo siendo alcalde, que lo voy a hacer, pues voy a poner recursos para construir un relato y enseñar esa Sevilla poco conocida.

¿Ese nuevo relato de enseñar esa Sevilla invisible acallará a los críticos que denuncian que el centro de la ciudad se ha convertido en un parque temático turístico?

Este nuevo relato lo tenemos que construir entre todos y tendrá una consecuencia inmediata, que es dar a conocer una Sevilla mucho más diversa desde el punto de vista económico y no tan dependiente del sector turístico. Eso va a enriquecer la visión, porque a veces caemos en el reduccionismo de anteponer la tradición o la modernidad de Sevilla, y eso no deja de ser una simplificación. Esta ciudad es más compleja y tiene muchísimas caras, muchas de ellas desconocidas. A ver si soy capaz de transmitir esto, porque esa Sevilla desconocida está conectada con retos como la transformación digital, el desarrollo sostenible, la descarbonización. Tenemos que dar a conocer una Sevilla mucho más atractiva para los para los próximos años, atractiva para los nómadas digitales, para el talento, para las empresas, reunimos muchísimas condiciones para dar un salto vertiginoso en materia económica.

Mientras tanto, en las encuestas ya se está colando la preocupación por la masificación turística como uno de los principales problemas de la ciudad...

El turismo ha sido un sector estratégico importante desde finales del siglo XIX con los viajeros románticos, y yo pretendo que Sevilla siga siendo una ciudad turística en el futuro. Pero indudablemente eso nos obliga a hacer cosas nuevas y hacer algunas cosas de manera diferente. Y la sostenibilidad tiene que estar presente, aunque sea un atributo muy manoseado. ¿Qué significa eso? Pues que hay que redireccionar los flujos turísticos más allá del barrio de Santa Cruz y la Catedral, por ejemplo hacia la zona norte y hacia Triana, donde hay patrimonio, comercios, bares de tapas y restaurantes desconocidos para el que viene de fuera. Así se lograría una descongestión. Pero desde luego no podemos perder nuestra esencia, como le ha sucedido a muchísimos destinos de costa, lo peor que le podría ocurrir a Sevilla sería perder los elementos que la diferencian de otras ciudades. Tenemos que conservar nuestra esencia y no caer en ser un destino estándar.

La encuesta del Centra, que es la que apunta a la masificación turística como problema, también dice que el PSOE no ganará las elecciones en mayo en Sevilla. ¿Lo comparte?

Yo soy muy optimista: sin caer en la prepotencia, a partir de mayo voy a seguir siendo alcalde. Yo, con todo mi respeto a esa encuesta, me quedo con el termómetro de la calle y le puedo asegurar que estoy recibiendo inputs muy positivos, con gente que me dice que ha votado a la izquierda del PSOE o que votó a Moreno Bonilla, pero que en la municipales me va a votar. Estoy intentando ser un alcalde transversal y que represente a cuantos más sevillanos, mejor. Yo entiendo que eso me garantiza ser un alcalde que pone el interés general por encima de visiones partidistas, con independencia de que yo tengo mi programa y mi posición. Pero digamos que me siento muy tranquilo para afrontar las elecciones de mayo. Voy a pelear por conseguir el máximo de concejales, por conseguir la mayoría absoluta, pero lo que sí tengo claro es que voy a seguir siendo el alcalde.

-Si consigue que el PSOE se mantenga en 13 concejales como ahora [la mayoría absoluta está en 16], ¿dónde se juega este partido, en conseguir sumar con la izquierda o en hacerse con los restos del naufragio de Ciudadanos?

Mi transversalidad en la acción de gobierno me lleva a afirmar que voy a tener votos de gente que en las autonómicas le dieron su apoyo a Moreno Bonilla. Es evidente que también en la centralidad que podía ocupar Ciudadanos y también en partidos de izquierda que puedan estar a lo mejor un tanto desilusionados de cuál ha sido el comportamiento que ha tenido Adelante Sevilla en el Ayuntamiento. Lo que sí deseo es que al acuerdo que hay entre Izquierda Unida y Podemos se sumen más fuerzas de izquierda para que haya una única oferta electoral. Lo peor que podría ocurrirle a ese tipo de electorado es presentarle una oferta excesivamente fragmentada. Me ha tranquilizado ver que van a ir unidos Izquierda Unida y Podemos, que son los dos grupos mayoritarios dentro de ese puzzle de partidos de izquierda.

Con lo que dice, casi parece que habla de un efecto Muñoz frente al efecto Moreno...

Parto de una máxima, y es que en las municipales la elección del alcalde tiene menos carga ideológica que cuando se trata de votar para la comunidad autónoma o para el Gobierno de España. La gente lo que pide fundamentalmente son dos cosas: que la ciudad funcione y que haya un proyecto de futuro, un proyecto que ilusione, y la cuestión ideológica pasa a un segundo plano. Y eso se traduce en que la elección de un alcalde pueda tener voto de un amplio abanico político, por así decirlo. ¿Que eso se traduce en un efecto Muñoz? No seré yo el que lo diga, pero yo desde luego lo que sí estoy es motivado, cada vez más ilusionado y voy a por todas, no me pongo límites en cuanto al número de concejales que pueda obtener.

Si se ve como alcalde, ¿hay algo que tema que pueda ocurrir y le impida serlo?

Lo único que me preocupa en este momento es que pudiera haber una gran abstención, que la gente no fuera a votar, ese es mi principal enemigo. Por lo demás, me veo con proyecto de futuro, con ganas de seguir siendo el alcalde y con ilusión, que cuando uno ocupa un puesto de estas características tiene que ser lo primero. También veo a mi organización política muy motivada y prestándome muchísimo calor. Y veo también un equipo sólido frente a una oposición en la que, por ejemplo, el PP en los últimos siete años ha cambiado cinco veces de portavoz en el Ayuntamiento de Sevilla y ahora tiene un sexto que está fuera.

¿No es cuanto menos pintoresco que en una encuesta el PSOE haya sondeado sobre la posibilidad de un candidato para la izquierda como Luis Pizarro, que ni está en la primera línea política ni era la opción de su propio partido?

Bueno, pero Luis Pizarro es una persona bien considerada en términos generales y en particular entre los votantes de izquierda. No me acuerdo muy bien de esa encuesta, la verdad, sé que se preguntaba por Luis y también por otras personas.

¿El enemigo lo tiene en casa con Pedro Sánchez y el ruido político de la política nacional, Sánchez le perjudica de cara a las elecciones municipales?

No, yo creo que la gente tiene suficiente madurez electoral como para saber que ahora mismo se elige al alcalde. Lo otro será cuando se presente a la reelección, a mí Pedro Sánchez no me resta. Hay fuerzas políticas están jugando a enmarañar la contienda electoral, en Sevilla y en todos sitios, para meter el ruido de la política nacional en cada una de las ciudades. Yo voy a hablar de Sevilla, después de Sevilla y en último lugar de Sevilla. Yo no tengo que hablar de otra cosa, de proyectos de leyes o de leyes, que es verdad que afectan a todos los ciudadanos de España, pero creo que los ciudadanos nos van a agradecer que nos alejemos del ruido político. Y que hablemos de Sevilla. Y sobre Pedro Sánchez, con el convenio del Metro el Gobierno de España pone 650 millones de euros en un tema en el que no tiene competencias, y el presidente de ese Gobierno se llama Pedro Sanchez. Y también espero que la gente, cuando llegue el momento, establezca la diferencia, que vea cómo se ha enfrentado este gobierno a la catarata de crisis que hemos tenido con el covid y la guerra: siempre ha puesto más gasto público, frente a la crisis financiera del 2008 con el PP en el Gobierno de España, donde toda la medicina de política económica era recorte, recorte y recorte. Hay una diferencia sustancial

El PP le reprocha todos los días que no se ha posicionado sobre la ley sí es sí, sobre la reforma del Código Penal para la sedición...

Yo le he dicho al PP que el sitio para debatir esas cuestiones no es el salón de plenos, que monten un debate político de partido y ahí discutimos sobre las distintas cuestiones. A mí lo que me parece es una falta de respeto a los ciudadanos y al propio reglamento que nos hemos dado para los plenos del ayuntamiento con la máxima de hablar de Sevilla. En cambio, estamos replicando debates que tienen lugar en otro Parlamento, el PP insistentemente quiere que tengamos en el Salón Colón [donde se celebra el pleno municipal] debates que ya suceden en el Congreso y en el Senado. ¿Qué hace el Salón Colón pronunciándose sobre ese tipo de cuestiones? Los ciudadanos nos pagan para que hablemos de Sevilla, lleguemos a acuerdos sobre Sevilla y resolvamos problemas de los sevillanos. Y yo de ahí no me voy a bajar.

¿El presidente Moreno está siendo leal con Sevilla y con usted como alcalde?

Con Moreno Bonilla la relación institucional es muy buena. En la visita institucional que él me hizo al ayuntamiento le pedí algo a lo que él ha accedido. Y es que la singularidad que tiene Sevilla de ser la capital política, porque lo dice el Estatuto, la capital económica, la capital turística, el tercer área metropolitana de España, la singularidad también del déficit acumulado de infraestructura, de transporte, el tener los barrios de los barrios más pobres de España…, todas esas circunstancias merecía la pena intentar resolverlas en una mesa institucional, porque estamos implicadas las tres administraciones. Y tengo que decir que, después de una opinión previa y contradictoria del PP, pues que el presidente accedió a constituir esa mesa. Hasta ahora lo que puedo decir es que hay una lealtad y que estamos trabajando bien con la Junta de Andalucía.

¿Va a pedir que Pedro Sánchez y Juan Espadas estén muy presentes en su campaña?

Bueno, Pedro Sánchez y Juan Espadas estoy seguro que van a estar en mi campaña. Son el secretario general de España y el secretario general de Andalucía. Van a estar.

¿Cree que Juan Espadas echa de menos ser alcalde de Sevilla?

Bueno, es una pregunta que tendría que responder él, pero yo, conociéndolo, sabía que optar a la Secretaría General y a la Presidencia de la Junta era un viaje que no tenía billete de vuelta. Es inteligente y confío mucho en su capacidad, es una persona de medio plazo, por así decirlo, ya lo demostró en su momento con aquella mayoría aplastante que tenía Zoido y el PP en el ayuntamiento con 20 concejales, ¿quién podía aventurar que el siguiente alcalde iba a ser Juan Espadas? Y lo fue.

La lista electoral se supone que tiene que estar terminada en febrero, ¿le van a dejar vía libre para hacerla tanto Ferraz como San Vicente?

Hasta ahora sí, hay un entendimiento perfecto, hay tal apoyo por parte de las estructuras regionales y de Ferraz que no tengo ninguna queja, sino más bien todo lo contrario. Estoy sintiendo muchísimo calor, viendo a personas que hacía tiempo que no estaban en actos del PSOE, y eso me anima y me motiva mucho. Y en cuanto a la lista, hay que tener en cuenta en primer lugar que hay un gobierno consolidado y sólido en la ciudad de Sevilla y por lo tanto eso también condiciona el gobierno de futuro. Pero indudablemente habrá incorporaciones nuevas, estamos en el proceso de conversaciones.

¿Habrá sorpresas con el fichaje de algún independiente?

A eso no puedo responder, es que estamos por ahí, puedo decir que sí y luego la negociación es que no. Pero indudablemente siempre es saludable que haya nuevas incorporaciones al gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que yo tendré que formar gobierno con la lista, no tengo el margen de maniobra que tiene el presidente de España y de la Junta de Andalucía, que al margen de la lista luego puede tirar de personas de la universidad o del mundo de la empresa. Esa posibilidad la tengo para el equipo directivo, pero no para el equipo de gobierno. Pero indudablemente, habrá incorporaciones nuevas.

¿Hablamos de una renovación por ejemplo del 50%?

No, no creo que lleguemos al 50%. Hay un know how por decirlo en términos de ingresos, un saber hacer y un conocimiento de la ciudad que sería bueno consolidar este equipo y que pueda desarrollar muchos de los proyectos que ya vienen, y que vienen lanzados.

¿Estas elecciones van a ser un choque de bloques? Igual que el PSOE necesita a la izquierda para gobernar, al PP le haría falta el apoyo de Vox.

Por los pronósticos y las previsiones electorales que se están haciendo, parece que el panorama se va a simplificar bastante. En cuanto a los grupos políticos, si se mira a la derecha habrá un bloque del PP con Vox, porque no va a haber más opciones. Yo lo que sí reitero es que no voy a apelar al voto del miedo con Vox, porque hoy ya se le conoce, tiene un currículum, y se sabe cuáles son sus propuestas en el Ayuntamiento de Sevilla y a nivel regional. La gente es bastante inteligente como para saber si se identifica o no con las propuestas de Vox, que espero que no.

Por cierto, ¿Sevilla es una ciudad de izquierdas o de derechas?

Sevilla es una ciudad a la que le gusta mantener su ADN, nuestra manera de ser, nuestras tradiciones, pero no está anclada al pasado. Es una ciudad que también sabe mirar al futuro.