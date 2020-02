La autodenominada "expropiación de alimentos" de 2012 en un Mercadona de Sevilla se salda con condena unánime por robo con violencia

"La 'justicia' española de la mano de Mercadona vuelve a condenar injustamente al SAT, esta vez contra los 5 sindicalistas que no aceptaron el acuerdo". Uno de los condenados, el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Óscar Reina, ha informado a través de sus redes sociales de que el juzgado ha condenado también a las personas que no habían aceptado la pena antes del inicio del juicio y que supone la condena unánime para los 20 acusados por robo con violencia, tal y como pedía la Fiscalía, y como también confirman a este periódico fuentes del caso.

Se trata, según el líder del SAT, de seis meses de prisión para los cinco acusados que estaban pendientes de la sentencia, que no es firme y que Reina asegura que "se va a recurrir urgentemente a la Audiencia Provincial de Sevilla". "No nos vamos a esconder, en el SAT no se rinde nadie y vamos a seguir dando la cara, pues nuestro único delito es luchar pacíficamente por una Andalucía libre y en paz, como seguiremos haciendo este 28F en Somonte.

Según añaden fuentes del caso, a tres de los condenados se les impone una condena adicional de una multa de 60 euros por tres delitos de lesiones leves a trabajadores que intentaron impedir la acción.

Según explicó a los medios el abogado de los acusados el primer día del juicio, 15 de ellos reconocieron el robo con violencia del que venían siendo acusados y aceptaron la condena, conmutable con la mencionada pena de multa, de 12 meses con cuota diaria de dos euros. Entre los que reconocieron los hechos se encuentran el malagueño Francisco Molero, condenado a cinco años de cárcel por 'Rodea el Congreso,' y el exconcejal de Jaén en Común Andrés Bodalo, condenado en octubre de 2015 a tres años y medio de prisión por un delito de atentado contra un edil de Jódar (Jaén) y en tercer grado desde septiembre de 2017. Cabe recordar que Fiscalía y la acusación particular de Mercadona pedían año y medio de cárcel para cada uno de los 20 acusados.