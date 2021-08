La factura Covid en el Ayuntamiento de Sevilla: 50 millones en gastos extra y 93 millones en caída de ingresos

Juan Espadas ha venido denunciando, tanto en su calidad de alcalde de Sevilla como de secretario general del PSOE andaluz, que la Junta de Andalucía no va a ayudar a los ayuntamientos a asumir el coste de la desinfección de los colegios para minimizar el impacto del coronavirus de cara al próximo curso. Salvo giro de los acontecimientos, los municipios van a tener que afrontar en solitario este desembolso como, asegura, está ocurriendo con el grueso de los gastos que ha generado la pandemia.

La FAMP pide a la Junta 215 millones de euros para desinfectar los colegios por la Covid-19

Saber más

Unos gastos que son más que considerables porque, según las cuentas que ha hecho Sevilla, la factura que la Covid le ha pasado al Consistorio ha sido contundente: más de 50 millones de euros en gastos extraordinarios, a lo que hay que sumar un hundimiento de los ingresos propios que asciende a 93 millones de euros. Ambos conceptos no se pueden sumar, porque hay casos (aunque los menos) en los que una caída de ingresos se ha visto compensada por un gasto que no se ha producido. Así ocurre por ejemplo con la Feria de Abril, que los cinco millones que no han entrado en las arcas vía tasas municipales vienen a equivaler al coste que tiene su organización para el Ayuntamiento hispalense.

En cuanto a los gastos, el más importante fue la transferencia de 20 millones de euros para garantizar la supervivencia de Tussam, la empresa municipal de transportes, que perdió 23 millones de euros por la brutal caída del número de viajeros. Esta cantidad, por cierto, se ha recuperado en buena parte gracias al ingreso de 18,3 millones de euros que ha hecho el Ministerio de Hacienda para aliviar las cuentas por la pérdida de pasajeros.

Alimentación en hogares sin recursos

Entre los gastos adicionales a los que ha obligado la pandemia figuran el refuerzo con 7,6 millones de euros adicionales de las políticas sociales para, sobre todo, garantizar la alimentación a hogares sin recursos por las consecuencias de la crisis sanitaria, además de 3,8 millones para adquirir equipos de protección (EPIS). Junto a ello, 4,5 millones para desinfectar edificios y vías públicas, incluidas residencias de mayores en las que se trabajó junto con la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El Gobierno local ha concedido asimismo 1,5 millones de euros en ayudas directas para los sectores económicos más afectados. Para estos colectivos también se han asumido reducciones y exenciones de tasas por un importe superior a 11 millones de euros repartidos entre 2020 y 2021.

La pelea de los colegios

En cuanto a la famosa desinfección diaria de los colegios, la factura el pasado curso fue de 8,2 millones de euros, de los que la Junta aportó 3,3 millones a través de un programa de empleo al que se acogió el Consistorio y que destinó a estos fines. Es decir, y esa es la denuncia que ya ha hecho el propio Espadas en el pleno municipal, el Gobierno andaluz no pone partidas para esta tarea.

¿Y qué es lo que alega la Junta? Pues se ampara en un informe de la Consejería de Educación para esgrimir que la desinfección forma parte de las tareas de limpieza, que corresponden a los municipios porque los colegios son de su propiedad aunque los gestione la Junta. Desde el Gobierno hispalense se insiste en que desinfección no es limpieza, tal y como defienden otros informes, como por ejemplo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. En vista de esta colisión de intereses, Espadas ha solicitado una reunión con el consejero de Educación, Javier Imbroda (Cs), para intentar aclarar el embrollo.

Adiós al 10% del presupuesto municipal

Pero volviendo a los números rojos que el coronavirus ha dejado en el Consistorio hispalense, la otra vía que ha agrandado el agujero económico ha sido el de la pérdida de ingresos propios, esos 93 millones de euros que suponen el 10% del presupuesto total. Ahí, y al margen de Tussam, están los 10,6 millones que se dejó en el camino el Palacio de Congresos por la falta de eventos o los 16 millones del Alcázar por el desplome de visitantes.

A esto hay que sumar que se dejaron de ingresar 34 millones de euros en concepto de tributos y tasas. Y muchos otros agujeros que ha habido que tapar y que han supuesto pellizcos al presupuesto, como desde el apoyo al deporte base con ayudas directas a las entidades que gestionan instalaciones de barrio al reequilibrio económico de todas las concesiones municipales. Un ejemplo de ello son las Setas, a cuya concesionaria ha habido que compensar con 480.000 euros al hundirse sus ingresos.

Casi 58.000 familias en Servicios Sociales

Para poner en perspectiva lo que ha supuesto (y sigue suponiendo) la lucha contra el coronavirus en Sevilla, valga una cifra: el número de familias atendidas por parte de los Servicios Sociales municipales en 2015 ascendía a 25.000, mientras que el año 2020 se cerró con 57.898, un aumento del 131%.

Esto ha obligado a incrementar la plantilla destinada a estos menesteres, de 307 trabajadores en 2015 a 440 en 2020, un 30% más. Y a su vez, ha tenido su reflejo en el presupuesto para Servicios Sociales, que ha pasado de los 59 millones de 2015 a los 79 millones (sin incluir el gasto en personal) de 2021, un 34% más.