Medio centenar de familias de Sevilla denuncia que sus hijos aislados en un hotel de Mallorca no reciben la atención adecuada

"Sabemos que tienen que estar aislados, pero al menos que a nuestros hijos se les tenga en las condiciones adecuadas". Rosa Gómez no se imaginaba en una situación así. Su hijo de 18 años, alumno del IES Chaves Nogales, de Sevilla, emprendía el miércoles pasado un viaje de fin de curso a Palma de Mallorca. Pero las vacaciones y la fiesta han tenido que dejar paso a un encierro obligado en el Hotel Palma Bellver tras el macrobrote de coronavirus, originado en otro viaje de fin de curso a la isla que reunió a estudiantes de todas las comunidades autónomas y se celebró entre el 12 y el 18 de junio, y que ya ha causado al menos 1.167 casos de COVID-19, 12 hospitalizados y 5.126 viajeros en cuarentena.

Rosa Gómez y otros familares de 47 jóvenes afectados van a tocar este martes las puertas del Ayuntamiento de Sevilla porque, según argumenta, el hotel "no es un hotel-covid, no está medicalizado, no hay personal sanitario salvo dos enfermeras que no tienen paracetamol para darle a los chavales". Al margen de eso, esta madre explica que "están cayendo uno detrás de otro" en la Covid-19, incluido su hijo, que "lo ha cogido al tener que compartir habitación con otro chico contagiado".

"El teléfono no lo cogen en recepción", lamenta, e indica esta madre que durante el fin de semana uno de los chicos empezó a "convulsionar" y un compañero "tuvo que bajar cinco plantas hasta que encontró a un vigilante" al que alertó de la situación, "una auténtica barbaridad". "Es una situación inhumana y no se nos da información. Ni hay protocolo ni se nos dice nada. Es mentira lo que decía el consejero Jesús Aguirre", añade esta vecina de Sevilla Este, asombrada por el "secretismo" en torno a la situación de estos jóvenes aislados en el hotel de Palma, "distinto al de sus monitores, que están en otro hotel".

La madre pide "que tengan lo básico" pero "a los niños no les llega comida a las habitaciones". "Con un caldo y un bollo de pan no se alimentan chicos de 18 años", señala, lamentando la "falta de organización" tras verse afectados por el macrobrote. "Necsitamos que se nos oiga y que se les den las nacesidades básicas, es decir, cuidados médicos y alimentación". Tres de estos chicos están ingresados por Covid-19, indica. Según narra, existen ambulancias a las puertas del hotel "pero para para hacer las pruebas, no para atenderlos". "Es dantesco todo lo que está ocurriendo", dice.

Según una resolución de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad Balear, el "confinamiento forzoso en régimen de aislamiento y bajo custodia policial en el Hotel Palma Bellver por potencial diagnóstico de infección" será "como mínimo hasta que se obtenga un resultado negativo de la prueba de diagnóstico de infección activa (PDIA) que se le realice o en su caso, de no realizarse la prueba por el tiempo que reste para completar el plazo de 10 días de aislamiento preventivo desde la fecha de la última exposición a Coronavirus". La situación se debe a la "gran diseminación y profusión de casos positivos confirmados y su gran dispersión por todo el territorio", precisaba la resolución autonómica.