Premios ‘Sevilla, Territorio de Igualdad 2020’: 13 caras para una lucha transversal

En Sevilla la lucha feminista está presente en el arte, en el periodismo, en deportes como el remo o las artes marciales, en los institutos, en los barrios y en el trabajo diario de las personas, colectivos y entidades que, día a día, contribuyen a los derechos de las mujeres andaluzas, a visibilizar su situación y a ofrecerles oportunidades. Es esta labor la que ha sido premiada este martes 20 de octubre por el Ayuntamiento de Sevilla a partir de los Premios ‘Sevilla Territorio de Igualdad 2020’.

Con este evento, el Ayuntamiento de Sevilla reconoce, un año más, el trabajo de aquellas personas, colectivos y entidades que contribuyen a la igualdad de género en la capital andaluza. El acto estaba previsto para el mes de marzo con motivo del 8M y finalmente ha sido posible celebrarlo este mes de octubre en el Hogar Virgen de los Reyes con un aforo reducido y enmarcado dentro del V ciclo ‘Otoño Feminista’. Fue presidido por el alcalde Juan Espadas y contó con la presencia de la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García Martín y de la delegada de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, Adela Castaño, quienes hicieron ‘entrega’ de los premios, ya que por motivos de seguridad, el galardón no pasó de mano en mano y las personas premiadas tuvieron que levantar el trofeo ellas mismas.

Remo y defensa personal

Entre las siete categorías han reconocido la labor de 13 mujeres, entidades o asociaciones que trabajan por la igualdad en Sevilla en diferentes ámbitos. En el palmarés, el premio colectivo de ‘Mujer y Deporte’ se ha entregado a Las Leonas del Guadalquivir, quienes entrenan remo para recuperar la masa muscular que perdieron a causa del cáncer de mama, y a la Asociación Cultural de Artes Orientales Antonia Cayetano, donde entrenan a mujeres en la defensa personal para que puedan protegerse ante la violencia machista. Ambos colectivos hacen una labor social a partir del entrenamiento deportivo a la vez que ayudan a las mujeres en su desarrollo personal y físico.

El proyecto de ‘Las Leonas’ se desprende de un trabajo conjunto entre la Universidad de Sevilla y la Asociación Amama para investigar los beneficios del remo en las mujeres que han pasado un cáncer de mama, ya que, según diferentes estudios, los movimientos cíclicos y rítmicos de "remar favorece a la prevención del linfedema". Por eso, el 29 de octubre presentarán esta actividad en el río de Sevilla, a la altura de la Torre del Oro, para visibilizar la causa e invitar a las mujeres a participar en esta actividad, aunque no hayan sufrido cáncer. La presidenta de la Asociación ha destacado que han elegido esta fecha, no para cerrar el mes del cáncer de mama, sino "para visibilizar que es un problema que también existe el resto del año". También ha querido destacar que "la cuestión no es solo la enfermedad, sino las condiciones en la que nos encontramos cuando superamos el cáncer".

En esta categoría, pero en el reconocimiento individual, también ha sido premiada la triatleta María Puyol Pérez.

"Avanzar en igualdad es madurar en democracia"

También se ha reconocido la labor de la ‘Mujer Sevillana’ premiando a Remedios Malvárez, fotógrafa y productora audiovisual freelance con base en Sevilla. Fue ella también la invitada a dar un discurso en el que mostró su agradecimiento pero remarcó que "ojalá estos premios no fueran necesarios" y que "se premiara, sin género, el arte y el trabajo de las personas". Destacó la labor de todos las personas presentes en el acto y aseguró que "avanzar en igualdad es madurar en democracia".

Remedios Malvárez compartió categoría con dos asociaciones. La asociación Sigrid, un proyecto que trabaja con profesores, AMPAS y en actividades de ocio y tiempo libre para evitar la discriminación a las mujeres y con la Asociación Cultural Mujeres de Bellavista, una de las más antiguas de la ciudad con un recorrido de 34 años. Este último colectivo ha sido galardonado por su lucha continuada en la prevención y erradicación de la violencia de género en el barrio de Bellavista. Además de realizar talleres y ofrecer orientación, cuentan con un teléfono 24 horas al que pueden llamar las mujeres del barrio si sufren una agresión machista o necesitan ayuda de cualquier ámbito de género. La presidenta de la asociación, Josefa Gil Vidal, recuerda que consiguieron que las mujeres pudieran acceder al Hogar del Pensionista del barrio, un centro que, hasta su llegada, estaba restringido a los hombres. Además, asegura estar muy agradecida por el reconocimiento y manifiesta que "aunque estemos en un momento crítico, vamos a seguir luchando sin descanso".

Espadas: "No podemos dejar atrás lo aprendido"

Otras categorías reconocidas en la lucha feminista han sido el Premio Mujer e Investigación, destinado a reconocer la labor entidades como el Observatorio Gep&Do de la Universidad Pablo de Olavide, por su recorrido en estudios sobre la desigualdad; el Premio Proyectos Coeducativos, con el que se reconoce la constante labor contra el sexismo que hace el IES Llanes; y el Premio Medios de Comunicación, entregado a la Asociación Vida por su trabajo para visibilizar la situación de las viudas y la discriminación que sufren en la protección social y en el cobro de las pensiones. En la categoría de periodismo ha sido premiada Olivia Carballar, por la redacción de su tesis sobre las pioneras del periodismo; Patricia Trujillo López y la Universidad de Sevilla han sido reconocidas en la categoría de investigación, la primera por su proyecto 'Actuando en el templo de Vesta' y la entidad académica, por 'Escritoras y escrituras'. Y Cristina Linares se ha hecho con el Premio a la Creación Literaria "por su labor al frente de la editorial Renacimiento".

Durante el acto, el alcalde de Sevilla quiso felicitar el trabajo "del tejido asociativo en los barrios y en la ciudad", remarcó el valor de la educación centrada en la igualdad como "ese tesoro para que los errores que cometemos dejen de cometerse algún día". Además coincidió con la fotógrafa Malvárez en la relación de la igualdad con la democracia y enfatizó en que “no podemos dejar atrás lo aprendido".

Así, con el discurso de Espadas se cerró una ceremonia que visibilizó el trabajo diario que se realiza en Sevilla por la igualdad y por la mujer y que, aunque no esté presente en las calles, se intercala e sectores en los que su presencia ayuda a que seamos un poco más iguales cada día.