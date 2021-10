Zaragoza Deporte financiará 13 proyectos dirigidos a la población vulnerable

La sociedad municipal Zaragoza Deporte ha aprobado la concesión de ayudas económicas para 13 proyectos dentro de la nueva convocatoria ‘Deporte para Todos 2021/2022’. Mediante esta iniciativa, Zaragoza Deporte destinará 78.100 euros para financiar proyectos dirigidos a fomentar hábitos deportivos y saludables entre la población vulnerable.

Estas ayudas están dirigidas a entidades que realizan proyectos deportivos para promocionar la integración de colectivos desfavorecidos o con necesidades especiales, que por razones de carácter social o económico no pueden acceder a la práctica deportiva de forma normalizada. De esta modo, Zaragoza Deporte busca garantizar este derecho a todas las personas, no solo por los beneficios físicos del deporte sino por también por los valores, el aprendizaje y el desarrollo que ofrece a nivel personal y social, y como herramienta para favorecer la cohesión social y la no discriminación.

Los 13 proyectos aprobados comprenden disciplinas deportivas muy diversas, en entornos muy diferenciados. Todos ellos tienen en común la vocación por acercar el deporte a colectivos con dificultades como las personas con discapacidad intelectual, personas con movilidad reducida, mujeres en riesgo de exclusión o niños y niñas de familias sin recursos, entre otros.