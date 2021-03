La milenaria Carrasca de Lecina, en Huesca, logra convertirse en el Árbol Europeo de 2021

La Carrasca Milenaria de Lecina ha sido escogida como Árbol Europeo del Año 2021. La decisión se ha conocido este mediodía a través de una retrasmisión online en la que se ha hecho público el fallo del jurado. Los vecinos de la localidad se han reunido en la plaza del pueblo para conocer el resultado, que finalmente ha sido el esperado por ellos y la Carrasca de Lecina ha sido elegida como el Árbol Europeo del Año.

La carrasca, con 104.264 apoyos, ha sido el árbol más votado de la historia del concurso, que ha contagiado la ilusión de un pueblo a muchos rincones del país. La candidata española ha conseguido un gran margen de distancia respecto al segundo árbol más votado, el candidato de Italia, con 78.210 votos, por lo que son más de 26.000 votos los que separan ambos premios. El tercer premio ha sido para Rusia, con 66.026 votos.

“Ahora se sabe que Lecina existe, incluso dónde está y que humor no nos falta”; “Ni en los mejores sueños imaginábamos que nos llegará cariño desde tantos lugares, ese es nuestro premio”; “Como Eurovisión parece que nunca lo ganamos, al menos en árboles hemos dado el do de pecho” Así se expresaban hoy, emocionados y todavía sorprendidos, los vecinos y verdaderos protagonistas de este logro: conseguir que su ‘Castañera’ haya sido proclamada Árbol del año en Europa desde una localidad que no alcanza la veintena de habitantes.

Competía contra otros 14 ejemplares europeos y, hasta la última semana de votaciones en abierto, se encontraba en segundo puesto. La carrasca de Lecina cuenta con unos parámetros biométricos "espectaculares", ya que cuenta con 16,26 metros de altura y más de 7 metros de perímetro, destacando entre los ejemplares de su misma especie. Tiene una copa amplia e irregular, característica de ejemplares longevos. Sus hojas con elípticas, de contorno redondeado, con borde poco dentado o espinoso y de color verde oscuro e intenso en el haz, pero blanquecino por el envés.

Su singularidad radica en su morfología, en la espectacularidad de sus dimensiones y su vigor, además de su longevidad, ya que se considera milenario. Conocida y querida por los vecinos, cuenta con leyendas y ha sido el escenario de eventos y pactos importantes.

También conocido como el árbol de las brujas, cuenta la leyenda que en los tiempos en los que las brujas poblaban la Sierra de Guara, bailaban y celebraban alrededor de la carrasca. Mil años después, sigue siendo la unión con las personas la causa de que la carrasca continúe en pie en este pequeño pueblo del Alto Aragón de 13 habitantes. Los vecinos la elegían y siguen eligiendo para sus celebraciones.

El lugar donde se encuentra también la hace especial, ya que se localiza en un paisaje "antropizado", pero muy acorde con el entorno la acompaña, haciéndola protagonista en todo momento. Además, se encuentra rodeada de vegetación de carácter mediterráneo esclerófilo, dominado por encinares de sustrato básico y se localiza muy cercana al pueblo, rodeada de casas antiguas con murete de piedra alrededor y parcelas pequeñas de cultivos, como olivares.

Cabe recordar que se encuentra en un Lugar de Interés Comunitario (LIC), en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), dentro de la Red Natura 2000 y en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. También dentro del Parque Cultural Río Vero.

Árbol de España 2021

Este año, el premio de Árbol de España 2021 también ha recaído en la Carrasca Milenaria de Lecina. A nivel estatal competían once árboles de diferentes puntos de España como Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana o Andalucía. Finalmente, la candidata aragonesa resultó la elegida con 9.929 votos, con una diferencia de 2.800 votos con respecto al segundo aspirante. Ahora, ha competido con una veintena de árboles europeos y el resultado se conocerá mañana, miércoles 17 de marzo, a las 15.00 horas.

La idea de su presentación al concurso de Árbol de España se gestó a raíz de un acto unitario en homenaje a las víctimas de la COVID-19 y la eurodiputada aragonesa Isabel García presentó la candidatura al Árbol Europeo del Año. El 27 de junio de 2020, se plantaron 731 carrascas, una por cada municipio aragonés, en tributo a las víctimas y como agradecimiento a los trabajadores sanitarios, residencias de mayores y servicios esenciales.

Precisamente, se eligió este árbol como símbolo de la identidad de Aragón. Resistente (símbolo de lucha), siempre verde (símbolo de vida), floreciente en abril (mes de Aragón) y fuerte (adaptado a la climatología extrema de Aragón). De hecho, en uno de los cuarteles del escudo de la Comunidad se encuentra el árbol del Sobrarbe, una encina con historia.

El objetivo del título honorífico Árbol Europeo del Año, concurso organizado por la Environmental Partnership Association (EPA), una agrupación de seis fundaciones de Bulgaria, República Checa, Hungría, Polonia, Rumania y Eslovaquia que apoyan proyectos enfocados a la protección del medio ambiente y la movilización de las comunidades locales, es enfatizar el carácter de patrimonio natural y cultural de estos antiguos árboles como algo a proteger y respetar. En este concurso, no solo se valora la belleza, tamaño o edad del árbol, sino su historia y su relación con el territorio y la comunidad con la que convive. La primera vez que se celebró el concurso del Árbol Europeo fue en el año 2011, trasladando a España el popular concurso del Árbol del Año, celebrado en la República Checa.

Aragón cuenta con 19 Árboles y seis Arboledas Singulares

El Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares de Aragón se regula por el Decreto 27/2015, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Catálogo de árboles y arboledas singulares de Aragón, y es un registro administrativo de carácter público dependiente de la Dirección General de Conservación del Medio Natural.

Actualmente, el Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares del Gobierno de Aragón protege legalmente a 19 ejemplares que destacan por su monumentalidad: Abeto de los Tres Quiñones, Haya de la Caseta de Pascual, Encina de Lecina, Tilo de Benasque, Caixigo Torrentillo, Pino de la Valdenavarro, Enebro de Sabiñan, Sabina de Villamayor, Quejigo de la Casa de la Vega, Cedro de la Torre Nuestra Señora del Pilar, Secuoya de la Torre Nuestra Señora del Pilar, Chopo Cabecero del Remolinar, Pino del Escobón, Sabina de Blancas, Carrasca de los Tolones, Tejo del Barranco del Cuervo / Teix del Barranc del Corv, Pinsapo de la Torre Nuestra Señora del Pilar, Alcornoque del Prado y Sabimbre. Además, protege también a seis conjuntos singulares: Pinar de Pino Moro, Pinar del pino salgareño en Valdiguara, Ribera de Chopo Cabecero, Hayedo en el Moncayo, Pinsapar de Orcajo y Sabinar de Olalla. Actualmente se sigue trabajando en la ampliación del catálogo.

Un árbol o arboleda singular es aquel que por sus dimensiones, edad o particularidades científicas excepcionales; por su rareza en número o distribución; o por tener interés cultural, histórico o popular relevante es merecedor de formar parte del patrimonio natural y cultural de la Comunidad Autónoma de Aragón.