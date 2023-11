7,4 millones perdidos por “error administrativo”

La alcaldesa de Zaragoza ha admitido que la pérdida de subvención europea de 7,4 millones de euros se debe a un “error administrativo” del Ayuntamiento de Zaragoza. La salud democrática, en la que ya nadie cree, exige una explicación detallada.

Ha cesado a un gestor de movilidad y lo ha destinado a transformación digital, ambos conceptos vacíos, que no significan nada, son términos intercambiables. Al principio dijeron que era “un error informático”, que es la excusa habitual para pufos y ñapas. O algo peor. Pero luego la jerga ha evolucionado porque el gentío ya sabe que se invoca esa figura de “error informático” cuando hay algo inconfesable. Es un tópico de la ineficacia y la desidia, frivolidades ya estandarizadas junto al nepotismo y otros vicios ya enquistados en nuestra vida política que, según las encuestas, ya no tiene remedio. Digamos que nos hemos resignado a esta fatalidad.

Ahí se han quedado esos 7,4 millones de euros como el hito de la ineptitud, en este caso municipal, pero habría que indagar en que quiere decir exactamente “error administrativo”, ya que es otra figura retórica vacía, el error administrativo no existe, existe el error político, con un cese, o varios -a veces ese error produce un ascenso-, hay que averiguar qué ha pasado ya que siete millones cuatrocientos mil euros es algo concreto, algo que se ha evaporado, ha desaparecido, y semejante cantidad, ese número exacto, no se puede despachar con una expresión vacía o genérica que no dice nada.

A las expresiones ya increíbles de “error informático” o “error administrativo” habrá que incorporar pronto “error del algoritmo” o “sesgo de la IA”, mucho más modernas.