Elena Muñoz: “Es fundamental que los pacientes con migraña se asocien para que se reconozca la discapacidad que provoca”

En el marco del Día Internacional de Acción contra la Migraña, que se conmemora el 12 de septiembre, la Sociedad Aragonesa de Neurología (SARAN) ha puesto en marcha “Migraña, ¿qué tengo que saber?”, un programa de formación a pacientes que se va a impartir el próximo 11 de septiembre en Zaragoza y al día siguiente en Huesca y Teruel. Elena Muñoz Farjas, presidenta de la Sociedad Aragonesa de Neurología, pertenece al Servicio de Neurología del Hospital Clínico de Zaragoza.

¿Qué es la migraña?

La migraña es un tipo de dolor de cabeza, una cefalea primaria que no está causada por otras enfermedades. La migraña es el tipo de dolor primario de cabeza más frecuente, el segundo tipo es lo que en medicina denominamos cefalea o dolor de cabeza tensional.

¿Cuál es la diferencia entre la migraña y una cefalea tensional?

Fundamentalmente, los síntomas clínicos. La migraña es un dolor de cabeza pulsátil; como si el corazón latiera en la cabeza. Además, afecta solo a un lado de la cabeza que no tiene que ser siempre el mismo. Es un dolor intenso e incapacitante que te obliga a quedarte en cama porque el ejercicio o el movimiento físico lo acentúan. Durante el episodio, a la persona afectada por la migraña le molestan la luz (fotofobia), los sonidos (sonofobia) e incluso los olores.

¿Qué criterios se deben cumplir para que se considere migraña?

Tener al menos cinco episodios. La frecuencia depende de cada persona y en función a ella se diferencia entre migraña episódica, la que afecta menos de quince días al mes, y la migraña crónica, la que afecta más de quince días al mes.

La migraña, ¿conlleva discapacidad?

Los estudios hablan de que un 75% de las personas que padecen migraña tiene un nivel de discapacidad para realizar sus actividades personales y profesionales grave o muy grave. La migraña merma la calidad de vida. Pero a pesar de ser la 6ª enfermedad crónica más extendida en el mundo, no está reconocida como tal. Se estima que entre el 12 y e 14% de la población de entre 20 y 50 años está afectada, lo que supone el grupo más activo y en edad de estudiar o de trabajar.

¿A qué se deben los desencadenantes?

Son fenómenos bioquímicos fundamentalmente, los últimos fármacos que han salido al mercado actúan en esta línea, la de inhibir receptores de determinadas sustancias. La migraña es más frecuente en mujeres, y en este caso su aparición está ligada a las alteraciones del ciclo menstrual. También en mujeres, y en el resto de la población afectada, los cambios en el rito del sueño, en los hábitos de vida diarios o el estrés son desencadenantes de la migraña.

¿Cómo se puede prevenir la migraña?

Es frecuente que la migraña aparezca en fin de semana o vacaciones, cuando los ritmos habituales de vida cambian. Para prevenirla sería importante tener en cuenta los desencadenantes que hemos citado, y evitar potenciarlos.

Y una vez que la migraña ha aparecido, ¿cómo la tratamos?

Es fundamental no automedicarse y tampoco tomar fármacos recomendados por personas que no sean facultativas. Si tenemos medicación indicada por el médico, la tomaremos en el inicio del dolor, demorar su toma disminuye el efecto de la medicación. Si no tenemos diagnóstico, el primer paso, como en cualquier otra enfermedad, es consultar en atención primaria, no solo para que prescriban el tratamiento adecuado, también para que quede constancia de que padecemos esta enfermedad.

Antes comentaba que, a pesar de que la migraña es la sexta enfermedad crónica en el mundo, no ha sido reconocida como tal hasta la fecha. ¿Qué se puede hacer para revertir este hecho?

Las Jornadas “Migraña, ¿qué tengo que saber?” están encaminadas a este fin. Es un programa de formación para pacientes con esta patología que cumple una doble función: por una parte, informar a quienes la padezcan sobre cómo abordar esta enfermedad y solucionar posibles dudas acerca de la misma animando a que se diagnostique, pero sobre todo pretende concienciar sobre la necesidad de que los pacientes participen de manera activa, de la mano con el sector científico, por ejemplo, creando una asociación, que ahora no existe en Aragón y que en otras comunidades autónomas sí que está funcionando. El asociacionismo ayuda a luchar para que la migraña, una enfermedad incapacitante, sea reconocida como tal.

¿Cuándo y dónde se puede asistir a estas gornadas?

Se van a impartir el próximo día 11 de septiembre en Zaragoza y el 12 del mismo mes en Huesca y Teruel. El acceso es gratuito, pero se recomienda a las personas interesadas que se inscriban. Podrán encontrar toda la información en la web de SARAN y en el enlace https://neurosaran.com/calendario-saran/.