Ferias del libro, alegría de vender. Teruel, lluvia a ratos. Los cielos de Teruel no dejan pensar de tan altos. Las ferias del libro son un invento para atraer las lluvias, así que habría que celebrarlas más a menudo, y desde luego antes de que se queme la cosecha. No hay miel, ya se sabe. No hay flores, qué harán las abejas. Las ferias traen la lluvia incluso en plena sequía. Los libros, al ser árboles reciclados, llaman al agua del cielo. O la crean.

Huesca, gran alegría en la plaza del Mercado, rampa al Coso. La rampa al Coso podría llevar una gran alfombra roja para el público, clientes, lectoras. Una incitación hollywoodiense para subir a la cultura universal: como hay más escritores que lectores ya se ha alcanzado el clímax unánime de la lectura escritura. “Los demasiados libros” de Gabriel Zaid explica esto, un clásico reeditado y ampliado.

Huesca tiene porches por si llueve, recuerdo a Joaquín Carbonell, David Giménez Liquen (ahora Musgo) y El Gran Bob, Los Tres Norteamericanos, cantando bajo los porches en la feria de Huesca, lloviendo, no hace tanto. En la memoria nada hace nada. Y en Youtube, menos. Carbonell sigue aquí.

Feria de Zaragoza, pleno lunes, nubarras sin agua ni sol, paseíto libresco por el Parque Labordeta, José Antonio, El Abuelo. Qué queda de ti, qué queda de mí. José Luis Acín recibe el viernes 9 de junio el merecido premio de sus colegas, los editores aragoneses, que también han premiado a la Librería Anónima de Huesca y a Ángel Guinda en su reconocida faceta de editor. José luis Acín, director del Libro en Aragón, está en las ferias está todo el día, sol y lluvia, editores, públicos, medios y autores. Se venden libros hasta en lunes. Es un prodigio. Pero no acaba de llover. A ver si va a fallar la estadística libropluvial.

La feria en el Parque Grande, Parque Labordeta, se corona con la torre pinchuda de la Feria de Muestras, maravilloso faro mudéjar incluso gótico acristalado que se yergue entre los árboles gigantes.

Las ferias del libro, también las de otras ciudades, cumplen la misión sagrada de la firma, el encuentro y la venta. Y cumplen la función de rellenar el calendario para culminar en la Feria del Libro Aragonés de Monzón, que es el clímax de fin de año en Aragón.

Las ferias del libro de las capitales son el mejor reclamo para la lluvia. Llueve agua y llueven ideas, delirios, ensoñaciones, promesas, esperanzas, afectos, poemas.