María Cruz Sarvisé expone retratos y cumple 100 años

María Cruz Sarvisé es una artista y ciudadana muy apreciada y admirada en su propia ciudad. Su expo en Ibercaja Huesca, en Condes de Guara, va a ser un acontecimiento cultural y social, un reconocimiento y una ocasión para disfrutar de sus retratos. Que parecen naif, ingenuos, planos, y son esenciales, captan la vida en su aspereza, en sus dudas y fricciones y en su tendencia a la divinidad.

Quién no es divino a ratos. La vida es eso, ese extraño vaivén, lleno de aventuras y sorpresas. La última es quizá el móvil, que nos lleva y nos trae sin que sepamos a dónde.

Huesca se duerme a ratos en sus glorias, la autovía no se acaba, se dilata como el foular de Penélope para poder ensayar una y otra vez la eternidad, el Pirineo se piensa y se proclama en sus grandezas, el glaciar se deshace, Canfranc se rehace, el tren no llega, el mundo va y viene alrededor… de Huesca, que es el eje de la Creación, y por eso no necesita y ni urge una autovía.

María Cruz Sarvisé, nacida en el 23, viajó por Holanda, Francia, Bélgica y Alemania después de estudiar Bellas Artes en Barcelona. Dio clases en el instituto laboral de Sabiñánigo, ha pintado siempre las almas. A veces místicas, a veces ascéticas, a veces carnales, urgidas por los misterios insondables del vivir sin saber.

La fe y los demás, las urgencias y las evanescencias de las vidas que se mueven en el oleaje incomprensible de la historia, esas mareas locas que nos dicen qué pensar, qué sentir, qué desear y qué deshacer.

Ella ha ido siempre en sí misma, sin dejar de atender y de servir a los demás. Desde su interior de soledades –no hay otro– ha aportado su saber y sus grabados y sus pinturas y su magisterio desde una discreción y una distancia que también la han preservado del tráfago social. Las exposiciones la han venido a buscar y la han pillado pintando.

Cuando ha hecho falta ha estado. Huesca le hizo una expo en 2016 en la DPH, y la catedral de Jaca otra en el 2014: ángeles y humanos, esos híbridos enchufables, renovables a ratos.

Sarvisé siempre ha estado en el corazón de todo, del Alto Aragón y de la cultura íntima universal. La Academia de San Luis felicitará a su académica dándole su Medalla de Oro, que es como la guinda del pastel de cumpleaños, el 3 de mayo. La expo de sus retratos, desde el 28 de abril, un mes.

Felicidades a ella y a todos. La estela de sus retratos se puede seguir, por ejemplo, hasta los de Eva Armisén. Su magisterio es inagotable y seguro que Huesca y el Alto Aragón y el Bajo Aragón enteros y visitantes disfrutan mucho con esta expo y este cumpleaños de una mujer especial y una artista maravillosa.