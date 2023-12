Periferia de sí misma

Vox-PP ha eliminado Periferias de España/Huesca sin argumentos, solo por hacer algo y llamar la atención. Necesidad de egotrip político. Lo de Huesca y sus doce kms de autovía interminable sin hacer es un escándalo infinito, pero nadie dice nada, no es un tema. La productividad, ya dada por imposible (meme de la década pasada), se desperdicia en ese tiempo muertísimo de miles de vehículos, y con muertos de verdad. El aeropuerto de Huesca podría ser una filial del de Teruel, auxiliar, algo...

Altos de la Romareda en Zaragoza, desde el tranvía Romareda/Servet hasta Aragonia, barrios sin tiendas, avenidas hoscas tenebrosas hormigonáceas, coches y colegios. Ni un alma. Ya serruchan la Romareda vieja, del año 57. La van a hacer y deshacer a trozos. Se podrá meter un gol en el año 57 y recibir dos en el 24. Entretanto la demuelen los chicos usan esos trozos, hasta el Auditorio, para saltar las fuentes con el monopatín.

Del edificio del cubo forrado de cristal del mundial del 82, horror, sale un hombre casi las cinco de la tarde, lleva una abultada cartera, va agobiado bajo el peso de las deudas y los pufos de todos, es el jefe de la Cámara de Cuentas de Aragón, que hace horas extras pero, como la tortuga de Aquiles, nunca alcanzará el ejercicio en curso. Lleva sobre sus hombros, y en la gruesa cartera, las cuentas atrasadas de la comunidad, las deudas, los flecos, los inputs y los outputs... Zaragoza es la periferia de Aragón. Amazon, Microsoft, Inditex...

Las cuentas se podrían auditar en directo, en una web, cada entrada y cada salida, un listado... en tiempo real, que no existe, o no se puede ver. El tiempo real es una utopía.

El aeropuerto de Zaragoza tampoco tiene vuelos de viajeros, depende del mundo militar, una cosa inexplicable de la que tampoco se habla nunca jamás, Aragón está lleno de tabús y de tabúes, misterios enquistados, geológicos... menos de los que parece, pero que al no mencionarse nunca los obvios, las zonas de sombra del Google Maps interior, se hacen más grandes. Donde no hay info ni debate crecen las imaRginaciones, fantasmales asuntos perdidos en la niebla. La democracia no ha penetrado aun en lo intocable, o viceversa. Al quitar Periferias deberían haber dado la alternativa, un festival de zarzuela y cuplé y toros. Huesca se ha puesto en el mapa de Vox, una chincheta negra.