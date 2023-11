Antonio Laborda deja VOX tras el “nulo apoyo” del partido y se pasa al grupo mixto en el Ayuntamiento de Huesca

El concejal Antonio Laborda deja VOX y se pasa al Grupo Mixto como concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Huesca, según ha informado el propio edil oscense quien ha esgrimido que las causas de su decisión se basan en el “nulo apoyo” que estaba recibiendo por parte de esta formación política.

“Por la presente informo --reza el comunicado-- que ante el nulo apoyo recibido por parte de la Dirección Nacional de VOX, VOX Cortes de Aragón, la Comisión Gestora Provincial y mis compañeros del grupo municipal de VOX Huesca y tras ser relevado del cargo de portavoz, no poder acudir a ninguna comisión informativa, así como ser sustituido de todos los cargos posibles y toda la información del Ayuntamiento, me veo en la situación de abandonar el partido político de VOX y continuar como concejal en el Ayuntamiento de Huesca como no adscrito formando parte del grupo mixto”.

En dicho comunicado ha recordado que ha sido afiliado, presidente provincial, portavoz y concejal del grupo municipal de VOX durante el mandato anterior y candidato en las pasadas elecciones municipales, además de portavoz hasta ser sustituido.

“Guardo un gran respeto y agradecimiento hacía todos los afiliados, simpatizantes y votantes de VOX que hicieron posible que yo fuese concejal, pero guardo también una gran consideración por la ciudad, la institución del Ayuntamiento de Huesca y sus trabajadores que siempre han tenido un trato exquisito hacia mi persona”, ha apuntado.

Asimismo, ha agradecido “las muestras de cariño recibidas en estos días por mis compañeros de la anterior legislatura, así como de la actual, extiendo mi agradecimiento al anterior alcalde Don Luis Felipe y la actual alcaldesa, Lorena Orduna, por su buen trato y respeto hacia mí persona y mi familia, así como a la prensa y periodistas que siempre han tenido una relación igualmente de respeto y cordialidad”.

Tras esa exposición ha avanzado que continuará como concejal del Ayuntamiento de Huesca “trabajando por la ciudad y estando plenamente al servicio de los ciudadanos durante el resto de legislatura”.