Aragón acogerá una veintena de menores migrantes bajo la amenaza de Vox de romper el acuerdo de gobierno

Aragón ha aceptado este miércoles la acogida de 20 menores no acompañados de los 367 que recoge el acuerdo planteado a las Comunidades Autónomas. Ha sido en la reunión del pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que ha tenido lugar en Santa Cruz de Tenerife por la tarde y en la que ha participado a través de videoconferencia la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín.

La Mesa Sectorial sobre inmigración en la que participaba Aragón ha terminado sin acuerdo respecto a la reforma de la Ley de Extranjería, aunque se ha ratificado el reparto que estaba acordado y Aragón acogerá una veintena de menores migrantes.

Por el momento no se conoce la posición de Vox, que lleva semanas amenazando con romper los acuerdos de gobierno de varias comunidades autónomas, entre ellas Aragón. Desde Vox no van a tomar “decisiones en caliente”, así lo avisaron hace unos días, pero llevan semanas amenazando con una ruptura con el PP si se producía este resultado en la mesa sectorial.

Vox es contrario a dicho reparto y está poniendo trabas en las autonomías en las que gobierna, Aragón entre ellas. El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y vocal del Comité Ejecutivo Nacional de VOX, Alejandro Nolasco, ya exigió el 1 de junio al Gobierno de España que no enviase más menores migrantes a Aragón. Casi un mes después, Nolasco amenazó al Gobierno de Aragón, liderado por Jorge Azcón, con convocar la comisión de seguimiento del pacto de gobierno con el PP en la comunidad “si es necesario”. El vicepresidente primero aragonés aseguró que éste es un “punto de inflexión” para un gobierno que, destacó, “tiene dos socios”, y señaló que desde Vox van a cumplir con “la palabra dada”.

El pasado 4 de julio Nolasco se desplazó hasta Sabiñánigo, donde hay alojados 187 migrantes que demandaban mejores condiciones y clases de español. Ahí, aseguró que su partido estaba en conversaciones con el PP para “no facilitar la entrada de ningún inmigrante ilegal”.

La posición del Gobierno de Aragón la ha trasladado la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, en la Mesa Sectorial, quien asegura que los recursos para la protección de menores están “tensionados” y que Aragón se encontrará, con la llegada de los 20 menores, al “150% de su capacidad”. Esta veintena de menores se suman a los 309 menores bajo la tutela del Gobierno de Aragón en acogimiento residencial, de los cuales 134 son menores migrantes no acompañados. Para contabilizar esta cifra total de 309 menores, se incluye a los 24 menores que corresponden a Aragón en el reparto acordado con las CCAA para 2023; los ocho que aún no han llegado lo harán antes de final de mes y su plaza está reservada: “Si no están ya en tierras aragonesas ha sido debido a la incapacidad de Canarias para ejecutar los traslados”, ha afirmado la Consejera.

El PP no acepta “órdagos ni amenazas”

Azcón respondió que no acepta “órdagos ni amenazas en mi Gobierno” e insistió en que la Comunidad aragonesa cumplirá con la legalidad en materia de inmigración: “Las decisiones que va a tomar el Gobierno de Aragón va a ser las que en cada momento la consejería correspondiente piense que son las más adecuadas tanto para nuestra Comunidad como para España”, advirtió el presidente aragonés, para quien “es una mala idea cuando en política se amenaza o se ponen órdagos encima de la mesa”. A este respecto, añadió que “a mí, personalmente, no me gusta y no estoy dispuesto a aceptarlo ni a cambiar las decisiones que yo piense tomar o que la consejería piense tomar porque Vox quiera lanzar un órdago”.

Estas declaraciones de Azcón van en la misma línea que las del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien hoy mismo ha asegurado que “todos los presidentes del PP van a asumir el reparto de los 400 menores que el Gobierno nos ha planteado y que figura en el orden del día, vamos a ser solidarios y coherentes”. “No sé qué va a hacer Vox; nosotros estamos cumpliendo los compromisos de un partido de Estado y los acuerdos de estabilidad y decirle a los responsables de Vox que las CCAA donde gestionan ya hemos acogido migrantes”, ha añadido.

Acuerdo de coalición en Aragón

En el acuerdo de coalición que firmaron hace casi un año PP y Vox en Aragón para gobernar la comunidad la única referencia que aparece sobre inmigración es en el apartado dedicado a la vivienda, la lucha contra la ocupación ilegal y la inseguridad. En este punto se establecía que “en todas las normas y convocatorias para el acceso a subvenciones y ayudas del Gobierno de Aragón la acreditación de la residencia legal y no únicamente el certificado de empadronamiento” y se acordó suprimir “cualquier ayuda pública a las organizaciones que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos”.