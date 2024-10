El paseo del Óvalo de Teruel vuelve a inundarse y la oposición insiste en pedir un estudio sobre el subsuelo de la zona

La plaza del Óvalo de Teruel ha vuelto a anegarse debido a la lluvia, lo que ha llevado a Teruel Existe a denunciar este martes la “inacción” del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Teruel ante las reiteradas inundaciones que cada vez que llueve se viven en el paseo del Óvalo. Las críticas han llegado también del grupo socialista, que ha destacado asimismo la situación en la calle de San Francisco y su entorno.

El portavoz de Teruel Existe en el Consistorio, Enrique Marín, ha criticado que esta situación no es excepcional y ha recordado que en el último pleno ya propusieron realizar un estudio en el subsuelo de la zona, que no salió adelante con el voto en contra del PP. El grupo aceptó una enmienda del PSOE para que este informe se extendiera a la zona de San Francisco, donde hace casi año y medio se produjo el hundimiento de un edificio. Las inundaciones y las filtraciones son también habituales en la escalinata. “Como cada vez que llueve en la ciudad de Teruel, hoy se ha vuelto a inundar el paseo del Óvalo, en el cruce con la calle Nueva y la calle San Francisco. No es nada nuevo, y por ese motivo presentamos en el último pleno una propuesta para realizar un estudio en la zona y poder atajar este problema. El equipo de gobierno, del PP, votó en contra y no salió adelante, pero en apenas tres semanas constatamos la necesidad de que se lleve a cabo”, ha señalado Marín.

Además de estos dos grupos, la denuncia ha provenido de la Asociación de Vecinos del Carmen y Colindantes, en esa misma área del casco urbano. Según un comunicado de la organizacion vecinal, las últimas lluvias han provocado numerosos levantamientos de asfalto en la avenida de Zaragoza, adonde va a dar la calle de San Francisco. “El asfalto se agrieta y los adoquines saltan y también se mueven”, lamentan, “porque las aguas pluviales van a parar a la red de saneamiento”. “A largo plazo -añaden- se pueden producir oquedades en el terreno”, lo cual puede generar daños en los edificios. Por ello, instan a los afectados a presentar “un escrito al Ayuntamiento de Teruel” en el que solicitar “que se haga una revisión que permita garantizar que lo que hemos visto en el paseo del Óvalo recientemente no se produzca en la puerta de tu casa”.

El portavoz de Teruel Existe ha explicado que las alcantarillas de desagüe del Óvalo están más altas que la calzada, que la calzada va cediendo y cada vez está más hundida. Por ello, ha indicado que “siempre se forma una balsa bastante grande que no desagua a ningún sitio y que el único sitio que tiene por donde desaguar es la filtración del propio pavimento”.

“Esto no es cuestión de siglas políticas”

Marín ha recogido las demandas de los vecinos y propietarios de establecimientos del paseo del Óvalo, que también han pedido llevar a cabo este estudio en el subsuelo de la zona. “No hay más ciego que el que no quiere ver. Esto no es cuestión de siglas políticas, sino que es un problema evidente que vemos cada vez que llueve y el Óvalo se convierte en una piscina, que cada vez va a peor”, ha aseverado el portavoz de Teruel Existe.

Por este motivo, ha pedido al equipo de gobierno del Consistorio turolense que “reflexione” y que se plantee recuperar la propuesta de Teruel Existe y realizar ese estudio en el subsuelo del paseo del Óvalo, que “sin duda es necesario y dará respuestas que permitan atajar el problema”.

Enrique Marín también ha puesto el foco en las inundaciones que se han vuelto a producir en la calle Compromiso de Caspe, sobre las que Teruel Existe ya advirtió hace meses y no se ha hecho nada. Estas inundaciones se han dado en los garajes de la Comunidad de Miguel de Cervantes y en el pipican de la zona, que arrastra agua y barro hacia el muro de los bajos, sótanos y garajes de las viviendas.