Vox se lía con los ataques de los osos: “Matan porque no están bien educados por sus madres”

Una proposición no de ley (PNL) presentada por el PSOE aragonés para ayudar a los ganaderos afectados por los ataques de osos en el Pirineo ha generado el momento más distendido del pleno de las Cortes autonómicas de este jueves, con un diputado de Vox explicando al resto de parlamentarios que estos animales matan ovejas porque no están educados “por sus madres”.

Todo ha empezado cuando el portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, ha querido responder al diputado de Vox, quien había señalado en su primera intervención que había conversado con los ganaderos sobre esta cuestión. “Ahora nos damos cuenta de que los osos atacan al ganado. Claro, es que flores no comen. Parece mentira, me quedo alucinado”, ha apuntado el aragonesista.

Pero, en su respuesta, el diputado de la extrema derecha ha dejado desconcertados a todos. “Hay cosas que usted desconoce, quizás por eso, porque no habla con los ganaderos”, ha arrancado Juan Vidal, obviando el hecho de que el portavoz del PAR es precisamente agricultor y ganadero de profesión.

Y ha proseguido: “Este tipo de oso no solo mata para comer, mata... porque no tiene una educación a través de su madre. Porque es un oso impuesto en el Pirineo, y eso señor Izquierdo usted no lo sabe. Este tipo de oso mata ovejas... y también ataca panales de ovejas (sic), explotaciones de miel. Y al paso que seguimos terminará matando excursionistas, que están confiados de que este tipo de osos matan solo para comer”. “Están ustedes muy equivocados”, ha zanjados.

El tuitero Alberto Alcaine se ha hecho eco de la polémica, que ha ligado con un capítulo de “Oregón Televisión”, el programa humorístico de Aragón Tv.

La PNL presentada por los socialistas ha sido aprobada por todo el arco parlamentario. Reclama “mejorar el sistema de pagos a los ganaderos por los daños producidos por los ataques del oso en el Pirineo”, “ampliar el apoyo a las explotaciones ganaderas” en cuestiones de prevención y mitigación de los ataques, llevar a cabo “mejores medidas, propias, para la prevención y mitigación de los ataques en las zonas de pasto de montaña”, como inversiones en infraestructuras o avanzar en el control de los ejemplares “incluida la geolocalización sobre la presencia de los plantígrados”. También mejorar la cuantía de las indemnizaciones a los ganaderos.