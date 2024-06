El primer curso de Javier Lambán en el Senado: desencuentros continuos con el PSOE por su oposición a la amnistía

Terminan el curso político y la actividad en el Senado, donde se ha estrenado en los últimos meses el socialista Javier Lambán. El presidente de Aragón entre 2015 y 2023 fue escogido senador por las Cortes el pasado 8 de septiembre y desde entonces ha centrado su actividad pública en esta labor y en mostrar sin ambages una postura contraria a la ley de amnistía que le ha valido choques y críticas dentro del PSOE y la apertura de un expediente disciplinario después de ausentarse de la votación del pasado 14 de mayo.

Todo ello, en el marco de una relación fría con su partido, en la que solo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o Felipe González se han mostrado afines a las tesis defendidas por Lambán. El 14 de mayo se saltó la disciplina de voto del PSOE en la votación de la ley de amnistía, con la que siempre se ha mostrado muy crítico. El político, de 66 años, explicó entonces que “no había querido participar en esa votación porque no respaldaba” la ley de amnistía para los encausados por el proceso independentista catalán, “pero tampoco quería oponerse a la decisión que se iba a tomar” por parte del Grupo Socialista de avalar esa iniciativa y rechazar el veto que había planteado el PP.

Su ausencia ese día encontró una rápida réplica disciplinaria y también verbal. Lambán no ha ocultado sus discrepancias al respecto con Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y la vicepresidenta primera y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, le tachó de no ser coherente y deslizó la conveniencia de que abandonase el Senado si no compartía la postura de su partido: “Yo creo que en política hay que ser coherente respecto a las cuestiones que a uno le parecen que no están en línea con lo que piensa. Y ser coherente no significa saltarse la disciplina del grupo, sino que conllevaría otro tipo de cuestiones”. En una entrevista en Onda Cero, Lambán anunció que acataría la sanción “sin hacer escándalo” a pesar de que ese castigo sea “inconstitucional”.

El pasado 23 de abril fue condecorado con la Medalla de Aragón y en aquel acto y acompañado en buena sintonía por el actual presidente aragonés, Jorge Azcón (PP), aseguró que “nuestro país nos necesita ahora mismo como nunca. El rumbo tras la transición está en riesgo de torcerse y comunidades como Aragón tienen que salir al rescate”. Invocó “a lo mejor de nosotros mismos para que nos convirtamos en adalides de la defensa de las Constitución y del Estatuto de Autonomía”.

En las fechas posteriores presentó en Zaragoza, Ejea de los Caballeros -su localidad natal- y Madrid el libro de memorias 'Una emoción política'. En estas ocasiones también ha dejado clara su postura, y ha reivindicado su derecho a la libertad de expresión. A Lambán se le diagnosticó en 2003 de una diabetes tipo 1 a la que siguió la detección en 2021 de un cáncer de colon. También lucha contra otro en el hígado y se somete a sesiones de quimioterapia. Padece esclerosis múltiple desde 2010, como reveló en sus memorias.

Opiniones en redes

Su presencia en las redes sociales también es habitual, y su perfil de 'X' representa otro foro en el que expresa sus opiniones políticas. Allí cuestionó antes de las elecciones europeas la decisión de la dirección nacional del PSOE de excluir a la anterior eurodiputada por Aragón, Isabel García, y escoger en su lugar a Rosa Serrano, senadora por Huesca y exdelegada del Gobierno, para las listas europeas. “La militancia ha sido humillada”, afirmó entonces.

La actividad parlamentaria que expone el Senado en su web oficial recoge los pasos dados por Lambán a partir del 20 de septiembre, cuando llevó a cabo el trámite por el que entregó la credencial expedida por la cámara autonómica que le designaba senador en representación de la comunidad aragonesa. Desde aquella fecha ha acumulado once peticiones para ejercer el voto electrónico remoto, sin necesidad de acudir de manera presencial a la Cámara Alta, a causa de su estado de salud.

Así, Lambán se garantizó el voto a distancia para las sesiones de los días 17 y 18 de octubre, 7 y 8 de noviembre, 21 de noviembre, 5 de diciembre, del 12 al 20 de diciembre, 25 de enero, del 6 al 8 de febrero, del 20 al 22 de febrero, del 5 al 21 de marzo, 2 y 3 de abril y las comprendidas entre el 9 de abril y el próximo 30 de junio. Cubrió así todo el curso político. El expresidente de la comunidad autónoma no ha realizado en estos meses ninguna intervención ni ha lanzado preguntas, ni en su condición de senador ni como vicepresidente segundo de la Comisión de Cultura.

Fuentes del PSOE en Aragón avalan la labor del veterano político, que sigue siendo secretario general de la formación: “Que no lo haga de manera presencial no significa que no siga trabajando como siempre ha hecho por un Aragón mejor representado en España”, indican, además de resaltar como “insoslayable” la cuestión de su salud para no desplazarse de manera habitual a Madrid.