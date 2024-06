Seguimos en 'modo Titanic'

Podría ser la última tregua antes del desastre, las elecciones del 9J-24 han dado un respiro y un susto. Como nadie quiere asustarse y pasarlo más antes de hora hacemos como siempre: como si no pasara nada. El caso es ir tirando, burocracia, dilaciones, burocracia y nacionalismos.

Hay dos, el malo y el menos malo. El malo es el de siempre, el que (nos) conduce de nuevo al caos y la guerra universal (ahora sería o será también en el espacio); y el menos malo o mal menor (que puede ser peor) es el que impide que la Unión Europea haga realidad ese nombre y empiece a funcionar como tal.

El retraso en forjar un ente que funcione a la velocidad de los tiempos (ya idos o yéndose), o sea, una federación, un país con un gobierno, etc, un algo que supere las taifas y subtaifas... ese retraso es fatal o peor.

Lo de Ucrania ha dado un empujón a esta unión siempre aplazada, pero no es suficiente, no hay avances. Con la OTAN, que no es nada, ya se crea la superficción o simulacro de que hay algo.

Los nazis, fascistas, ultraderecha en general, se han quedado a las puertas... pero por dentro. Y con este troyano en el Parlamento Europeo se van a crecer, y se van a unir. El resto está despistado, disperso, en modo Titanic.

Las imágenes que hay a los lados son el regreso de los cadáveres del siniestro del Yak --murieron 62 militares-- a la base aérea de Zaragoza (tragedia chapuza horrible y escaqueo miserable, etc).

Y la bendición de un telesilla en 1965 en la pista de esquí de Formigal.