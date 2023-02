Aragón Existe denuncia que los pueblos siguen sin los cajeros automáticos anunciados hace un año por el Gobierno de Aragón

El Gobierno de Aragón y las tres diputaciones provinciales firmaron un convenio el 18 de febrero de 2022 con el que anunciaron que se iba a extender la red de cajeros automáticos a todos los municipios que no cuenten con uno. La medida, enmarcada en la finalidad de eliminar la exclusión financiera por la falta de acceso a dinero en efectivo que, cada vez más, están sufriendo en la Comunidad las pequeñas poblaciones, se presentó junto al comisionado del Ejecutivo autonómico para la Lucha contra la Despoblación, Javier Allué, y el director general de Administración Local, José Ramón Ibáñez. Sin embargo, un año después, los cajeros siguen sin llegar al medio rural, y la situación se hace aún más difícil para los más mayores, dado que a sus lógicas dificultades para manejarse con soltura en la banca online, se suma la falta de acceso a un cajero para disponer de dinero en efectivo.

Aragón Existe y Teruel Existe exigen que “se pongan en marcha soluciones concretas y que se cumplan los compromisos adquiridos”. Afirman que la exclusión financiera en el medio rural “no deja de crecer, sin acceso al efectivo y con horarios de atención al público cada vez más reducidos” y también recuerdan que la Comisión Europea ha advertido sobre la “especial protección que merecen los usuarios bancarios vulnerables por parte de entidades y gobiernos”. Desde ambas formaciones remiten al informe del Banco de España “Infraestructura del efectivo y vulnerabilidad en el acceso al efectivo en España” (2021), que indica que en la provincia de Huesca casi 22.000 personas (un 9,8%) viven en una población sin acceso al efectivo; 21.000 en Zaragoza (2,1%) y 13.000 personas en Teruel (9,9%). En ese mismo informe se detalla que en todo Aragón hay 423 municipios que no tienen cajero automático.

Un problema de largo recorrido para el que no llegan las soluciones

Aragón Existe y Teruel Existe explican que este debate lleva tiempo en las instituciones. En septiembre de 2020, el Senado aprobó una moción que incluyó dos enmiendas presentadas por Teruel Existe, que fueron aceptadas por la mayoría de la Cámara. Se referían, en primer lugar, al “despliegue de una red de cajeros multientidad, sin que ello supusiera un sobrecoste por operación a los usuarios” y, en segundo lugar, a la formación en banca electrónica para las personas mayores, que les permita familiarizarse con estos servicios. En las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de 2021 Teruel Existe también planteó una partida específica para poder implantar esta medida, pero fue rechazada por el Congreso y el Senado.

En julio de 2021, ante la falta de avances a nivel estatal y el incremento de pérdida de servicios en el medio rural, Teruel Existe planteó una pregunta al Gobierno de España, poniendo sobre la mesa un informe del Banco de España en el que se indicaba que “desde 2018 el país ha perdido la mitad de las oficinas bancarias”. En cifras: 1,3 millones de españoles se encuentran en situación de exclusión financiera; el 59% de los municipios rurales no tienen una sucursal bancaria; 145 poblaciones de Teruel no cuentan con oficina ni cajero, afectando de forma directa a la calidad de vida de 13.237 turolenses. La senadora Beatriz Martín puso de manifiesto que, después de mantener reuniones con algunas entidades, éstas trasladaron a Teruel Existe su disposición a realizar este servicio en la provincia, “pero no encontraron receptividad suficiente por parte de las administraciones competentes”.

La Agrupación de electores Teruel Existe volvió a insistir con la presentación de una enmienda a los Presupuestos de 2022, para destinar una cuantía importante a ayudas para la instalación de cajeros automáticos en poblaciones con menos de 500 habitantes. La enmienda fue rechazada.

El 17 de febrero de 2022 el Senado aprobó una moción, presentada por ERC y que contó con el apoyo de Teruel Existe, que acordaba la creación de una ponencia de estudio con el objetivo de encontrar medidas que garanticen la inclusión financiera en el mundo rural, a través de la elaboración de un informe con recomendaciones.

En las comparecencias de distintos secretarios de Estado con motivo de la valoración del Proyecto de Presupuestos de 2023, la Agrupación de electores volvió a trasladar la demanda de financiación para apoyar la instalación de cajeros en las poblaciones más pequeñas, sin obtener respaldo suficiente para lograr que se aprobase la medida. Denunciaron entonces la “absoluta descoordinación entre instituciones, mientras los vecinos ven cómo se cierran entidades bancarias y cada vez más crece la exclusión financiera”. Advirtieron de que “esta falta de concreción, de ayudas y de medidas específicas por parte de las distintas administraciones pese a los anuncios realizados y a las declaraciones de buena voluntad, provocan que algunos ayuntamientos, se hayan visto obligados a tomar la iniciativa, como el de Jaraba (Zaragoza), con la instalación de un cajero en un inmueble que se ha adquirido para tal fin.