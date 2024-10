La España Vaciada lleva al Congreso su Pacto de Financiación Solidaria para romper “con el eje Madrid-Barcelona”

Los territorios de la España vaciada han presentado en Madrid el Pacto de Financiación Solidaria, Tomás Guitarte, portavoz de Teruel Existe, ha sido el introductor de la jornada, que ha tenido lugar en Madrid, en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados. Se plantea un plan de Financiación Solidaria para el reequilibrio territorial “con el fin de ofrecer una mirada plural sobre distintos territorios del Estado español”.

Entre los ponentes del Plan de Financiación Solidaria se cuentan representantes de Aragón, Soria, Cuenca, Jaén y La Rioja. Pero el colectivo de la España vaciada reúne a representantes también de Almería, León, Palencia, Salamanca y Valladolid.

Tomás Guitarte, portavoz del Movimiento ciudadano Teruel Existe, ha explicado que “el debate sobre financiación se centra excesivamente en el eje Madrid-Barcelona. Otros territorios, como Navarra y País Vasco, ya tienen solucionado lo suyo. Pero España es mucho más amplia y más plural. Somos la España históricamente olvidada”.

Las líneas fundamentales sobre las que se empezará a construir este plan son, según ha explicado Guitarte, “la exigencia de un sistema que garantice un reparto justo de los recursos. Que garantice la cohesión territorial y la prestación de servicios en condiciones equivalentes de calidad a las de cualquier territorio”. Para ello, el Estado debería destinar cada año una cantidad equivalente al 2% de PIB durante 25 años. Ese 2%, explicó Guitarte, debería destinarse a subsanar los déficits en servicios e infraestructuras acumulados durante cuatro décadas, desde el inicio de la democracia. Estamos hablando de unos 30.000 millones de euros al año (según datos del año 2022). Un 2% del PIB, de financiación adicional destinada al 70 % del territorio nacional.

La filosofía del plan pasa por “respetar lo que cada territorio necesita”, por eso no se establece un fijo por habitante ni por territorio. “Por ejemplo, en un colegio de Madrid un maestro podría tener una clase con 30 alumnos, mientras en Aragón un aula rural puede tener tres alumnos. Está claro que el coste no es el mismo, pero eso no quiere decir que haya que olvidarse de nosotros”.

El 50% de los nacidos en la provincia de Teruel viven fuera de la misma, lo mismo ocurre en Soria con el 52%, el 51% en Cuenca o el 40% en Jaen. “Sin embargo hay otra España: en Valencia y Alicante un 10% de nacidos en la provincia viven fuera, en Málaga, un 13,8%, en Barcelona un 14% o en Madrid un 16%. Esto son cifras, pero detrás de ellas hay personas, sentimientos, añoranza y desarraigo”, estos datos los ha aportado Ángel Ceña, portavoz de Soria ¡YA!.

Reivindicaciones de cada territorio

Ceña también ha reiterado que un 70% del territorio español ha sido olvidado sistemáticamente y ha perdido población mientras que el resto del país crecía. “El envejecimiento de nuestras poblaciones supone un incremento en la demanda de unos servicios cada vez más escasos. Y una falta de dinamismo de nuestras sociedades. No hay acceso a servicios bancarios, de suministros farmacéuticos o incluso alimentarios, de acceso a servicios culturales o deportivos. Y, hoy, estamos aquí para reivindicar, para dejar claro que la falta de interés real en desarrollar las infraestructuras de provincias como Soria ha sido una de las causas del declive poblacional de nuestros territorios, de la falta de atracción de los mismos para la inversión. Se ha creado, digámoslo claro, una España de dos velocidades”.

A continuación ha intervenido David Cardeñosa, coordinador general de Cuenca Ahora, que destacó durante su intervención tres de las grandes reivindicaciones clave de su provincia: la reapertura del ferrocarril convencional, la gestión equitativa del agua y la construcción de hospitales comarcales en Tarancón y Motilla del Palancar, dado que la provincia, de más de 17.000 kilómetros cuadrados, solo cuenta con un hospital en la capital.

El cuarto interviniente ha sido Juanma Camacho, presidente de Jaén Merece Más. “Históricamente, la provincia de Jaén ha sido relegada a las últimas posiciones por parte de los distintos gobiernos, sin distinción de siglas. A fecha de hoy Jaén es la penúltima provincia de toda España en inversiones de los últimos Presupuestos Generales del Estado. Son décadas de abandono en que ninguna administración ha prestado atención a esta tierra, única provincia andaluza que ha perdido población en los últimos 50 años y con previsión de perder hasta 100.000 más antes de 2050, según la proyección del IECA (Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía)”.

Ha cerrado la jornada Inmaculada Sáenz, Coordinadora General del partido España Vaciada, que repasó las principales necesidades de Salamanca, Valladolid, León, Almería, Palencia o La Rioja, resaltando el olvido del territorio. “En nuestros territorios es de vital importancia poder mejorar las captaciones de abastecimiento de agua así como las coberturas de móviles, ampliamente demandada en la mayoría de nuestros territorios. Además se plantea de manera urgente ampliar las ratios de las residencias públicas para personas mayores en los territorios creando empleo estable y de calidad. Es fundamental poder contar en los Ayuntamientos con personal para la gestión del medio rural, dotándolos de herramientas básicas así como de asesores rurales, abogados, arquitectos, ingenieros, trabajadoras sociales. A nivel general el servicio estatal de Correos está siendo un desastre en muchas de nuestras provincias, con los problemas que se desatan porque se están retrasando las entregas de citas médicas…” La lista, tan pormenorizada como descorazonadora, no hizo otra cosa que poner sobre la mesa carencias básicas que se dan por hechas en una gran ciudad.

Esta jornada ha sido el primer paso para elaborar un listado con las necesidades y carencias de las diferentes provincias de la España Vaciada.