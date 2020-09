Los policías locales cuestionan la eficacia de las mascarillas que les ha entregado el Ayuntamiento de Zaragoza

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) cuestiona la certificación y la eficacia de unas nuevas mascarillas que el Ayuntamiento está entregando a la Policía Local como si fueran FFP2. CSIF ha solicitado en el juzgado medidas cautelares para la retirada de este modelo.

Tras conocer el informe que la empresa suministradora ha enviado al Servicio de Prevención y Salud Laboral del Ayuntamiento de Zaragoza, desde el sindicato aseguran que han comprobado que “el certificado aportado por el Ayuntamiento no es válido para el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Exigimos la retirada de estas mascarillas al no contar con un certificado válido para ser consideradas como de protección FFP2. Se está poniendo en riesgo la salud de los agentes municipales”.

En la guía de actuación en materia preventiva realizada por la Corporación Local aprobada el 6 de mayo de este año, se estableció como EPI de protección respiratoria las mascarillas FFP2 o FFP3 para varios servicios municipales, entre ellos el servicio de Policía Local, en las situaciones de exposición de riesgo, es decir, cuando atiende a personas sintomáticas y no puede garantizarse una distancia de seguridad. “Recordamos que las mascarillas quirúrgicas evitan contagiar a otras personas, pero no evitan que se contagie quien la lleva”.

“El Servicio de Prevención del Ayuntamiento venía entregando al menos una de tipo FFPII semanalmente a los agentes de Policía Local, además de unas cuantas más quirúrgicas, pero a partir del 15 de agosto decidió sustituir el modelo conocido coloquialmente como 'de pico de pato' por uno nuevo con apariencia de mascarilla tipo quirúrgico”.

Esto suscitó numerosas sospechas y quejas dentro de la plantilla, que se trasladaron a la representación sindical. Desde CSIF con fecha 17 de agosto y 27 de agosto "requerimos al Ayuntamiento para que se acreditara la certificación de este nuevo modelo de mascarillas tipo FFPII y se dejaran de entregar como medida preventiva hasta que se aclarasen las dudas. El Ayuntamiento manifestó que las especificaciones contenidas en el etiquetado de las mascarillas son las exigibles y que se haría la consulta al importador".

La empresa suministradora de las mascarillas ARDISTEL S.L ha enviado al Servicio de Prevención y Salud Laboral del Ayuntamiento un informe sobre el cumplimiento de la norma UNE-EN 149:2001+ A1:2009, así como del RD 425/20L6 y del marcado CE de las mascarillas. “En el empaquetado de las mascarillas que el Ayuntamiento proporciona aparece la marca CE, que demostraría que el fabricante ha evaluado el producto y que este cumple con los requisitos de seguridad, sanidad y protección del medio ambiente exigidos por la Unión Europea y que es obligatorio para todos aquellos productos fabricados en cualquier lugar del mundo que vayan a comercializarse en ella. Si bien es cierto que en una resolución del pasado 23 de abril la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa acordó, debido a la crisis por la COVID-19, aceptar EPI sin la marca CE siempre y cuando presentaran otras garantías de seguridad”.

Sin embargo, desde CSIF recuerdan que en el documento elaborado por el Instituto Nacional Seguridad y Salud en el Trabajo, con fecha 03 de mayo de 2020, sobre la idoneidad de la documentación que acompaña a los EPI, el certificado de ECM no es válido: “Verificación de certificados/informes que acompañan a los EPI (03.05.2020). Certificados no válidos. Sin perjuicio de que pueda haber otro tipo de falsificaciones, hasta la fecha se han identificado y comunicado entre las autoridades de los EEMM que los certificados emitidos por las siguientes entidades no son válidos: CELAB, ICR Polska, ISET, ECM y NPS.”

Por lo tanto, desde CSIF aseguran que se trata de un certificado emitido por el Ente Certificazione Macchine (ECM), que no es uno de los organismos habilitados para expedir certificados CE y que además no está validada para hacer este tipo de EPI. “El sello de homologación europeo conocido como CE ha sido impreso en las cajas de las mismas sin que cuenten con la certificación necesaria para hacerlo”.