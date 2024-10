Los sindicatos consideran “un éxito” la primera jornada de huelga en la enseñanza pública aragonesa

Hoy 16 de octubre han dado comienzo los paros parciales en la enseñanza pública aragonesa para “rechazar los recortes habidos en profesorado en este inicio de curso”, desde las organizaciones sindicales convocantes, CGT, CCOO, STEA-i y UGT, valoran como “un éxito” la jornada y esperan “una repuesta de la administración para abrir una negociación que lleve más profesorado a las aulas aragonesas”.

Los paros han empezado hoy y se prolongarán los próximos miércoles 23 y 30 de octubre, durante la primera hora lectiva en las etapas de infantil y primaria, de 10:30 a 11:30 en la etapa secundaria, y de 17:00 a 18:00 en las enseñanzas con horario vespertino.

Los motivos de estas jornadas de paros parciales según fuentes sindicales son “la pérdida de horas lectivas sufridas en muchísimos centros, derivadas de varias causas, entre ellas un recorte general de horas que ha afectado de manera diferente a centros y etapas, no cubrir la gran mayoría de horas de reducción por mayores de 55 años, no cubrir parte del cupo que genera la reducción del horario lectivo en secundaria a 18:00, y la no contratación del profesorado de infantil y primaria generado por la reducción del horario lectivo a 24 horas, ya que esa reducción, en la práctica, no se produce”, explican en una nota de prensa conjunta.

Esta situación merma “la calidad de la enseñanza que los centros pueden ofrecer, así como los refuerzos, actividades y apoyos en general, que se pueden realizar”, explican los representantes sindicales.

Desde los sindicatos señalan que “los paros han alterado el normal funcionamiento de la inmensa mayoría de centros, habiendo un seguimiento masivo en muchos centros, aunque por el momento no se conocen datos de participación.

Estas jornadas de lucha están apoyadas por muchas organizaciones, entre las que se incluyen, FAPAR, asociación representante de las familias de la escuela pública de Aragón, y las asociaciones de equipos directivos tanto de centros de infantil y primaria como de centros de secundaria, y desde las organizaciones sindicales animan a la comunidad educativa a que apoyen y participen en los próximos paros ya que lo que se demanda es “más profesorado para mejorar la calidad educativa”.