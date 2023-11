Ayuso se enfada por no ser invitada a la inauguración de la Variante de Pajares y no invitará al Gobierno de Sánchez más

La Comunidad de Madrid no invitará “nunca más” a partir de ahora a miembros del Gobierno de Pedro Sánchez después de “vetar”, a su juicio, a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la inauguración de la Alta Velocidad a ASturias. Fuentes del Ejecutivo autonómico han asegurado que no invitarán al Gobierno a ningún acto de la Comunidad de Madrid “del mismo modo que el Gobierno de la nación no invita nunca a la Comunidad de Madrid”. “Golpe por golpe”, han remarcado.

El Ejecutivo de Ayuso ha considerado “un grave error del Gobierno” que Ayuso no sea invitada a la inauguración de la Variante de Pajares, que tendrá lugar este miércoles, y será presidida por el rey Felipe VI. Al acto acudirán los presidentes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y de Asturias, Adrián Barbón, las dos comunidades autónomas que quedarán unidas por la infraestructura que se pone en servicio.

Según el ejecutivo madrileño, es Sánchez “quien, personalmente, veta a la presidenta Díaz Ayuso”, y han argumentado que otros presidentes autonómicos sí fueron invitados cuando se inauguró el AVE a sus regiones, como las líneas a Murcia, Valencia, Barcelona, Valladolid, Málaga, Sevilla, Orense o la línea Madrid-Zaragoza-Lérida.

Fuentes del Ministerio de Transportes han indicado a EFE que a estas puestas en servicio “se invita a los presidentes de las comunidades autónomas donde se inaugura algo” y, en este caso, se trata de la línea de alta velocidad de un tramo entre Castilla y León y Asturias. Y añaden que cuando se inauguró esta infraestructura Ourense, Extremadura, Burgos o Murcia tampoco estuvo la Comunidad de Madrid. “Es el mismo criterio de siempre”, han subrayado desde el Ministerio.