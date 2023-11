Bad Religion, Arde Bogotá y Yungblud en el cartel de Tsunami Xixón Festival 2024

El Tsunami Xixón Festival vuelve al Parque Hermanos Castro el 19 y 20 de julio de 2024, y lo hace con uno de sus carteles más internacionales, alternando artistas ya consagrados con otros que tienen una gran proyección de futuro en todo el mundo. Los organizadores, que han destacado el carácter ecléctico que tendrá la programación del próximo año, se guardan un as en la manga de una banda americana que aún no han desvelado y que dicen “nos debe una visita”.

A la espera de que se despeje esta incógnita lo conocido este martes es suficientemente atractivo para que los fieles al festival gijonés compren las entradas que salen ya a la venta este jueves día 23 en www.tsunamixixonfestival.com.

Y es que por el escenario de Tsunami desfilará Bad Religion, la banda más grande del punk rock californiano que está de vuelta. Los conocidos como padres del hardcore son de los más queridos en nuestro país y visitarán Asturias en una de sus muy exclusivas fechas en directo en Europa durante el 2024.

Otro de los cabezas de cartel es el inglés Yungblud. El británico dará su primer concierto en el norte de España en Gijón. Y desde el Reino Unido también vendrán Royal Blood, que presentarán “Back to the Water Below”, su esperado nuevo álbum.

Arde Bogotá, la sensación del momento, actuarán por primera vez en un evento de gran formato en Asturias dentro de Tsunami y entre el elenco nacional estará también uno de los grupos nacionales más exitosos de la escena alternativa al mainstream patrio, Biznaga.

Se subirán al escenario Alkaline Trio, una de las bandas más exclusivas y de culto del punk rock a nivel internacional. Esta será su primera, y única, visita a España desde 2003. Y otra actuación exclusiva será la de Enter Shikari, que vuelven a España cinco años después de su última actuación. Presentarán su último álbum “A Kiss For The Whole World”.

Otros imprescindibles serán Bad Nerves otra de las sensaciones de la escena punk rock británica y la banda americana The Last Internationale. Y completan este primer anuncio grandes bandas internacionales y nacionales como los suecos Misconduct, The Mysterines, Amygdala, Catalina Grande Piñón Pequeño, que se estrenarán en el recinto del Parque Hermanos Castro después de arrasar con su actuación el año pasado en la Plaza Mayor de Gijón.