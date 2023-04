La candidata de Podemos Asturias se encierra en la sede del partido de Gijón para exigir que se respete íntegra su lista aprobada en primarias

La cita era a las cuatro y media de la tarde en la sede de Podemos Xixón. Allí llegaba por parte de la dirección, el secretario general interino Rafael Palacios, acompañado de la portavoz, Ana Taboada, y de Olaya Suárez, candidata al consistorio gijonés. Covadonga Tomé, candidata a la presidencia del Principado, lo hacía con sus tres primeros compañeros de lista, Xune Elipe, Laura Tuero y Jorge Fernández.

Más de cuatro horas de reunión para acabar en desacuerdo. La dirección ya había dicho que se respetaría la lista de las primarias pero sin las personas expedientadas o con alguna sanción. Tomé también había hecho también su advertencia, lucharía hasta el final por el respeto íntegro de su lista.

La propuesta por parte de Palacios era clara, el número cuatro, Jorge Fernández, que está suspendido de afiliación durante seis meses y de la participación en órganos y grupos de trabajo por dos años, debía salir de la candidatura. A su puesto subiría, según ha comunicado Tomé, la portavoz de Somos Oviedo en el Ayuntamiento y también portavoz interina del partido, Ana Taboada, colocada por la militancia en el puesto séptimo y a la que votaron casi trescientas personas menos que a Fernández.

Así que la decisión por parte de los integrantes de la lista oficial, aprobada en primarias el pasado mes de noviembre, ha sido encerrarse en el mismo lugar donde habían estado reunidos. “Dije que pelearía hasta el último minuto de la prórroga para que se respetase lo que decidieron nuestros inscritos e inscritas y lo voy a hacer, también poniendo el cuerpo”, sentenciaba Tomé en un comunicado que enviaba a los medios poco después de las ocho de la tarde.

“Yo soy una persona de principios y hago lo que lleva décadas haciendo el movimiento obrero en Asturies, pelear por lo que es justo. De aquí saldré con la democracia y los valores de Podemos intactos, hasta entonces me quedo en la sede de Podemos, con el teléfono abierto 24 horas.”, ha dicho la candidata. Junto a ella se han quedado también Elipe, Tuero y Fernández y varios simpatizantes más de los críticos.

Es el último episodio del desencuentro interno de Podemos Asturies. A unos días de que finalice el plazo para registrar las listas electorales parece que no acercan posiciones. En la pasada Fiesta de Primavera de Podemos, en Zaragoza, la candidata asturiana fue, pese a no ser invitada, para hablar con la secretaria general del partido, Ione Belarra, que había dado su apoyo a Tomé en declaraciones a medios días antes. No logró encontrarse con ella y recibir en persona dicho apoyo. Tomé, que ha asegurado que incluso les pusieron vigilancia para que no se acercasen a la cúpula directiva, sigue esperando. Y mientras Podemos Asturies, según las encuestas, empeora sus resultados electorales.