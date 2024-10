La Cooperación Internacional se da cita en Gijón en el Encuentro de la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD

La defensa de la cooperación internacional y la implementación de políticas que puedan hacer frente a los retos a los que se enfrenta actualmente el orden mundial serán los ejes vertebradores del decimonoveno Encuentro de la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONG de Desarrollo, que se celebrará en Gijón durante los tres próximos días y en el que participarán representantes de la cooperación de todas las comunidades autónomas.

La cita incidirá en la necesidad de potenciar la cooperación que se lleva a cabo desde cada municipio y provincia españolas, en un contexto mundial muy complejo, con graves conflictos y crisis humanitarias, en el que, paradójicamente, el 70 por ciento de la población apoya a la cooperación, según los últimos datos publicados por el CIS, mientras más de la mitad de los gobiernos autonómicos están recortando las partidas destinadas a cooperación.

Durante estos tres días, integrantes de las coordinadoras de todo el país trabajarán en Gijón para diseñar estrategias de incidencia política y cooperación que refuercen una política pública que, a pesar de ser crucial en estos momentos, está siendo debilitada.

Su objetivo es incidir en el fortalecimiento de políticas que defienden los derechos humanos. También recordarán, en un contexto mundial de “debilitamiento democrático”, que es más importante que nunca reivindicar el papel de las organizaciones sociales en la defensa de los derechos humanos con enfoques feministas, ecologistas o de paz, así como asegurar que todas las políticas contribuyan a defender los derechos de las personas y al planeta, tanto dentro de las fronteras españolas como fuera.

El Encuentro se inaugura esta tarde con la charla 'Todas las inteligencias artificiales están sesgadas. Algunas son peligrosas' impartida por la prestigiosa científica cognitiva Abeba Birhane. Es experta en sesgo algorítmico y estudios críticos sobre raza; ha sido reconocida por VentureBear como una de las investigadoras más influyentes en Visión Artificial y la revista TIME la ha incluido en el listado de las 100 personas más influyentes en IA en 2023.

El viernes será el turno de la periodista Patricia Simón quien dirigirá una sesión debate sobre la proliferación de los discursos de odio y la grave amenaza que supone la extrema derecha para la solidaridad, la construcción de la paz y la defensa de los derechos humanos.

Tras este debate, Yolanda Polo y Andrea Fenero, de la Coordinadora estatal, abordarán la campaña 'What are you made of?' cuyo objetivo es fortalecer el sector de la cooperación en el ámbito de la población más joven.

Para la Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias (CODOPA) “es un auténtico placer poder ejercer de anfitriona en uno de los encuentros anuales más importantes de la cooperación a nivel estatal”, como también lo es recibir a Abeba Birhane en el acto inaugural que marcará los retos algorítmicos con perspectiva de Derechos Humanos y Justicia Global a la agenda de nuestras coordinadoras

La Red de Coordinadoras Autonómicas de Organizaciones de Desarrollo

Las Coordinadoras Autonómicas de Organizaciones de Desarrollo surgen entre finales de los años 80 e inicios de los 90 y en la actualidad existen en las 17 Comunidades Autónomas. Son entidades legalmente constituidas que trabajan en cooperación al desarrollo, acción humanitaria, derechos humanos, paz y sostenibilidad medioambiental. Además, trabajan para incidir en la calidad de las políticas públicas de cooperación, en el fortalecimiento del sector y generando conciencia crítica en la ciudadanía

Desde el año 2008, todas ellas conforman la Red de Coordinadoras Autonómicas, que se ocupa de velar por el fortalecimiento e intercambio de la red de redes y de asegurar el seguimiento de las políticas de cooperación a nivel autonómico y local.