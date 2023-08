El entrenador del Sporting compara los goles con las “chicas en la discoteca”: “Cuanto más te acercas, más se alejan”

El entrenador del Sporting de Gijón, Miguel Ángel Ramírez, ha comparado el gol con las mujeres. En unas desafortunadas declaraciones, durante la rueda de prensa posterior al partido que enfrentó a su equipo contra el Mirandés en el estadio del Molinón, el técnico rojiblanco ha dicho que “el gol es como las chicas en la discoteca, cuanto más te acercas, ellas más se alejan”. Ramírez ha pedido disculpas este lunes por la comparación y ha asegurado que “no tiene que ver” con su “modo de entender la vida” ni con sus “valores”.

“Luego, cuando no les das bolilla, [las chicas] igual te tocan así por atrás y te dicen, oye qué”, desarrolló Ramírez para explicar el por qué su equipo había goleado al Mirandés tres a cero, no obsesionándose con meter tantos si no pensando en el trabajo de campo.

Unas declaraciones con tono machista que se produjeron en la misma jornada en la que la Selección Femenina de Fútbol ha ganado el Campeonato del Mundo.

Las palabras del técnico del equipo gijonés no han pasado desapercibidas y en redes sociales la alcaldesa de la ciudad mostraba su rechazo. “Discursos como este, tan desafortunados, ponen de manifiesto la importancia de seguir trabajando por una sociedad más igualitaria”, escribía Carmen Moriyón.

Discursos como este, tan desafortunados, ponen de manifiesto la importancia de seguir trabajando por una sociedad más igualitaria. https://t.co/8vNApt4CTr — Carmen Moriyón (@CarmenMoriyon) 21 de agosto de 2023

Parece ser que el entrenador del Sporting ha reflexionado sobre sus palabras y esta misma mañana se disculpaba en su perfil de Twitter. Ramírez ha reconocido no haber estado afortunado con su comparación y ha asegurado que lo que dijo no tiene que ver con su modo de entender la vida ni con sus valores.