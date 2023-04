De cura a alcalde: Roberto García, el candidato de IU que quiere gobernar en Langreo

Roberto Marcos García Rodríguez nació en la localidad marinera asturiana de Candás hace 55 años. Durante 20 años ejerció el sacerdocio, colgó los hábitos en 2013, dos años más tarde contrajo matrimonio y actualmente es padre de dos niños de cinco y siete años, pero para los vecinos sigue siendo “el cura”. Concurre como cabeza de lista de Convocatoria por Llangréu (IU - Más País) a las elecciones municipales del 28-M para disputar la Alcaldía de Langreo, el concejo minero de Asturias donde reside. Lo hace como independiente. Afronta esta nueva etapa como político defendiendo una gestión municipal bajo el lema: “esfuerzo, compromiso y no prometer lo que no pueda cumplir”

A los diez años Roberto Marcos ya tenía clara su vocación. Les dijo a sus padres que quería ser cura porque era una opción de vida que sabía que le iba a hacer feliz. Su padre, marinero, se preguntaba todas las noches si “el neno” hablaba en serio porque para su progenitor en un barco no se podía llevar “ni a un cura, ni un paraguas”, sonríe al recordar su etapa infantil.

A los 24 años su sueño se hizo realidad y se ordenó sacerdote. Tras ejercer primero en su pueblo natal, Candás, se trasladó a los concejos asturianos de Ribadesella y Cabrales. En el año 2000 llegó a Ciañu (Langreo) y en esta parroquia ha ejercido hasta que cambió de profesión. Actualmente es repartidor en Correos.

Para sus vecinos sigue siendo “el cura” y a él no le molesta que le atribuyan ese apodo porque ha sido una etapa de su vida de la que no se arrepiente, aunque puntualiza que ya es “un hecho anecdótico” y prefiere que ya todo el mundo se centre en su mensaje como político.

Apasionado de las motos, asegura que uno de sus objetivos es trasladar el compromiso y la solidaridad de los moteros a la vida municipal. Su trayectoria vital está muy ligada a los proyectos sociales.

“Había conciencia de clase, de hermandad y de grupo en Ciañu”

“Cuando llegué a Ciañu me enamoró el paisanaje que descubrí porque es una gente muy acogedora y comprometida donde nadie se siente forastero, que además tiene una historia de solidaridad y cercanía con las personas excluidas de la sociedad y que atraviesan momentos difíciles que motiva mucho a comprometerte con ellos”, explica.

Desde el primer momento constató que Ciañu era un lugar “muy castigado por la droga”, pero descubrió un aspecto que le llamaba especialmente la atención: los vecinos veían a los toxicómanos como “personas que estaban enfermas y tenían una adicción”; un hecho que venía a ratificar que tenían “conciencia de clase, de hermandad y de grupo” que, dice, jamás había visto en otros sitios.

Durante ocho años, Roberto “el cura” impartió clases de Religión en el colegio de los Dominicos de la localidad langreana de La Felguera a alumnos que, a su juicio, no eran muy distintos de sus abuelos ya que en ellos veía reflejada la misma solidaridad, cercanía y compromiso.

Sin embargo, a diferencia de generaciones anteriores, el cabeza de lista de Convocatoria por Llangréu ve que los jóvenes de hoy en día ven cómo su entorno “se va deteriorando y abandonando, lleno de promesas vacías donde el futuro siempre está en entredicho y escuchan que tienen que dar lo mejor de sí mismos, esforzarse para salir y mejorar y eso a los jóvenes les crea mucho desasosiego por esa exigencia que les estamos imponiendo”, sostiene.

Escucha activa para conocer las necesidades de los jóvenes

Su primera propuesta dirigida a los jóvenes es la escucha activa para conocer su realidad, sus deseos y anhelos. Para lograrlo, se muestra partidario de crear una Mesa de diálogo con los empresarios, los emprendedores para conocer cuál es la demanda laboral, así como las opciones educativas y formativas que hay en la cuenca minera langreana.

Entre las actuaciones que quiere impulsar, aunque no dependan directamente del ayuntamiento, figura en materia sanitaria que la salud sea integral y especialmente la salud mental que cree que está bastante desatendida. Considera necesario que los centros de salud periféricos cuenten con unidades de salud mental, especialmente tras la pandemia por la COVID-19.

En su programa también defiende la posibilidad de poner en el mercado alquileres sociales asequibles al existir un parque de viviendas vacío para que los jóvenes no emigren y sigan viviendo en el concejo langreano, a la vez que ofrecerles el acceso al mercado laboral.

Otra de sus preocupaciones es facilitar una oferta laboral para las personas mayores de 45 años y, para lograrlo, habría que llevar a cabo programas de reciclaje en el sector productivo para que este sector de población no se sienta desplazado.

“Hay muchas familias que no tienen dónde pedir ayuda, ni buscar recursos”

“Recuerdo que cuando yo era niño era suficiente con que en la mayoría de las familias trabajara el padre o la madre, pero hoy en día no se concibe. Tienen que trabajar los dos y a jornada completa, especialmente porque con la tremenda subida de precios que hemos sufrido, la inflación hace que la economía familiar se resienta y llevamos así desde 2008 y llega un momento en que el poder adquisitivo de las familias ha ido disminuyendo y no tienen dónde pedir ayuda, ni buscar recursos y en algunos casos su situación es muy desesperada”, lamenta.

También reivindica que los comedores escolares estén abiertos todo el año, para que desde el ayuntamiento se favorezca la conciliación laboral y familiar “porque hay muchos niños que si no desayunan en el colegio ese día no tienen una alimentación adecuada y pone en peligro su salud. El tema de la conciliación no se está poniendo en marcha y es necesario que se movilice”.

En materia urbanística defiende la perspectiva de género, porque sostiene que las ciudades están pensadas por y para los hombres. Considera que sería necesario a la hora de desarrollar un proyecto urbanístico que se tuviera en cuenta una perspectiva femenina, otra de ancianos, de menores de edad y de discapacitados.

Roberto Marcos pide más solidaridad con las personas que tienen movilidad reducida porque asegura que si se hiciera una prueba utilizando una silla de ruedas en cualquier ciudad se encontrarían muchas barreras arquitectónicas en apenas unos metros. También cree necesario que se busque soluciones para el caso de vecinos mayores que viven solos y no pueden salir de casa porque carecen de ascensor. Dice que hay un plan previsto para este tipo de situaciones en el Ayuntamiento de Langreo pero que actualmente está abandonado en un cajón, por lo que quiere reactivarlo.

“En Langreo no sobra nadie, sólo las actitudes incívicas de algunos ciudadanos”

El candidato de Convocatoria por Llangréu es consciente de que en el concejo hay problemas de convivencia ciudadana pero advierte de que no sobra persona alguna, sino actitudes que son incívicas. En materia de seguridad ciudadana reclama la puesta en marcha del Reglamento de Participación Ciudadana para que sean los propios vecinos quienes detecten situaciones irregulares y quienes propongan posibles alternativas para frenar estos comportamientos.

Apuesta por la reactivación de los Consejos de Barrio y los Consejos Sectoriales (niños, juventud, mujer) porque defiende que no se puede gobernar de espaldas a la ciudadanía. Además, se muestra firme defensor de la puesta en marcha de la Policía de proximidad para dar tranquilidad a comerciantes y vecinos, especialmente a las personas mayores.

El Ayuntamiento de Langreo cuenta con un presupuesto de 32 millones de euros; una cantidad de la que el 52% se destina a pagar los gastos de sueldos de la plantilla, por lo que si llega a salir elegido como alcalde, dice, pondría el acento en mejorar la gestión municipal. Roberto Marcos advierte de que el capítulo de inversiones es muy exiguo, ya que tan sólo hay una partida de 900.000 euros.

En materia de comunicaciones, aún no se sabe cuándo se pondrá en marcha la línea ferroviaria de Gijón-Laviana, por lo que condiciona la finalización del soterramiento. Recuerda el caso de una vecina que hace dieciséis años compró un piso cuando ya se hablaba de este tema y le decían que desde su ventana vería un bulevar, con árboles y bancos y ahora, dieciséis años después, ya tiene la hipoteca pagada, sigue esperando a que concluya y cuando se asoma a la ventana ve las eternas obras.

“Las comunicaciones en Langreo son muy deficientes y ese es un tema que tenemos que mejorar, tanto el transporte urbano como el interurbano y las comunicaciones con el concejo más cercano que es Mieres son totalmente insuficientes”, apostilla.

Roberto Marcos está acompañado en su candidatura por perfiles donde se combinan la juventud y la experiencia: deportistas, expertos en urbanismo, derecho, servicios sociales, área rural, en los que destaca su compromiso y que afrontan la cita electoral del 28-M ofreciendo su “honestidad, ilusión y ganas de demostrar su apoyo al ciudadano”. Dice que un servidor público no puede engañar, ni defraudar a sus convecinos . Por eso él presenta un ideario con “menos palabras y más hechos. Con honestidad y transparencia”. Así es Roberto Marcos, “el cura”.