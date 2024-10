El Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX) calienta motores a falta de poco más de un mes para levantar el telón

El estreno mundial de la película de animación 'Ernes & Célestine, cuentos de primavera', de la directora Aurélie Raphaël, abrirá el ciclo Enfants Terribles, dedicado a la infancia y la juventud, del 62 Festival Internacional de Cine de Gijón, que se celebrará del 15 y el 23 de noviembre.

Un total de dieciséis largometrajes y cortos han sido programados en la sección dirigida al público infantil y adolescente, de los que doce se podrán ver por primera vez en las salas del FICX, según ha informado la organización del certamen.

El director francés Guillaume Brac ha confirmado que asistirá a la presentación de su película 'Ce n'est qu’un au revoir' que será estrenada en España en el apartado Premiere, tras haber participado en el Festival de Cannes. Se trata de un trabajo en el que Brac hace un retrato de un grupo de jóvenes que vive en un internado y enfrenta un incierto futuro donde todo lo que conocen hasta ahora, incluida su amistad, se tiñe con la melancolía de una despedida.

Por otra parte, el director suizo Claude Barras presentará la producción de animación 'Salvajes', una fábula ecologista que revela las consecuencias de la deforestación en la historia de una niña que vive junto a la selva tropical en Borneo y acoge a una cría de orangután.

Enfants Terribles acogerá también, fuera de competición, el estreno del tercer cortometraje 'Las piedras de Luna', de la española Patricia de Luna, que aborda la problemática de la conciliación familiar y en la relación de una niña de seis años con su madre, una auxiliar de vuelo que trae de cada uno de sus viajes una piedra.

Se proyectarán doce estrenos en España, entre los que figuran películas como 'Akiko: The Flying Monkey', de Veit Helmer, o 'Jippie No More!', de Margien Rogaar, algunos de los cuales han pasado por los festivales de Cannes, Locarno y Annecy.

Dos de los títulos de Enfants Terribles que se estrenarán en España durante el Festival 'When the Light Breaks', de Rúnar Rúnarsson, y 'L’Histoire de Souleymane (The Story of Souleymane)', de Boris Lojkine; que tuvieron su premiere mundial en la Sección Un Certain Regard del Festival de Cannes, también se proyectarán en el apartado Albar de la Sección Oficial.

La última película del islandés Rúnar Rúnarsson, enfrenta a un grupo de jóvenes al inesperado duelo por la muerte de un amigo y la del director francés Boris Lojkine, narra la vida de un joven guineano que trabaja ilegalmente en París mientras prepara una entrevista para solicitar asilo político.

Veit Helmer, autor de filmes como 'Góndola', 'Tuvalu' o 'The Bra', protagonizada por Paz Vega y Denis Lavant, estrenará en España 'Akiko: The Flying Monkey', una fábula animalista que sigue el periplo de un mono que logra escaparse del zoo para encontrar a su familia con la ayuda de otros animales.

El último largometraje de la directora holandesa Margien Rogaar, 'Jippie No More' muestra a un joven con síndrome de Down que se reúne con su familia en la casa de su abuelo para preparar la boda de su hermana.

La obra de Rogaaer obtuvo el Premio del Jurado Joven y el Premio del público a la Mejor Película Infantil Nacional en el Festival Cinekid.

Además, se presentará el segundo largometraje de la cineasta Kristina Dufková, 'Living Large', que obtuvo el Premio especial del Jurado en el Festival de Annecy y que también fue seleccionada en el Festival de Karlovy Vary. Con esta película sobre un adolescente que sufre obesidad, la directora se acerca a temas delicados como la salud mental, la separación de unos progenitores y el acoso escolar.

Por su parte, la pareja de cineastas Tania Vincent y Ricard Cussó codirige el filme de animación en tres dimensiones 'The Sloth Lane' sobre una familia de osos perezosos que regenta un restaurante desde hace varias generaciones y se ve obligada a emigrar al país vecino para tratar de empezar una nueva vida.

Entre las óperas primas que se proyectarán en Enfants Terribles, destaca 'Last Swim' del director inglés de ascendencia indio-iraní Sasha Nathwani, que ganó el Oso de Cristal a la Mejor Película de la Sección Generation 14plus en la Berlinale.

Lea Becker, directora de series como 'Kitz', también debuta en el largometraje, y lo hace con 'Skategirls – Get Up' una película sobre cuatro amigas que entrenan durante el verano para presentarse a un concurso de skate femenino.

'The Mountain' significará el debut de Rachel House, directora de teatro y actriz maorí habitual en las películas del director Taika Waititi, que narra la historia de una niña enferma de cáncer que se escapa del hospital para escalar una montaña.