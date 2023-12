El PP ve “insostenible” el presupuesto de Barbón que según Vox “acribilla a impuestos” pero que sigue su trámite

El proyecto de presupuestos para 2024 elaborado por el Gobierno asturiano seguirá con su tramitación parlamentaria para su aprobación definitiva después de que el pleno de la Junta General del Principado haya rechazado hoy las enmiendas de totalidad presentadas por PP y Vox, que pedían al devolución del texto al Ejecutivo de coalición, entre PSOE y Convocatoria por Asturias, que preside Adrián Barbón.

De esta forma, y con el voto en contra de las iniciativas de PP y Vox por parte de PSOE, Convocatoria por Asturias y Grupo Mixto, las cuentas entrarán ahora en la fase de enmiendas parciales hasta su aprobación definitiva en el pleno que se celebrará dentro de una semana, pero ya no podrán ver modificada su cuantía global, que asciende a 6.348 millones de euros, un 6,4 % más que en 2023.

De cara a la sesión del próximo viernes, la única incógnita que queda por desvelar es si Foro, tras no respaldar por “irresponsables” las enmiendas de totalidad rechazadas hoy, dará o no su apoyo explícito a las cuentas una vez que negocie con el Gobierno las enmiendas parciales a incorporar. Adrián Pumares ya ha advertido que no regalará su voto afirmativo a un presupuesto como el elaborado por el Gobierno regional que, según el diputado de Foro, no responde “a los grandes retos” que afronta Asturias.

Sea sí o no el voto de Pumares no es trascendental una vez que la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ya ha anunciado su apoyo a las cuentas públicas del ejecutivo que conforman PSOE y Convocatoria por Asturias.

Presupuesto insostenible

El portavoz del PP en la Junta General, Álvaro Queipo, considera que estos presupuestos son “insolidarios, insuficientes e insostenibles” y estar orientada al autobombo “del peor gobierno de la historia de Asturias”.

“Esto no es lo que necesita Asturias ni lo que se merece, porque son unos presupuestos insolidarios con los que peor lo están pasando, insuficientes porque no atajan los grandes problemas de la región e insostenibles porque siguen creciendo sin control solo para que el Gobierno pueda seguir presumiendo de que son los mayores de la historia”, ha subrayado.

Durante la defensa que Queipo ha hecho hoy en el parlamento asturiano de la enmienda de totalidad que ha presentado el PP ha incidido en que su formación “no puede ser copartícipe de este error histórico” con el que Barbón “antepone sus propios intereses a los de los asturianos.

“Son los presupuestos de siempre del PSOE de siempre”, ha señalado al referirse a las cuatro décadas de mayoría de gobiernos socialistas, aunque ha advertido de que el actual, conformado por socialistas e IU “ya es el peor de la historia de Asturias y va camino de superarse a sí mismo”.

Tras criticar que el Gobierno siga “engordando la administración para dar cabida a tantas personas a las que había que buscar un hueco”, ha destacado que las cuentas del próximo año mantienen un “alto nivel recaudatorio” y que van a ser 326 millones de euros más que el año pasado los que se recauden vía impuestos directos e indirectos, y 800 millones más respecto a 2019.

Para el portavoz popular, la llamada vía fiscal asturiana “es solo otro eslogan vacío” porque a los asturianos solo se les devuelve uno de cada cien euros fiscales. “No podemos estar de acuerdo con su vía 'crucifiscal', al negarse el gobierno a devolver el esfuerzo extra derivado de la alta inflación de los últimos años y cuando los asturianos son cada vez más pobres”, ha añadido el dirigente del PP, que ha asegurado que “Asturias sigue siendo la que más castiga con impuestos a los que menos tienen”.

Se ha preguntado cómo se podrá mantener la estructura de gasto “y una voracidad que no conoce límites” cuando dejen de llegar fondos europeos o ingresos extraordinarios de la liquidación de 2022 y ha advertido de que, a pesar de que el presupuesto autonómico ha crecido un 35 % en cinco años, los asturianos no viven un 35 por ciento mejor ni hay mejores servicios.

Los diseñados para el año que viene seguirán siendo insuficientes para arreglar los problemas estructurales de Asturias, aunque, según ha destacado, no será así para la macroconsejería que está “en manos de IU y sus socios anticapitalistas” que pese a gestionar sólo el 1,8 por ciento del presupuesto concentra el 13 por ciento de todos los altos cargos de la administración.

Para Queipo, Asturias necesita unos presupuestos enfocados a combatir la crisis demográfica con más incentivos, crear empleo y cuidar los servicios públicos con mayor efectividad desde la administración “y no lo mismo que se ha visto durante estos cinco años y que sabe a receta caduca”. Aunque ha reconocido que sí hay “alguna cosa salvable”, el cómputo global del presupuesto “es muy negativo” por lo que el PP no puede consentir que “el peor gobierno de la historia arrastre a toda Asturias”.

“Acribillan” a impuestos

Por su parte, la portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López, ha advertido de que las políticas redistributivas que el Gobierno asegura defender con su proyecto de presupuestos consiste en “acribillar a impuestos” a los asturianos con unas cuentas que, a su juicio, son las mismas que los socialistas llevan presentando en los últimos “cuarenta años”.

“Hay más probabilidades de que hoy nos toque la lotería que de que ustedes digan una sola verdad”, ha advertido López al inicio de la defensa de la enmienda de totalidad de su grupo parlamentario. Según la diputada de Vox, que ha hecho un exhaustivo repaso de las partidas presupuestarias que su partido eliminaría, las cuentas elaboradas por el Ejecutivo parten de “premisas falsas” como el hecho de que calificarlas de reformistas.

Así, según López, para mantener el “inmenso” gasto clientelar que incluyen los presupuestos, el Gobierno habla de “redistribución de la riqueza” cuando, en realidad, se limita a “acribillar a impuestos” a los contribuyentes “para sostener su particular estado del bienestar”.

Según la portavoz de Vox, cuando el Gobierno dice “orgulloso” que se trata de los mayores presupuestos de la historia, lo que oculta es que son “los más caros” y que 3.465 millones de los ingresos que prevén, el 55 %, - el resto proceden de la financiación autonómica y de los fondos europeos- salen “del bolsillo de los asturianos” a los que ni siquiera se deflacta el tramo autonómico del IRPF para corregir el efecto de la inflación.

“Hablan de vía fiscal asturiana cuando la realidad es que se trata de un expolio fiscal”, ha subrayado tras asegurar que la política impositiva del Principado perjudica también “a los más pobres que cada vez tienen menos renta disponible” y asegurar que un trabajador asturiano dedica la mitad de su sueldo a sufragar esos gastos, “trabaja medio año para pagar su fiesta”.

A eso se añade, según López, que pese a recaudar esos 3.465 millones, el Gobierno solo ejecuta inversiones por importe de 300 millones lo que refleja, a su juicio, que el Ejecutivo de Adrián Barbón “no defiende a los más vulnerables” y que su único objetivo es “no dejar a ningún socialista atrás”.