La propuesta de un diputado del PSOE en Asturias para garantizar la producción de acero, “renacionalizar” ArcelorMittal

El secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, José Ramón García, no tiene “miedo” de poner sobre la mesa el debate en torno a una posible “renacionalización” de las instalaciones de ArcelorMittal en España. Es la sorprendente propuesta que, el también diputado autonómico en el parlamento asturiano, ha puesto hoy sobre la mesa tras reunirse con los representantes de UGT en Arcelor Gijón.

Los trabajadores le han trasladado al dirigente político su preocupación por la posible parada de uno de los hornos altos de la factoría en el mes de mayo, tal y como sugirió la multinacional hace unas semanas, por la situación del mercado del acero. Están convencidos que de producirse ese parón no habrá finalmente planta de planta de reducción directa de mineral de hierro en Asturias y las instalaciones quedarán “abocadas a un desmantelamiento”.

'Monchu' ha hablado de la aportación que la producción siderúrgica aporta al PIB asturiano, un 21%, ha valorado el compromiso del gobierno autonómico y central en el proceso de descarbonización pero ha afeado a la multinacional su falta de compromiso, “no han hecho su parte”, ha afirmado.

Por ello el líder de los socialistas gijoneses ha insistido en que no tiene “ningún miedo de plantear la renacionalización de Arcelor”, ya que España “tiene que producir acero”. Si la propiedad no cumple con sus compromisos o si el Estado no encuentra quien compre los activos de la empresa, “el acero tendrá que producirlo el Estado”, ha sentenciado.

Reacción inmediata

La reacción a estas sorprendentes declaraciones no ha tardado en llegar. Desde el Ayuntamiento de Gijón la corporación ha difundido una nota de prensa en la que califican las declaraciones del diputado del PSOE de irresponsables y lo acusan de poner en riesgo “inversiones millonarias esenciales para la ciudad”.

“Plantear una posible nacionalización de Arcelor es de una torpeza extrema y lo único que hace es crear insguridad jurídica en contra del interés colectivo”, ha declarado la concejala de Hacienda, María Mitre, para añadir que “el compromiso del equipo de gobierno con el tejido productivo es firme y está lejos de este tipo de afirmaciones”.

Desde el partido de gobierno del consistorio, Foro Asturias, su secretario general, también diputado autonómico, Adrián Pumares , ha pedido al presidente del Principado, Adrián Barbón, que aclare si apoya la propuesta del dirigente de su partido en Gijón.

Hace poco más de una semana, desde el Ministerio de Industria, se calificaba el proyecto de la planta DRI de Gijón como “prioritario y estratégico”. Además se anunciaban futuros encuentros con los directivos de la compañía para “garantizar los empleos y la viabilidad de la nueva planta”. Arcelor sigue guardando silencio sobre su compromiso con el plan de descarbonización de sus instalaciones en Asturias.