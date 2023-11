Santiago Segura: “El cine independiente es plasta y aburrido, es cine para listos”

Si alguien tenía alguna duda sobre el encaje de Santiago Segura como maestro de ceremonias del Festiva Internacional de Cine de Xixón, fue el propio actor y director quien las zanjó en cuanto subió al escenario del Teatro Jovellanos reconociendo que el cine independiente es un cine aburrido y plasta, pero goza del favor de la crítica, y reivindicando con orgullo el cine comercial que hace.

Arrancaba así las primeras carcajadas en el patio de butacas y así comenzaba también la gala de inauguración de la 61 edición del FICX, una gala dinámica y ajustada en tiempo, con mucho humor y también emoción. Bajo el lema ‘Déjate deslumbrar por el mejor cine de autor’, Gijón se vuelve a convertir, un año más, en el enclave donde disfrutar del mejor cine independiente, nacional e internacional, durante los próximos ocho días.

Tras hacer un repaso por la mala relación que mantiene con gran parte de la crítica cinematográfica asegurando “a mí la crítica me odia, pero me da igual”, Santiago Segura no quiso pasar por alto la próxima llegada de la alta velocidad y con un bien traído juego de palabras sobre Pajares aprovechó para comparar “una cosa que tenéis aquí que se llama Variante de Pajares o algo así” con la Sagrada Familia de Barcelona.

La primera parada de la gala, amenizada por una banda de cuatro músicos que se unieron ex profeso para esta cita, fue el homenaje a la actriz y cantante asturiana, Lilián de Celis, quien recogía el IV Premio Isaac del Rivero a la trayectoria artística. Galardón que lleva el nombre del fundador del Festival y del que hicieron entrega sus hijos.

Fue el momento más emotivo de la gala cuando De Celis recibió la ovación del Teatro Jovellanos y aseguró que éste no era un premio, sino una satisfacción. La cupletista, nacida en una aldea de Parres, reconoció, con lágrimas en los ojos, el orgullo que supone para ella recibir un premio “cuando aún puedo permitirme el lujo de subir a un escenario a hacer lo que me gusta”. Feliz y positiva, según ella misma explicó, se despidió del público asegurando que no tenía pensado jubilarse nunca porque no tenía que rendirle cuentas a nadie.

En representación del jurado habló la actriz Ingrid García-Jonsson, quien destacó el “altísimo” nivel del Festival de Gijón, tanto en España como en Europa, por ello “merece la pena verlo”.

Otro de los momentos de humor de la gala llegó cuando Santiago Segura bajó al patio de butacas y puso en algún que otro aprieto al público, intentando medir sus conocimientos cinematográficos, para acabar en una simpática charla con los actores asturianos Maxi Rodríguez y Eduardo Antuña, que mañana por la tarde presentan la película 'Literato', de Carlos Navarro, en el Teatro de la Laboral.

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, erigida en salvadora del certamen tras romper el pacto de gobierno que ella misma había rubricado con VOX para ser regidora, por el intento de injerencia de una de las concejalas de la formación ultra en la programación del festival, fue la encargada de presentar al director portugués Miguel Gómes, galardonado con el Premio de Honor del FICX por toda su filmografía.

En “portuñol”, como él afirmó hablar, se mostró muy contento porque ésta era su primera vez en el Festival de Gijón del que siempre escuchó que era un festival “muy lindo” porque ponía en el centro de sus objetivos la idea de compartir cine con la gente, algo que parece obvio, según dijo, pero en el fondo no lo es.

El director de 'Lobo', película que se proyectaba en estreno mundial y fuera de concurso, al término de la gala, Alfonso Cortés-Cabanillas, y dos de sus protagonistas, Marian Álvarez y Nora Navas, subieron a las tablas del Jovellanos para poner punto y final a la ceremonia de inauguración. 'Lobo' es una cinta que aborda la violencia machista, pero también es una cinta que habla de amistad, de supervivencia y de amor verdadero, que destaca el vínculo de los seres humanos con los animales.

Marian Álvarez, protagonista, coguionista y de quien surgió la idea, explica que es una película hecha en familia y con amigos “porque tengo los amigos más talentosos del mundo”. De hecho, Lobo, el perro que sale en la cinta era Lolo su propio perro, que ya falleció.

Con antepasados asturianos (su madre estaba en el patio de butacas) aseguró que cuando le planteó esta película a Alfonso Cortés, con quien ya había colaborado en otras tres ocasiones, ambos pensaron en hacerla para el Festival de Cine de Gijón, al que consideran uno de los mejores festivales de España y Europa.Estrenar la película en Asturias, donde están sus raíces, tiene para ella un componente emocional muy importante que no existiría en cualquier otra parte.

El Festival Internacional de Cine de Xixón acogerá la proyección de 155 películas, más de 40 están dirigidas por mujeres. Un total de 28 largometrajes, con dos estrenos mundiales, uno europeo y el resto en España competirán en los tres apartados que conforman la Sección Oficial, Albar, Retueyos y Tierres en Trance.

El palmarés se dará a conocer en el mediodía del sábado 25 de noviembre, y la gala de clausura tendrá lugar esa tarde, de nuevo con el Teatro Jovellanos como escenario.