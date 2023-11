Alejandro Díaz, director del Festival de Cine de Gijón: “Me preocupa que el festival sea utilizado como arma política”

Con la misma ilusión de todos los años, los nervios propios del instante en el que el telón está a punto de subirse y con muchas ganas de tirarse a la piscina, así afronta Alejandro Díaz Castaño la inminente inauguración del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón.

Díaz lleva al frente del FICX desde 2017, y en la que es su 61 edición se proyectarán 200 películas. Arranca el viernes 17 de noviembre con una gala de inauguración presentada por el actor y director, Santiago Segura.

Santiago Segura presentando la gala de un festival de cine independiente. ¿Cuénteme, a qué se debe esa elección?

En las galas de inauguración buscamos perfiles que muchas veces, a lo mejor, no tienen nada que ver con el tipo de cine que programamos, pero creemos que nos dan una visibilidad mediática y, sobre todo, que van a conducir bien la gala. Por ejemplo, en el caso del año pasado el Gran Wyoming fue un perfil que nos funcionó muy bien, y tampoco tiene nada que ver con el cine independiente, así que decidimos repetir esa fórmula. Luego ya cada uno sabrá la importancia que le quiere dar a los actos inaugurales o de clausura, eso ya depende de cada persona.

El FICX vuelve a contar con un estreno mundial para su inauguración y además, en este caso, la elección de Lobo permitirá tener sentado en el patio de butacas a su elenco o, al menos, a parte de él algo que puntúa doble.

Para nosotros era muy importante, sí, porque llevábamos dos ediciones en las que habíamos inaugurado con películas que no tenían invitados. Por eso, en este caso, tener a Marian Álvarez, que es la protagonista absoluta de la película y coguionista y además ganadora del Goya, a Nora Navas, también galardonada con un Goya, entre las personas ya confirmadas, pues nos da ese plus de no tener solamente una muy buena película inaugural, sino también el tener parte del elenco que nos va a dar una visibilidad al día siguiente. Además, van a tener un encuentro con el público y esto aumenta aún más su valor. En mi opinión, Lobo es una de las películas españolas más importantes del año.

¿Qué destacaría de la película, sin hacer spoiler, claro?

Bueno, es una historia muy comprometida, sin destripar nada. Creo que tiene un punto muy interesante de complejidad, que por un lado da el guion, y por otro lado la realización y la prestación actoral de Marian Álvarez. Y me parece una historia que también nos habla de la búsqueda de la identidad, de cómo escapar de un pasado en el que la persona no puede desarrollarse de forma óptima.

Y creo que es algo que se repite en otras películas, el cómo definir la personalidad en el contexto actual, en el que las estructuras tradicionales sociales están en decadencia o, al menos, ya no tienen el peso que tenían.

Volvamos a la gala del viernes, las protagonistas de Lobo no serán las únicas estrellas que veremos en el Teatro Jovellanos, ¿verdad?

Claro que no. Tendremos algunas apariciones especiales en el transcurso de la propia gala, por ejemplo, de la propia Nora Navas y también de Ingrid García-Jonsson o Maxi Rodríguez, que también tendrán su papel en todo lo que hemos preparado. Por supuesto, también estarán los premiados, la cupletista y actriz asturiana Lilian de Celis, Premio Issac del Rivero, que nos hace mucha ilusión porque ya habíamos intentando traerla en alguna otra ocasión, su prolija carrera bien lo merece.

El Premio de Honor para la fotógrafa francesa Àgnes Godard, que no podrá estar, y para el portugués Miguel Gomes, que en estos momentos es uno de los directores más reputados del cine internacional y uno de los grandes del cine portugués actual. Además de entregarle el premio podremos ver con él en la sala Tabú, una de sus mejores películas. Después tenemos, ya en la clausura, el galardón a Alicia Luna, que concede la Tertulia Feminista Les Comadres o el premio póstumo a Agustín Villaronga, concedido por Xega.

Tengo la sensación de que esta 61 edición apuesta claramente o, mejor dicho, refuerza su apuesta por el cine español, el cine dirigido por mujeres y el cine asturiano. ¿Es así?

Sí, así es. Respecto al cine español no es solo por nuestro acuerdo con el Ministerio de Cultura, sino porque nos está funcionando muy bien el cine de aquí, es cierto que, en general, hablamos de un cine español más autofinanciado y autodistribuído, pero cine español, en cualquier caso.

El FICX se ha convertido en un lugar muy atractivo para quienes se dedican a la creación cinematográfica porque creo que la gente sabe que cuidamos mucho las películas, que no las acumulamos en muchas secciones, sino que hay una sección oficial con diez u once títulos, y eso les da mucha visibilidad. No se sienten apartados del programa y eso está ayudando a traer a Gijón ciertos perfiles de películas independientes que a otros festivales, por ejemplo, no van.

El cine dirigido por mujeres es una apuesta que ya viene de atrás. Es una realidad que el nivel de proyección del cine hecho por mujeres ha llegado prácticamente al mismo nivel de proyección que el hecho por hombres, por suerte

Por último, respecto al cine español, este año ha habido un problema en el Festival Europeo de Sevilla que, por cuestiones administrativas previas a la llegada de la actual dirección, no ha podido tener una edición como las anteriores y por eso otros certámenes hemos absorbido más cine español.

Respecto al cine dirigido por mujeres es una apuesta que ya viene de atrás. Es una realidad a la que no podemos ni queremos dar la espalda y es que el nivel de proyección del cine hecho por mujeres ha llegado prácticamente al mismo nivel de proyección que el hecho por hombres, por suerte. De hecho, dos de las tres últimas Palmas de Oro de Cannes son mujeres, premios recientes en Venecia, también para mujeres

¿Y el cine asturiano? Solo digo una cosa, cuando yo llegué en 2017 nadie recordaba la última película asturiana que se había proyectado en el festival. Aun así, es cierto que, quizás este año, la apuesta sea más fuerte con los últimos trabajos de Samu Fuentes y Elisa Cepedal en sección oficial, dos grandísimas películas, o el corto de Celia Viada Caso, la gran triunfadora del FICX 2020. Lo que consiguió Celia en aquella edición fue “histórico”.

¿Goza de buena salud el cine asturiano, entonces?

De buenísima, diría yo. El cine asturiano en estos momentos tiene un nivel muy alto. Nos estamos encontrando con bastantes películas de ficción, que es algo que siempre ha costado más ver en el cine asturiano, donde ruedan con medios no muy holgados. Es difícil hacer cine de ficción así que tiene mucho mérito. Diego Llorente, Carlos Navarro o Luismi Pantiga, un chico que está empezando y cuya película, Flores del cemento, se estrena en el Teatro de la Laboral. Será un acontecimiento.

Y sigue teniendo también su espacio el ciclo de cortos asturianos.

Por supuesto. De hecho, he de decir que veo una evolución muy clara, a mejor, por supuesto, en los cortos que nos llegan y de hecho nos están llegando bastantes. Recuerdo cuando empecé en el festival en 2009, era complicadísimo llegar a armar la competición asturiana porque no había demasiadas piezas. Ahora las cosas han cambiado mucho, la gente joven tiene muy claro lo que quiere hacer y presenta unos proyectos de mucha calidad, bien presentados, bien enfocados, se nota que se está apostando por la formación desde diferentes ámbitos.

También se renueva y se refuerza la colaboración con otros certámenes cinematográficos del panorama español.

La colaboración con el Festival de Cine de San Sebastián nos ha permitido tener la que creo que es la selección más potente en Crossroads que hemos tenido nunca, con películas que son candidatas de sus países a los Oscar. También colaboramos con ZINEBI, el Festival de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, con quien hemos organizado estrenos conjuntos, y también proyectamos una película en colaboración con el REC de Tarragona, un festival de cine independiente. Siempre se sale ganando cuando se comparte y se colabora, cuando se compite se pierde, la idea de competir creo que está un poco anticuada. Nosotros somos más del win win situation.

Si hablamos de Donosti, de Sitges, de Valladolid, de Málaga, de Sevilla, ¿qué lugar ocupa el FICX en ese mapa?

Yo creo que estamos un poco en esa liga. Situaría en otro lugar a Málaga y Sitges por su especialización, y dejaría a parte a San Sebastián porque presupuestariamente hablamos de una diferencia abismal, aún así, por muchas cosas, es el espejo en el que debemos mirarnos, fijándonos en cómo hacer las cosas, por el tipo de ciudad, gastronomía, etc. Pero respecto al resto, diría que estamos en la misma liga, Valladolid, Sevilla (antes de su problema), el ZINEBI de Bilbao.

Volvemos a la programación de esta 61 edición, los focos del FICX este año son Christine Molloy y Joe Lawlor, Elena Martín Gimeno...

En el caso de Molloy y Lawlor ambos cubren la parte que siempre dedicamos a los descubrimientos, a pesar de que ya tienen una trayectoria, sobre todo en festivales internacionales, aquí en España no son cineastas que estén en la boca de la crítica ni del público en general, o sea, no están en el radar, queremos que suceda con ellos lo que sucedió el año pasado con Patricia Mazuy, que entró en el radar tras su pase por el FICX. Aspiramos a que también pase lo mismo con esta pareja de cineastas que además trabajan en un punto muy interesante entre el documental y la ficción, tienen ficciones muy potentes que yo creo que podrían llegar a un público amplio.

Respecto a Elena Martín Gimeno, pertenece al grupo de cineastas catalanas jóvenes como Carla Simón, Clara Roquet o Meritxell Colell, que ya han pasado por el FICX y que además de ser amigas, suelen colaborar entre ellas. Elena está despuntando este año con una de las películas más interesantes de 2023, Creatura. Es una cinta que avanza atrás y adelante en el tiempo, me fascina cómo están hechas las transiciones, la película fluye de una manera muy orgánica.

Lisandro Alonso vuelve al FICX con su película más sorprendente y narrativa que a veces puede recordar al cine de los hermanos Cohen, ahí lo dejo

Siguen cuidando con mimo la sección dedicada al público joven, no por ello menos importante o con menor contenido.

Es la sección que ejemplifica que quienes nos acusan de ser elitistas en nuestra programación están equivocados. Enfants Terribles ofrece películas para todo tipo de públicos, la mayoría de ellas pueden ser perfectamente para un público familiar. También intentamos llegar a esa franja de edad de la preadolescencia, presentándoles las pelis y los temas de una forma que, narrativamente, se salga un poco de lo habitual, no yéndonos, lógicamente a extremos, pero sí huyendo de lo comercial. Algunas veces nos llegan películas que sabemos que funcionarían y que pueden consumir en cualquier plataforma, pero preferimos elegir otro tipo de cintas que transmiten los valores en los que creemos.

La sección Albar ofrece este año los trabajos de tres pesos pesados como Radu Jude, Catherine Breillat y Lisandro Alonso, ganador del FICX 2008…

Cierto, pero son tres de nuestros pesos pesados, tres de ellos. Tenemos a algunos otros, desde Pedro Costa en la sección oficial de cortos, por ejemplo, que es un lujo, a Michael Winterbottom, uno de los directores que queríamos traer desde hace muchos años. Digamos que ha marcado el cine independiente desde finales de los 90 y todavía no había pasado por Gijón. Es un lujo.

Respecto a los nombres que mencionas, Radu Jude llega a Gijón con una de las mejores películas del año, sin duda, y no lo digo yo, es que ya viene de ganar el Oso de Oro en Berlín. Lisandro Alonso vuelve al FICX con su película más sorprendente y narrativa, que a veces puede recordar al cine de los hermanos Cohen, ahí lo dejo.

Además cuenta con intérpretes como Viggo Mortensen o Kiara Mastroianni, que le dan una altura increíble a la cinta. Yo creo que es uno de los grandes títulos del año. Catherine Breillat, por último, nos trae la que creo que es la mejor película francesa que he visto este año y es otra directora que teníamos como una cuenta pendiente en el FICX.

Cerrando el apartado de programación, no podemos irnos sin hablar de Esbilla, que también en esta edición se ha visto potenciada

Fíjate si la hemos potenciado que la hemos llamado Esbilla Premier. Solo diré que en Esbilla encontraremos platos fuertes al mismo nivel que las cintas de la Sección Oficial.

Me preocupa que el festival siga siendo utilizado como arma política, que es una de las cosas pendientes que veo que no he sido capaz de hacer. Espero conseguirlo algún día. Creo que el FICX no debe pertenecer a ningún partido político

Alejandro Díaz Castaño lleva desde 2017 al frente del FICX, en estos años ¿cómo ha evolucionado el certamen con Alejandro y cómo ha evolucionado Alejandro como director del certamen?

Uff (risas). El FICX ha evolucionado de manera tangible en todos estos años. Por ejemplo, en 2017 obtuvimos de financiación estatal 53.000 euros, este año hemos tenido 120.000. No teníamos el apoyo de Europa Creativa, ahora lo tenemos para los próximos dos años. No existía tampoco una red de contactos, al año siguiente ya empezamos a colaborar con San Sebastián o con la red europea. Tuvimos muchos problemas con las salas aquel año, ese problema ya ha desaparecido, incluso hemos se han incorporado nuevas salas de cine en la ciudad de las que también disfrutamos. También alcanzamos el acuerdo con Cinemateca de Laboral Ciudad de la Cultura, para que sea el FICX quien se ocupe de su programación.

Respecto a mí, es muy difícil hablar de uno mismo, pero si tuviese que decir algo diría que ahora soy más asertivo y estoy más centrado en buscar soluciones a los problemas que surgen, en vez de perderme en otro tipo de consideraciones.

No podemos acabar esta entrevista sin preguntar por el lío con Vox, ya me entiende, y la ruptura del pacto de gobierno en Gijón. ¿Cómo vivieron aquello?

El intento de injerencia en la programación del Festival, por parte de Vox, me pareció muy preocupante. Sí que es verdad que la respuesta fue rápida por parte de la alcaldesa de Gijón y, por tanto, bueno, el asunto no llegó realmente a tener una incidencia grande. Pero bueno, sí que me preocupa que el festival siga siendo utilizado como arma política, que es una de las cosas pendientes que veo que no he sido capaz de hacer. Espero conseguirlo algún día o que quien me suceda sea capaz de que el festival no esté sometido a estos vaivenes políticos. Creo que el Festival de Cine no debe pertenecer a ningún partido político.

¿Podemos decir que el gobierno municipal se rompió por el FICX?

Bueno, eso no sé si es mucho decir, pero que fue el detonante, sí. Creo que el Festival de Cine es algo importante para la ciudad, para la gente, no es un tema baladí que pueda dejarse pasar y en ese momento se demostró.

Sin embargo, el presidente de Divertia, Oliver Suárez, sigue siendo el mismo. Sí, que antes era de Vox, ahora es concejal no adscrito, pero bueno, sigue siendo el presidente de Divertia. ¿Qué relación tenía con él antes de la ruptura y cuál es su relación ahora?

Es que, particularmente con él, siempre tuve una relación de respeto mutuo y cordialidad y así sigue siendo, exactamente igual. No ha habido ningún cambio.